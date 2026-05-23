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Mais um prêmio para Bruno Fernandes! O meio-campista do Manchester United é eleito o Melhor Jogador da Temporada da Premier League, enquanto Nico O'Reilly leva o prêmio de Jovem Jogador
O capitão dos Red Devils faz história
Fernandes conquistou o seu primeiro prêmio de Jogador da Temporada da Premier League, após levar o United de volta à Liga dos Campeões. O meia de 31 anos teve uma temporada impressionante em termos de criatividade, marcando oito gols na primeira divisão e igualando o recorde histórico de 20 assistências em uma única temporada. Ao superar uma lista de indicados repleta de estrelas, o jogador da seleção portuguesa se tornou o sétimo representante do Old Trafford a receber o prêmio, e o primeiro desde Nemanja Vidic em 2011.
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Recorde histórico de assistências igualado
O desempenho estatístico excepcional do experiente craque permitiu que ele igualasse os lendários criadores da primeira divisão Thierry Henry e Kevin De Bruyne, ao atingir a marca de 20 assistências. Este mais recente feito vem na sequência de sua recente coroação como Jogador do Ano pela FWA. Fernandes conquistou o prêmio individual superando o formidável trio do Arsenal, campeão do título, formado por David Raya, Gabriel Magalhães e Declan Rice, além do atacante do Manchester City Erling Haaland, Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White e Igor Thiago, do Brentford.
Jovem prodígio da cidade ganha prêmio para jovens
Enquanto isso, a jovem promessa do City, O'Reilly, coroou um ano sensacional de ascensão sob o comando de Pep Guardiola ao conquistar o prêmio de Jovem Jogador da Temporada. O jogador de 21 anos, formado na base do clube, se estabeleceu como um recurso tático indispensável, registrando 34 partidas na equipe principal em várias posições, incluindo lateral-esquerdo e meio-campista central. O'Reilly superou os outros indicados, incluindo Rayan Cherki, Eli Junior Kroupi, Mateus Fernandes, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo e Alex Scott.
O teste para a Copa do Mundo se aproxima
O'Reilly precisa agora fazer uma rápida transição do sucesso nacional para o mais alto nível do futebol internacional, após garantir uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. O jovem versátil chega ao torneio em excelente forma, após atuações decisivas em Wembley nas finais da Carabao Cup e da FA Cup.
Por outro lado, Fernandes volta seu foco para a Copa do Mundo e seu papel de liderança na seleção de Portugal, enquanto Michael Carrick e o Manchester United buscam resolver as questões na janela de transferências.