A busca por um novo atacante acontece em meio à incerteza sobre o futuro de Richarlison. De Zerbi admite que não tem certeza se o ex-atacante do Everton permanecerá no Tottenham Hotspur Stadium para a próxima temporada.

"Eu não sei, porque gosto dele como jogador e como pessoa", explicou De Zerbi. "Ele é inacreditável em termos de atitude e comportamento. Mas, no fim, temos que respeitar o que ele quer fazer. Eu não entendi bem, porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes quer sair."

Apesar da incerteza, o treinador elogiou a ética de trabalho e o impacto do brasileiro. Encontrar um substituto direto será um desafio caso a saída se concretize.

"Ele marcou 12 gols na temporada passada, não por sorte, mas porque sabe fazer gols", acrescentou De Zerbi. "Todos nós o amamos, os companheiros de time, o clube e a comissão técnica, porque ele trabalha duro todos os dias, com seriedade todos os dias, e não podemos dizer nada sobre ele em campo."



