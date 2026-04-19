Mais um troféu para Harry Kane! O Bayern de Munique conquista o título da Bundesliga com QUATRO rodadas de antecedência, após derrotar o Stuttgart em um jogo emocionante com seis gols

O Dortmund deixou a porta aberta para que seu arquirrival garantisse o título após perder por 2 a 1 contra o Hoffenheim no sábado, mas o Bayern teve o pior início possível na tarde de domingo. Chris Furich colocou o Stuttgart na frente aos 21 minutos, silenciando momentaneamente a torcida da casa.

A equipe de Kompany acordou após a marca de meia hora, porém, e chegou ao intervalo com vantagem de 3 a 1 graças a gols de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies em um emocionante período de seis minutos. Kane saiu do banco no segundo tempo e marcou de perto para fazer o quarto, e o Bayern então garantiu a vitória, apesar de um gol de consolação no final de Chema Andrés, conquistando o bicampeonato nacional e o primeiro troféu de uma possível tríplice coroa.







