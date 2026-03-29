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Mais um revés devido a lesão para o Arsenal: Piero Hincapie é dispensado da seleção do Equador
Equador libera Hincapie para exames médicos
A seleção equatoriana de futebol continuou seus preparativos neste domingo no Estádio Ontime Butarque, em Leganés, Madri, mas sem uma peça-chave da defesa. Hincapié foi a ausência mais notável do treino, enquanto o time se preparava para viajar a Eindhoven para o próximo amistoso contra a Holanda. O zagueiro foi retirado da convocação devido a um problema físico, sem que se corra nenhum risco nesta fase da temporada. A decisão de retirar o jogador do elenco foi tomada em conjunto pela Federação Equatoriana de Futebol e pela equipe médica do Arsenal, para garantir que o problema não se agrave ainda mais.
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Beccacece é obrigado a se adaptar
O técnico da seleção do Equador, Sebastián Beccacece, também está sentindo o impacto da saída de Hincapie enquanto busca ajustar o elenco antes da Copa do Mundo. O treinador argentino foi obrigado a conduzir o último treino em Madri sem vários titulares, que permaneceram fora do gramado do Butarque enquanto o restante do grupo se preparava para o amistoso contra a Holanda. Além de Hincapie, a Federação Equatoriana de Futebol também revelou que Denil Castillo foi dispensado.
Arteta enfrenta um problema na defesa
A situação de Hincapie é a mais urgente para o Arsenal, já que Mikel Arteta teve que lidar com vários problemas físicos na sua defesa nesta temporada. Perder um jogador com a flexibilidade tática de Hincapie seria um grande revés para o time do norte de Londres. O jogador de 24 anos se estabeleceu como um elemento vital da defesa do Arsenal desde sua transferência de grande repercussão para a Premier League. Sua capacidade de atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central o tornou um trunfo inestimável durante a atual campanha.
O Arsenal já viu três jogadores serem dispensados da seleção inglesa – Declan Rice, Bukayo Saka e Noni Madueke –, enquanto Gabriel Magalhães e William Saliba tiveram que desistir das convocatórias para as seleções do Brasil e da França, respectivamente.
- AFP
O que vem a seguir para Hincapie?
O clube aguardará agora os resultados dos exames médicos para determinar se Hincapie poderá jogar na próxima partida da Premier League. Com a temporada nacional chegando à reta final, os Gunners esperam receber notícias positivas o mais rápido possível. O Arsenal enfrenta o Southampton nas quartas de final da FA Cup na próxima semana e, em seguida, viaja para enfrentar o Sporting na Liga dos Campeões.