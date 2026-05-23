O'Reilly precisa agora fazer uma rápida transição do sucesso nacional para o mais alto nível do futebol internacional, após garantir uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. O jovem versátil chega ao torneio em excelente forma, após atuações decisivas em Wembley nas finais da Carabao Cup e da FA Cup.

Por outro lado, Fernandes volta seu foco para a Copa do Mundo e seu papel de liderança na seleção de Portugal, enquanto Michael Carrick e o Manchester United buscam resolver as questões na janela de transferências.