Conforme informa o repórter da ESPN Shams Charania, o Lakers contratou Walker Kessler, do Utah Jazz, em troca de suas escolhas não protegidas na primeira rodada dos drafts de 2031 e 2033. Além disso, o acordo inclui trocas de escolhas na primeira rodada para 2028 e 2030. Kessler assina um contrato de quatro anos no valor de 130 milhões de dólares em Los Angeles.
Getty Images
Traduzido por
Mais uma negociação sensacional na NBA! O Los Angeles Lakers contrata um grande reforço para Luka Doncic
Após as saídas bastante dolorosas de LeBron James, que decidiu não renovar com o Lakers, Luke Kennard e Marcus Smart, que abriu mão de sua opção de jogador e assinou com o Houston Rockets, Kessler é a primeira grande contratação do Lakers para a próxima temporada.
Mais informações em breve.