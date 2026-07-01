Mais um novo técnico para Mason Greenwood! O Marselha contrata o ex-técnico do Lille, Bruno Genesio, após demitir Habib Beye

O rodízio de treinadores continua no Marselha, com o clube agindo rapidamente para substituir Beye. O ex-zagueiro do Aston Villa, que havia sido contratado há apenas quatro meses, foi demitido após não conseguir garantir a vaga na Liga dos Campeões. Seu curto mandato chega ao fim, enquanto o clube busca uma liderança mais experiente para guiá-lo de volta ao topo do futebol francês e europeu.

As expectativas são sempre altíssimas no Marselha, e o fracasso em se classificar para a principal competição do continente acabou sendo fatal para as perspectivas de Beye. A diretoria do clube considerou que uma mudança era necessária para garantir que a equipe não ficasse ainda mais para trás em relação aos rivais nacionais na próxima temporada, e a saída de Beye foi oficializada no início da semana.











