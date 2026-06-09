Mais uma contratação de surpresa para o Wolves! O jogador da seleção mexicana Raúl Jiménez volta ao clube como jogador sem contrato e se junta a Kieran Trippier no Molineux

Conforme noticiado pela BBC, o Wolves chegou a um acordo para contratar Jimenez por dois anos, em uma transferência sem custos. O jogador de 35 anos já passou pelos exames médicos e tem a opção de renovar por mais um ano no Molineux. O clube agiu rapidamente para reconstruir seu elenco para a Championship, trazendo o mexicano como sua segunda contratação gratuita do verão.

Ele se junta ao ex-jogador da seleção inglesa Trippier, que também assinou contrato de dois anos após deixar o Newcastle. Jimenez foi oficialmente listado pelo Fulham na segunda-feira entre os jogadores que deixarão Londres quando seu contrato expirar no final de junho. Ele deixa a capital após marcar 31 gols em 115 partidas em todas as competições.