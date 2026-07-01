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Luka DoncicGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Mais uma negociação sensacional na NBA! O Los Angeles Lakers contrata um grande reforço para Luka Doncic

Até o momento, antes e no início do período de contratações, os Lakers haviam sofrido saídas bastante dolorosas. Agora, veio a primeira grande contratação em Los Angeles.

Conforme informa o repórter da ESPN Shams Charania, o Lakers contratou Walker Kessler, do Utah Jazz, em troca de suas escolhas não protegidas na primeira rodada dos drafts de 2031 e 2033. Além disso, o acordo inclui trocas de escolhas na primeira rodada para 2028 e 2030. Kessler assina um contrato de quatro anos no valor de 130 milhões de dólares em Los Angeles.

  • Após as saídas bastante dolorosas de LeBron James, que decidiu não renovar com o Lakers, Luke Kennard e Marcus Smart, que abriu mão de sua opção de jogador e assinou com o Houston Rockets, Kessler é a primeira grande contratação do Lakers para a próxima temporada.

    Mais informações em breve.

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