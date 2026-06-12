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Mais uma grande contratação do BVB: Alexandra Popp ganha reforço de peso no Borussia Dortmund

Bundesliga
Futebol feminino
Borussia Dortmund
A. Popp
M. Zinsberger

As jogadoras de futebol do Borussia Dortmund continuam se preparando para sua missão de ascensão.

Após a contratação da experiente atacante da seleção alemã Alexandra Popp, o BVB conseguiu mais uma grande contratação com a chegada da goleira da seleção austríaca Manuela Zinsberger; a jogadora de 30 anos deixa o FC Arsenal, vice-campeão inglês, para se juntar ao ambicioso time da Liga Regional. Zinsberger assinou contrato até o verão de 2029.

  • "Com sua experiência no mais alto nível, ela será um importante pilar para nossa equipe e dará uma contribuição decisiva para alcançarmos nossos objetivos esportivos nos próximos anos", disse a diretora executiva Svenja Schlenker sobre a ex-goleira do Bayern, que conquistou o campeonato com o time de Munique em 2015 e 2016. Em 2019, Zinsberger se transferiu para Londres.

    "A visão de construir algo grandioso me convenceu imediatamente", explicou Zinsberger, que conquistou a Liga dos Campeões com o Arsenal no ano passado: "Sinto a energia no clube. Aqui, cada uma das pessoas está empenhada em alcançar o grande objetivo da Bundesliga. Quero fazer parte disso." Desde outubro passado, a goleira não joga devido a uma lesão no ligamento cruzado.

    Zinsberger é a mais recente contratação de destaque do time de Dortmund, que não conseguiu o acesso à 2ª Divisão. A ex-jogadora da seleção nacional Jacqueline Meißner, bem como Ramona Maier e Lena Ostermeier, vêm do SGS Essen, rebaixado da Bundesliga, e Ricarda Walkling e Lara Schmidt, do Werder Bremen. O cargo de diretor esportivo será assumido por Ralf Kellermann, que atuou por muitos anos no Wolfsburg.

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