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Mais uma novata convocada para as Lionesses, enquanto Niamh Charles retorna após lesão, com a Inglaterra anunciando a desistência da seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Espanha e Islândia
As Lionesses anunciam desistência por lesão antes do confronto contra a Espanha
Havia a preocupação de que a Inglaterra tivesse que anunciar algumas mudanças na convocação nesta semana devido a lesões de algumas jogadoras, e isso aconteceu na manhã desta terça-feira, quando foi revelado que a jovem atacante Freya Godfrey teve que desistir devido a um problema no ombro. A jogadora de 20 anos vem tendo uma excelente temporada com o London City Lionesses, após deixar o Arsenal definitivamente no meio do ano, e, por isso, integrou as últimas três convocações de Wiegman.
No entanto, apesar de ter impressionado o suficiente para permanecer no radar da seleção principal da Inglaterra há vários meses, a espera de Godfrey pela sua primeira convocação terá que continuar por enquanto, já que ela retorna ao seu clube para tratamento.
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Mais uma novidade: Wiegman convoca Barry pela primeira vez
O lugar de Godfrey no elenco foi ocupado por outra jovem atacante promissora, Keira Barry. Considerada uma grande promessa nas categorias de base da Inglaterra, a atacante passou 10 anos nas categorias de base do Manchester United, mas deixou o clube em fevereiro devido à falta de oportunidades na equipe principal. Ela agora joga nos Estados Unidos pelo Bay FC, time comandado pela ex-técnica da seleção juvenil da Inglaterra, Emma Coates. Sob a orientação de Coates, Barry teve um início forte na NWSL, marcando um gol na recente vitória sobre o North Carolina Courage, e foi recompensada em nível internacional com sua primeira convocação para a seleção principal.
“Tendo trabalhado de perto com Keira na Inglaterra, vi em primeira mão a energia incansável e a qualidade técnica que ela traz”, disse Coates ao contratar a jogadora de 20 anos. “Ela é uma ponta corajosa e visionária, que não tem medo de enfrentar adversárias e criar algo do nada. Keira tem um pedigree profissional que se encaixa perfeitamente na cultura que estamos construindo aqui. Queremos ser um time que ataque com variedade, ritmo e determinação, e Keira é uma jogadora de “ataque” que nos dará exatamente isso.”
Barry deveria inicialmente se juntar à seleção sub-23 da Inglaterra neste mês, o que significa que sua vaga naquele elenco será agora ocupada por Vivienne Lia, outra jovem atacante talentosa que está se destacando no exterior, emprestada pelo Arsenal ao Hammarby, na Suécia. Lia marcou um gol e deu uma assistência na vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Rosengard na rodada de abertura da temporada da Damallsvenskan, há pouco tempo.
De volta ao time: Charles retorna à seleção inglesa após lesão
Também foi incluída na convocação de Wiegman neste mês Charles, a jogadora com 31 partidas pela seleção inglesa que só recentemente voltou após três meses afastada dos gramados. A atacante que passou a atuar na defesa esteve ausente devido a uma lesão no tornozelo, mas vem aumentando gradualmente sua participação nos últimos dias, tendo retornado na emocionante vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Aston Villa no final de março. Charles jogou 17 minutos naquela partida, acumulou mais meia hora alguns dias depois contra o Arsenal e, em seguida, foi titular pela primeira vez desde dezembro, quando o Blues derrotou o Tottenham na FA Cup na segunda-feira, apresentando uma atuação impressionante.
Não foi nenhuma grande surpresa ver Wiegman deixar Charles de fora da convocação inicialmente, já que ela havia jogado apenas aqueles 17 minutos quando a lista foi divulgada, mas com mais alguns jogos disputados agora, a técnica da Inglaterra considerou oportuno convocar a lateral.
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Será que a Inglaterra poderá sofrer mais desistências? Lesões de Williamson e Mead causam preocupação
Godfrey pode não ser a única baixa da seleção inglesa. As Lionesses esperam que não haja mais alterações e que todas estejam em condições de jogar na próxima semana, mas há dúvidas em relação a Leah Williamson e Beth Mead. Williamson não participou de nenhum dos últimos cinco jogos do Arsenal devido a uma lesão no tendão da coxa, enquanto Mead saiu mancando na derrota para o Brighton no fim de semana.
Os torcedores esperam que o fato de a atualização da convocação de terça-feira não ter incluído notícias sobre Williamson ou Mead seja um bom sinal, embora ainda falte uma semana até a Inglaterra dar início a esta pausa internacional de abril, enfrentando a Espanha em Wembley.