Mais uma mudança na comissão técnica do Nottingham Forest? Após quatro treinadores em uma temporada que bateu recordes, os Reds “continuam muito interessados” no rival da Premier League

Curiosamente, quando Silva assumiu o comando do Olympiakos, ele substituiu o compatriota Vítor Pereira, e um cenário semelhante pode se repetir agora no Forest. O atual técnico, Pereira, assumiu o lugar de Sean Dyche em fevereiro e levou o clube à permanência na Premier League, além de ter chegado às semifinais da Liga Europa.

Apesar desse relativo sucesso, o TEAMtalk sugere que Marinakis está considerando outra reformulação na comissão técnica neste verão. Isso é uma grande surpresa, considerando que o Forest já passou por quatro treinadores diferentes durante a atual campanha, que vem batendo recordes, em busca da fórmula certa para consolidar sua permanência na primeira divisão.