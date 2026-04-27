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Mais um troféu para Ivan Toney! O Al-Ahli conquista a Liga dos Campeões da AFC em uma final acirrada que contou com DUAS expulsões
Vitória emocionante em Jeddah
Em uma partida marcada mais pela agressividade do que pela eficiência na finalização, foram necessários 120 minutos para decidir o vencedor diante de 60 mil torcedores ansiosos. O gol decisivo finalmente chegou aos seis minutos da prorrogação, quando Firas Al-Burikan marcou de perto. O atacante estava perfeitamente posicionado para chutar alto no gol após uma excelente jogada de construção do ex-meio-campista do Barcelona e do AC Milan, Franck Kessie. A vitória garante que o Al-Ahli se torne o primeiro time a defender com sucesso o título asiático desde que seu rival local, o Al-Ittihad, alcançou a façanha em 2005.
A partida foi marcada por uma série de incidentes que mantiveram a equipe de arbitragem ocupada durante toda a noite. O Al-Ahli ficou com dez jogadores no meio do segundo tempo, quando Zakaria Hawsawi foi expulso por dar uma cabeçada em Tete Yangi durante um confronto acalorado. A tensão voltou a ferver no final do tempo regulamentar, quando o reserva do Al-Ahli, Mohammed Abdulrahman, recebeu um cartão vermelho enquanto ainda estava na linha lateral.
Três títulos para Toney com o Al-Ahli
Para Toney, que tem se destacado no Al-Ahli desde sua transferência de 40 milhões de libras do Brentford em 2024, a vitória representa seu terceiro título na Arábia Saudita, já que conquistou o título da AFC na temporada passada e a Supercopa da Arábia Saudita de 2025. Toney foi titular e foi substituído nos minutos finais da partida. O atacante de 30 anos expressou sua alegria nas redes sociais após sua equipe ter defendido com sucesso o título no prestigioso torneio de clubes asiático, dizendo: “Dazzzzz itttt 2x Back2back.”
Mahrez elogia o espírito de equipe
Riyad Mahrez, um jogador que sabe muito bem o que é conquistar os maiores títulos após seus sucessos na Premier League e na Liga dos Campeões da UEFA com o Manchester City, não hesitou em elogiar o espírito de luta de seus companheiros de equipe. O ponta admitiu que as circunstâncias da partida tornaram a vitória ainda mais impressionante.
“É incrível”, disse Mahrez aos repórteres logo após o apito final. “Foi difícil para nós mais uma vez. Gostamos de complicar as coisas para nós mesmos. Dez contra 11 é quase impossível, não sei como encontramos força e energia. Após o cartão vermelho, nos mantivemos unidos, lutamos mais, corremos mais até marcarmos.”
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O que vem a seguir para Toney?
Com mais uma medalha da Liga dos Campeões da AFC no pescoço, o foco volta-se mais uma vez para o futuro de Toney. O jogador da seleção inglesa tem sido incrivelmente prolífico no Oriente Médio, somando 67 gols e 16 assistências em 88 partidas. Embora já tenha manifestado o desejo de deixar um legado para sua família na Arábia Saudita, ele nunca fechou totalmente as portas para um retorno à Premier League. Toney também espera ser convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão, e um bom final de temporada pelo clube ainda pode garantir sua vaga no avião.