Mais um revés devido a lesão para o Arsenal: Piero Hincapie é dispensado da seleção do Equador

A situação de Hincapie é a mais urgente para o Arsenal, já que Mikel Arteta teve que lidar com vários problemas físicos na sua defesa nesta temporada. Perder um jogador com a flexibilidade tática de Hincapie seria um grande revés para o time do norte de Londres. O jogador de 24 anos se estabeleceu como um elemento vital da defesa do Arsenal desde sua transferência de grande repercussão para a Premier League. Sua capacidade de atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central o tornou um trunfo inestimável durante a atual campanha.

O Arsenal já viu três jogadores serem dispensados da seleção inglesa – Declan Rice, Bukayo Saka e Noni Madueke –, enquanto Gabriel Magalhães e William Saliba tiveram que desistir das convocatórias para as seleções do Brasil e da França, respectivamente.