Getty Images Sport
Traduzido por
Mais uma mudança na comissão técnica do Nottingham Forest? Após quatro treinadores em uma temporada que bateu recordes, os Reds “continuam muito interessados” no rival da Premier League
Marinakis espera se reunir com Silva
O Forest poderia fazer uma mudança surpreendente na comissão técnica neste verão se Silva demonstrasse disposição para se transferir para o City Ground, segundo o TEAMtalk. Marinakis continua sendo um dos maiores apoiadores de Silva após a parceria de enorme sucesso que tiveram juntos no Olympiakos. A relação entre Silva e Marinakis permaneceu extremamente forte desde a época em que estiveram na Grécia, onde Silva levou o Olympiakos ao título da Superliga de 2016. Aquela campanha incluiu uma sequência notável de 17 vitórias consecutivas no campeonato nacional no início da temporada, um recorde europeu, e consolidou firmemente a reputação de Silva como um dos jovens treinadores mais promissores do futebol na época.
- (C)GettyImages
A história se repete no City Ground?
Curiosamente, quando Silva assumiu o comando do Olympiakos, ele substituiu o compatriota Vítor Pereira, e um cenário semelhante pode se repetir agora no Forest. O atual técnico, Pereira, assumiu o lugar de Sean Dyche em fevereiro e levou o clube à permanência na Premier League, além de ter chegado às semifinais da Liga Europa.
Apesar desse relativo sucesso, o TEAMtalk sugere que Marinakis está considerando outra reformulação na comissão técnica neste verão. Isso é uma grande surpresa, considerando que o Forest já passou por quatro treinadores diferentes durante a atual campanha, que vem batendo recordes, em busca da fórmula certa para consolidar sua permanência na primeira divisão.
Silva está em alta
Acredita-se que o proprietário do Forest considere que Silva poderia proporcionar a estabilidade, a estrutura tática e a credibilidade na Premier League necessárias para elevar o clube a um novo patamar. Marinakis estaria disposto a dar um passo decisivo para contratar o ex-técnico do Everton e do Hull City caso Silva se mostre aberto a assumir o projeto na região de East Midlands.
No entanto, o Forest está longe de ser o único a buscar o técnico português. O Chelsea continua avaliando Silva como parte de sua busca por um novo técnico, após a decisão de dispensar Liam Rosenior. Os Blues estão considerando uma ampla lista de candidatos, e Silva continua sendo uma figura respeitada entre membros influentes da hierarquia de Stamford Bridge, que valorizam seu estilo ofensivo e sua capacidade de aprimorar os jogadores.
- AFP
Gigantes europeus entram na disputa
Enquanto isso, o Benfica também acompanha Silva de perto, enquanto se prepara para a provável saída de José Mourinho. Com a expectativa de que Mourinho retorne ao Real Madrid neste verão, o gigante português se vê obrigado a entrar no mercado em busca de um novo treinador, e Silva está entre os nomes que estão sendo seriamente cogitados internamente como alguém capaz de restaurar o domínio nacional. Apesar do crescente interesse em todo o continente, o Fulham continua decidido a manter Silva e valoriza imensamente o trabalho que ele tem feito em Craven Cottage.