Getty
Traduzido por
Mais uma contratação de impacto! Tottenham acelera sua ambiciosa investida por um "melhor centroavante do mundo" de £ 65 milhões após gastos de quase £ 240 milhões
Tottenham mira contratação bombástica de Osimhen
O Tottenham teria recebido sinal verde para ir atrás do astro do Galatasaray Osimhen, de acordo com o CaughtOffside. A reportagem sugere que o Spurs está preparado para oferecer um pacote entre £50 milhões e £55 milhões, embora o gigante turco esteja pedindo um valor mais próximo de £65 milhões.
Não se espera que os termos pessoais sejam um obstáculo. O Tottenham recebeu aprovação esportiva para abrir negociações formais, e o internacional nigeriano, apontado como o 'melhor centroavante do mundo' por Eric Chelle, técnico de sua seleção nacional, estaria aberto a se juntar ao projeto de Roberto De Zerbi.
O clube do norte de Londres já gastou pesado nesta janela, investindo mais de £230 milhões em novos talentos. Reforços como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke chegaram, mas a diretoria está ansiosa para acrescentar mais poder de fogo antes do prazo final.
- AFP
De Zerbi enfrenta dilema com Richarlison
A busca por um novo atacante acontece em meio à incerteza sobre o futuro de Richarlison. De Zerbi admite que não tem certeza se o ex-atacante do Everton permanecerá no Tottenham Hotspur Stadium para a próxima temporada.
"Eu não sei, porque gosto dele como jogador e como pessoa", explicou De Zerbi. "Ele é inacreditável em termos de atitude e comportamento. Mas, no fim, temos que respeitar o que ele quer fazer. Eu não entendi bem, porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes quer sair."
Apesar da incerteza, o treinador elogiou a ética de trabalho e o impacto do brasileiro. Encontrar um substituto direto será um desafio caso a saída se concretize.
"Ele marcou 12 gols na temporada passada, não por sorte, mas porque sabe fazer gols", acrescentou De Zerbi. "Todos nós o amamos, os companheiros de time, o clube e a comissão técnica, porque ele trabalha duro todos os dias, com seriedade todos os dias, e não podemos dizer nada sobre ele em campo."
Uma reformulação drástica após o quase rebaixamento
Essa agressiva onda de gastos de £ 237 milhões vem como resposta direta a um período doméstico desastroso do Tottenham. O clube terminou a Premier League em 17º lugar em duas temporadas seguidas, escapando do rebaixamento por pouco apenas na última rodada da temporada passada.
A diretoria do Tottenham agora está determinada a dar a De Zerbi um elenco capaz de subir na tabela, garantindo que o clube nunca repita os fracassos das duas últimas campanhas.
- Getty Images
Fechando uma janela de transferências gigantesca
O Tottenham agora buscará reduzir a diferença de avaliação de £10 milhões com o Galatasaray para levar Osimhen ao norte de Londres. Enquanto isso, De Zerbi precisa ter conversas cruciais com Richarlison para esclarecer o futuro do brasileiro antes do fim da janela de transferências.
Se o Spurs conseguir garantir Osimhen e resolver suas transferências de saída, isso coroará uma das reconstruções de verão mais agressivas da história do clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.