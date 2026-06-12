Mais uma grande contratação do BVB: Alexandra Popp ganha reforço de peso no Borussia Dortmund

"Com sua experiência no mais alto nível, ela será um importante pilar para nossa equipe e dará uma contribuição decisiva para alcançarmos nossos objetivos esportivos nos próximos anos", disse a diretora executiva Svenja Schlenker sobre a ex-goleira do Bayern, que conquistou o campeonato com o time de Munique em 2015 e 2016. Em 2019, Zinsberger se transferiu para Londres.

"A visão de construir algo grandioso me convenceu imediatamente", explicou Zinsberger, que conquistou a Liga dos Campeões com o Arsenal no ano passado: "Sinto a energia no clube. Aqui, cada uma das pessoas está empenhada em alcançar o grande objetivo da Bundesliga. Quero fazer parte disso." Desde outubro passado, a goleira não joga devido a uma lesão no ligamento cruzado.

Zinsberger é a mais recente contratação de destaque do time de Dortmund, que não conseguiu o acesso à 2ª Divisão. A ex-jogadora da seleção nacional Jacqueline Meißner, bem como Ramona Maier e Lena Ostermeier, vêm do SGS Essen, rebaixado da Bundesliga, e Ricarda Walkling e Lara Schmidt, do Werder Bremen. O cargo de diretor esportivo será assumido por Ralf Kellermann, que atuou por muitos anos no Wolfsburg.