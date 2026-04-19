Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
James Westwood

Traduzido por

Mais um troféu para Harry Kane! O Bayern de Munique conquista o título da Bundesliga com QUATRO rodadas de antecedência, após derrotar o Stuttgart em um jogo emocionante com seis gols

Bayern de Munique
H. Kane
Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Stuttgart

O Bayern de Munique conquistou o título da Bundesliga após derrotar o Stuttgart por 4 a 2 na Allianz Arena no domingo, dando a Harry Kane o terceiro troféu de sua carreira com o gigante alemão. Com o resultado, a equipe de Vincent Kompany abriu 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato, e cenas de comemoração frenética se seguiram após o apito final.

  • As comemorações começam em Munique

    O Dortmund deixou a porta aberta para que seu arquirrival garantisse o título após perder por 2 a 1 contra o Hoffenheim no sábado, mas o Bayern teve o pior início possível na tarde de domingo. Chris Furich colocou o Stuttgart na frente aos 21 minutos, silenciando momentaneamente a torcida da casa.

    A equipe de Kompany acordou após a marca de meia hora, porém, e chegou ao intervalo com vantagem de 3 a 1 graças a gols de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies em um emocionante período de seis minutos. Kane saiu do banco no segundo tempo e marcou de perto para fazer o quarto, e o Bayern então garantiu a vitória, apesar de um gol de consolação no final de Chema Andrés, conquistando o bicampeonato nacional e o primeiro troféu de uma possível tríplice coroa.



    • Publicidade
  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    Mais títulos para Kane

    Kompany fez várias alterações na equipe após a emocionante vitória sobre o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões no meio da semana, de olho na partida das semifinais da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen, marcada para 22 de abril. Kane foi um dos jogadores que ficou no banco, mas entrou no intervalo no lugar de Jamal Musiala e desempenhou um papel fundamental na 25ª vitória do Bayern na Bundesliga nesta temporada.

    O capitão da Inglaterra chegou ao Bayern em 2023 sem nenhum título importante em seu currículo, mas agora conta com dois títulos da Bundesliga e uma Supercopa da Alemanha. Kane também está prestes a conquistar seu terceiro prêmio de artilheiro da Bundesliga, tendo marcado impressionantes 32 gols em 27 partidas até o momento nesta temporada.

  • A máquina ofensiva de Kompany

    O Bayern ampliou seu recorde de títulos da Bundesliga para 35, e esta campanha está entre as mais impressionantes da história do clube. Com apenas uma derrota e quatro empates até o momento, a equipe de Kompany tem sido praticamente imbatível, com um ataque que é motivo de inveja para todos os seus rivais. O Bayern marcou 109 gols em seus 30 jogos até o momento e também ostenta o melhor desempenho defensivo da liga, com apenas 29 gols sofridos.

  • Kompany Jubelgetty

    O Bayern em busca de mais um triplo histórico

    O Bayern de Kompany está a caminho de igualar a campanha da temporada 2012-13, conquistando os títulos da Bundesliga, da DFB-Pokal e da Liga dos Campeões. Após o confronto pela copa contra o Leverkusen, o Bayern enfrentará o Mainz na Bundesliga antes de iniciar os preparativos para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain, que será disputada no Parc des Princes no dia 28 de abril.

Copa da Alemanha
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Copa da Alemanha
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Freiburg crest
Freiburg
SCF