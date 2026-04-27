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Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Mais um troféu para Ivan Toney! O Al-Ahli conquista a Liga dos Campeões da AFC em uma final acirrada que contou com DUAS expulsões

I. Toney
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli
Machida Zelvia

Ivan Toney acrescentou mais um título de prestígio à sua coleção, com o Al-Ahli defendendo com sucesso o título da Liga dos Campeões da AFC Elite. O gigante saudita superou o estreante japonês Machida Zelvia em uma final exaustiva e acirrada, que precisou de prorrogação para definir o vencedor. A partida foi marcada pelo jogo físico e por problemas disciplinares, já que a equipe saudita jogou com dez jogadores durante quase uma hora.

  • Vitória emocionante em Jeddah

    Em uma partida marcada mais pela agressividade do que pela eficiência na finalização, foram necessários 120 minutos para decidir o vencedor diante de 60 mil torcedores ansiosos. O gol decisivo finalmente chegou aos seis minutos da prorrogação, quando Firas Al-Burikan marcou de perto. O atacante estava perfeitamente posicionado para chutar alto no gol após uma excelente jogada de construção do ex-meio-campista do Barcelona e do AC Milan, Franck Kessie. A vitória garante que o Al-Ahli se torne o primeiro time a defender com sucesso o título asiático desde que seu rival local, o Al-Ittihad, alcançou a façanha em 2005.

    A partida foi marcada por uma série de incidentes que mantiveram a equipe de arbitragem ocupada durante toda a noite. O Al-Ahli ficou com dez jogadores no meio do segundo tempo, quando Zakaria Hawsawi foi expulso por dar uma cabeçada em Tete Yangi durante um confronto acalorado. A tensão voltou a ferver no final do tempo regulamentar, quando o reserva do Al-Ahli, Mohammed Abdulrahman, recebeu um cartão vermelho enquanto ainda estava na linha lateral.

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  • Três títulos para Toney com o Al-Ahli

    Para Toney, que tem se destacado no Al-Ahli desde sua transferência de 40 milhões de libras do Brentford em 2024, a vitória representa seu terceiro título na Arábia Saudita, já que conquistou o título da AFC na temporada passada e a Supercopa da Arábia Saudita de 2025. Toney foi titular e foi substituído nos minutos finais da partida. O atacante de 30 anos expressou sua alegria nas redes sociais após sua equipe ter defendido com sucesso o título no prestigioso torneio de clubes asiático, dizendo: “Dazzzzz itttt 2x Back2back.”



  • Mahrez elogia o espírito de equipe

    Riyad Mahrez, um jogador que sabe muito bem o que é conquistar os maiores títulos após seus sucessos na Premier League e na Liga dos Campeões da UEFA com o Manchester City, não hesitou em elogiar o espírito de luta de seus companheiros de equipe. O ponta admitiu que as circunstâncias da partida tornaram a vitória ainda mais impressionante.

    “É incrível”, disse Mahrez aos repórteres logo após o apito final. “Foi difícil para nós mais uma vez. Gostamos de complicar as coisas para nós mesmos. Dez contra 11 é quase impossível, não sei como encontramos força e energia. Após o cartão vermelho, nos mantivemos unidos, lutamos mais, corremos mais até marcarmos.”

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Toney?

    Com mais uma medalha da Liga dos Campeões da AFC no pescoço, o foco volta-se mais uma vez para o futuro de Toney. O jogador da seleção inglesa tem sido incrivelmente prolífico no Oriente Médio, somando 67 gols e 16 assistências em 88 partidas. Embora já tenha manifestado o desejo de deixar um legado para sua família na Arábia Saudita, ele nunca fechou totalmente as portas para um retorno à Premier League. Toney também espera ser convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão, e um bom final de temporada pelo clube ainda pode garantir sua vaga no avião.

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