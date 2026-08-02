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Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Mais uma contratação de impacto! Tottenham acelera sua ambiciosa investida por um "melhor centroavante do mundo" de £ 65 milhões após gastos de quase £ 240 milhões

Mercado da bola
Tottenham
V. Osimhen
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O Tottenham Hotspur não dá sinais de desacelerar no mercado de transferências e prepara uma investida sensacional pelo talismã do Galatasaray, Victor Osimhen. Depois de já se consolidar como um dos clubes que mais gastaram na Europa neste verão, o time do norte de Londres agora identificou o internacional nigeriano como a peça que faltava em seu quebra-cabeça ofensivo.

  • Tottenham mira contratação bombástica de Osimhen

    O Tottenham teria recebido sinal verde para ir atrás do astro do Galatasaray Osimhen, de acordo com o CaughtOffside. A reportagem sugere que o Spurs está preparado para oferecer um pacote entre £50 milhões e £55 milhões, embora o gigante turco esteja pedindo um valor mais próximo de £65 milhões.

    Não se espera que os termos pessoais sejam um obstáculo. O Tottenham recebeu aprovação esportiva para abrir negociações formais, e o internacional nigeriano, apontado como o 'melhor centroavante do mundo' por Eric Chelle, técnico de sua seleção nacional, estaria aberto a se juntar ao projeto de Roberto De Zerbi.

    O clube do norte de Londres já gastou pesado nesta janela, investindo mais de £230 milhões em novos talentos. Reforços como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke chegaram, mas a diretoria está ansiosa para acrescentar mais poder de fogo antes do prazo final.



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  • FBL-AUS-ENG-CHELSEA-TOTTENHAM-FRIENDLYAFP

    De Zerbi enfrenta dilema com Richarlison

    A busca por um novo atacante acontece em meio à incerteza sobre o futuro de Richarlison. De Zerbi admite que não tem certeza se o ex-atacante do Everton permanecerá no Tottenham Hotspur Stadium para a próxima temporada.

    "Eu não sei, porque gosto dele como jogador e como pessoa", explicou De Zerbi. "Ele é inacreditável em termos de atitude e comportamento. Mas, no fim, temos que respeitar o que ele quer fazer. Eu não entendi bem, porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes quer sair."

    Apesar da incerteza, o treinador elogiou a ética de trabalho e o impacto do brasileiro. Encontrar um substituto direto será um desafio caso a saída se concretize.

    "Ele marcou 12 gols na temporada passada, não por sorte, mas porque sabe fazer gols", acrescentou De Zerbi. "Todos nós o amamos, os companheiros de time, o clube e a comissão técnica, porque ele trabalha duro todos os dias, com seriedade todos os dias, e não podemos dizer nada sobre ele em campo."


  • Uma reformulação drástica após o quase rebaixamento

    Essa agressiva onda de gastos de £ 237 milhões vem como resposta direta a um período doméstico desastroso do Tottenham. O clube terminou a Premier League em 17º lugar em duas temporadas seguidas, escapando do rebaixamento por pouco apenas na última rodada da temporada passada.

    A diretoria do Tottenham agora está determinada a dar a De Zerbi um elenco capaz de subir na tabela, garantindo que o clube nunca repita os fracassos das duas últimas campanhas.


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  • Victor OsimhenGetty Images

    Fechando uma janela de transferências gigantesca

    O Tottenham agora buscará reduzir a diferença de avaliação de £10 milhões com o Galatasaray para levar Osimhen ao norte de Londres. Enquanto isso, De Zerbi precisa ter conversas cruciais com Richarlison para esclarecer o futuro do brasileiro antes do fim da janela de transferências.

    Se o Spurs conseguir garantir Osimhen e resolver suas transferências de saída, isso coroará uma das reconstruções de verão mais agressivas da história do clube.

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