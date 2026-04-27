Mais um troféu para Ivan Toney! O Al-Ahli conquista a Liga dos Campeões da AFC em uma final acirrada que contou com DUAS expulsões

Em uma partida marcada mais pela agressividade do que pela eficiência na finalização, foram necessários 120 minutos para decidir o vencedor diante de 60 mil torcedores ansiosos. O gol decisivo finalmente chegou aos seis minutos da prorrogação, quando Firas Al-Burikan marcou de perto. O atacante estava perfeitamente posicionado para chutar alto no gol após uma excelente jogada de construção do ex-meio-campista do Barcelona e do AC Milan, Franck Kessie. A vitória garante que o Al-Ahli se torne o primeiro time a defender com sucesso o título asiático desde que seu rival local, o Al-Ittihad, alcançou a façanha em 2005.

A partida foi marcada por uma série de incidentes que mantiveram a equipe de arbitragem ocupada durante toda a noite. O Al-Ahli ficou com dez jogadores no meio do segundo tempo, quando Zakaria Hawsawi foi expulso por dar uma cabeçada em Tete Yangi durante um confronto acalorado. A tensão voltou a ferver no final do tempo regulamentar, quando o reserva do Al-Ahli, Mohammed Abdulrahman, recebeu um cartão vermelho enquanto ainda estava na linha lateral.