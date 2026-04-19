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Mais um troféu para Harry Kane! O Bayern de Munique conquista o título da Bundesliga com QUATRO rodadas de antecedência, após derrotar o Stuttgart em um jogo emocionante com seis gols
As comemorações começam em Munique
O Dortmund deixou a porta aberta para que seu arquirrival garantisse o título após perder por 2 a 1 contra o Hoffenheim no sábado, mas o Bayern teve o pior início possível na tarde de domingo. Chris Furich colocou o Stuttgart na frente aos 21 minutos, silenciando momentaneamente a torcida da casa.
A equipe de Kompany acordou após a marca de meia hora, porém, e chegou ao intervalo com vantagem de 3 a 1 graças a gols de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies em um emocionante período de seis minutos. Kane saiu do banco no segundo tempo e marcou de perto para fazer o quarto, e o Bayern então garantiu a vitória, apesar de um gol de consolação no final de Chema Andrés, conquistando o bicampeonato nacional e o primeiro troféu de uma possível tríplice coroa.
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Mais títulos para Kane
Kompany fez várias alterações na equipe após a emocionante vitória sobre o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões no meio da semana, de olho na partida das semifinais da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen, marcada para 22 de abril. Kane foi um dos jogadores que ficou no banco, mas entrou no intervalo no lugar de Jamal Musiala e desempenhou um papel fundamental na 25ª vitória do Bayern na Bundesliga nesta temporada.
O capitão da Inglaterra chegou ao Bayern em 2023 sem nenhum título importante em seu currículo, mas agora conta com dois títulos da Bundesliga e uma Supercopa da Alemanha. Kane também está prestes a conquistar seu terceiro prêmio de artilheiro da Bundesliga, tendo marcado impressionantes 32 gols em 27 partidas até o momento nesta temporada.
A máquina ofensiva de Kompany
O Bayern ampliou seu recorde de títulos da Bundesliga para 35, e esta campanha está entre as mais impressionantes da história do clube. Com apenas uma derrota e quatro empates até o momento, a equipe de Kompany tem sido praticamente imbatível, com um ataque que é motivo de inveja para todos os seus rivais. O Bayern marcou 109 gols em seus 30 jogos até o momento e também ostenta o melhor desempenho defensivo da liga, com apenas 29 gols sofridos.
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O Bayern em busca de mais um triplo histórico
O Bayern de Kompany está a caminho de igualar a campanha da temporada 2012-13, conquistando os títulos da Bundesliga, da DFB-Pokal e da Liga dos Campeões. Após o confronto pela copa contra o Leverkusen, o Bayern enfrentará o Mainz na Bundesliga antes de iniciar os preparativos para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain, que será disputada no Parc des Princes no dia 28 de abril.