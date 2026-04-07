Mais uma novata convocada para as Lionesses, enquanto Niamh Charles retorna após lesão, com a Inglaterra anunciando a desistência da seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Espanha e Islândia

O lugar de Godfrey no elenco foi ocupado por outra jovem atacante promissora, Keira Barry. Considerada uma grande promessa nas categorias de base da Inglaterra, a atacante passou 10 anos nas categorias de base do Manchester United, mas deixou o clube em fevereiro devido à falta de oportunidades na equipe principal. Ela agora joga nos Estados Unidos pelo Bay FC, time comandado pela ex-técnica da seleção juvenil da Inglaterra, Emma Coates. Sob a orientação de Coates, Barry teve um início forte na NWSL, marcando um gol na recente vitória sobre o North Carolina Courage, e foi recompensada em nível internacional com sua primeira convocação para a seleção principal.

“Tendo trabalhado de perto com Keira na Inglaterra, vi em primeira mão a energia incansável e a qualidade técnica que ela traz”, disse Coates ao contratar a jogadora de 20 anos. “Ela é uma ponta corajosa e visionária, que não tem medo de enfrentar adversárias e criar algo do nada. Keira tem um pedigree profissional que se encaixa perfeitamente na cultura que estamos construindo aqui. Queremos ser um time que ataque com variedade, ritmo e determinação, e Keira é uma jogadora de “ataque” que nos dará exatamente isso.”

Barry deveria inicialmente se juntar à seleção sub-23 da Inglaterra neste mês, o que significa que sua vaga naquele elenco será agora ocupada por Vivienne Lia, outra jovem atacante talentosa que está se destacando no exterior, emprestada pelo Arsenal ao Hammarby, na Suécia. Lia marcou um gol e deu uma assistência na vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Rosengard na rodada de abertura da temporada da Damallsvenskan, há pouco tempo.