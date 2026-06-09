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Mais uma contratação de surpresa para o Wolves! O jogador da seleção mexicana Raúl Jiménez volta ao clube como jogador sem contrato e se junta a Kieran Trippier no Molineux
O Wolves consegue o retorno dramático de seu ex-craque
Conforme noticiado pela BBC, o Wolves chegou a um acordo para contratar Jimenez por dois anos, em uma transferência sem custos. O jogador de 35 anos já passou pelos exames médicos e tem a opção de renovar por mais um ano no Molineux. O clube agiu rapidamente para reconstruir seu elenco para a Championship, trazendo o mexicano como sua segunda contratação gratuita do verão.
Ele se junta ao ex-jogador da seleção inglesa Trippier, que também assinou contrato de dois anos após deixar o Newcastle. Jimenez foi oficialmente listado pelo Fulham na segunda-feira entre os jogadores que deixarão Londres quando seu contrato expirar no final de junho. Ele deixa a capital após marcar 31 gols em 115 partidas em todas as competições.
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Histórico impressionante e valores astronômicos de transferência
Seu retorno emocionante ao Molineux significa que ele poderá ampliar um legado notável, já que marcou 57 gols em 166 partidas pelo Wolves entre 2018 e 2023. Durante esse período, o clube o elegeu duas vezes o Jogador do Ano. Jimenez chegou inicialmente ao Wolves por empréstimo do Benfica, por € 3 milhões, antes de assinar uma transferência definitiva de € 38 milhões (£ 33 milhões/$ 44 milhões). Sua passagem por Portugal rendeu dois títulos do campeonato e 31 gols em 120 partidas. O Fulham acabou pagando € 6,4 milhões para contratá-lo em 2023. Durante sua última temporada, ele marcou 10 gols e deu três assistências em 43 partidas entre a Premier League e as copas nacionais, provando que ainda possui um instinto ofensivo afiado.
Histórico internacional e vasta coleção de troféus
Além de suas impressionantes estatísticas nos clubes, Jiménez traz uma mentalidade vencedora forjada ao longo de uma década no futebol de alto nível. Sua extensa coleção de troféus inclui uma Supercopa da Espanha conquistada durante sua breve passagem pelo Atlético de Madrid, clube pelo qual disputou 28 partidas. No entanto, seu currículo internacional é igualmente notável. O atacante é bicampeão da Gold Cup e conquistou recentemente o título da Liga das Nações da CONCACAF. Jimenez está atualmente a serviço da seleção mexicana, co-anfitriã da Copa do Mundo. O país carrega imensas expectativas sobre seus ombros e contará fortemente com sua liderança e experiência durante o grande evento mundial em casa, antes do início da temporada nacional.
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O que vem a seguir para o atacante?
Jiménez vai se concentrar imediatamente na estreia do México na Copa do Mundo, contra a África do Sul, na quinta-feira. Assim que encerrar suas obrigações com a seleção, o experiente atacante se apresentará no Molineux para os treinos de pré-temporada. O Wolves está desesperado para se recuperar após terminar na última posição da Premier League na temporada passada e vai contar com Jiménez para ajudá-lo a sair da segunda divisão.