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Mais um novo técnico para Mason Greenwood! O Marselha contrata o ex-técnico do Lille, Bruno Genesio, após demitir Habib Beye
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Mudança rápida no Velódromo
O rodízio de treinadores continua no Marselha, com o clube agindo rapidamente para substituir Beye. O ex-zagueiro do Aston Villa, que havia sido contratado há apenas quatro meses, foi demitido após não conseguir garantir a vaga na Liga dos Campeões. Seu curto mandato chega ao fim, enquanto o clube busca uma liderança mais experiente para guiá-lo de volta ao topo do futebol francês e europeu.
As expectativas são sempre altíssimas no Marselha, e o fracasso em se classificar para a principal competição do continente acabou sendo fatal para as perspectivas de Beye. A diretoria do clube considerou que uma mudança era necessária para garantir que a equipe não ficasse ainda mais para trás em relação aos rivais nacionais na próxima temporada, e a saída de Beye foi oficializada no início da semana.
A Genesio oferece uma experiência de alto nível
Com Genesio, o Marselha contratou um técnico com histórico comprovado de resultados na Ligue 1. O treinador de 59 anos esteve mais recentemente no Lille, onde conduziu com sucesso o time do norte à Liga dos Campeões na última temporada. Sua capacidade de lidar com as complexidades do futebol francês e, ao mesmo tempo, gerenciar personalidades marcantes faz dele o candidato ideal para um dos cargos mais exigentes do país.
O clube expressou sua confiança na nova contratação por meio de um comunicado oficial, observando: “Esta contratação faz parte do novo ciclo esportivo empreendido pelo clube com o objetivo de dar continuidade ao seu desenvolvimento e fortalecer de forma sustentável sua competitividade no mais alto nível. Com uma vasta experiência adquirida tanto no cenário nacional quanto no europeu, Bruno Genesio se consolidou ao longo dos anos como um dos treinadores franceses mais conceituados.”
Um desafio aceito pelo novo chefe
Genesio está acostumado às exigências de cargos de grande visibilidade, tendo já treinado o Lyon, o Rennes e o Beijing Guoan. Ele foi nomeado, notavelmente, o melhor técnico francês da temporada 2021-22 durante sua passagem pelo Rennes, o que atesta sua perspicácia tática. Agora, ele enfrenta a tarefa de motivar o time do Marselha, que terminou em um decepcionante quinto lugar na tabela na última temporada.
Ao falar sobre sua decisão de se transferir para o Velódromo, Genesio disse: “Escolhi me juntar ao Olympique de Marselha porque fui atraído pelo desafio que me foi apresentado. O OM é um clube único, com uma história excepcional, uma identidade forte e torcedores cuja paixão é reconhecida muito além de suas fronteiras.”
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Olhando para a nova campanha
A nomeação ocorre em um momento crítico para o Marselha, que recentemente teve de lidar com sanções da UEFA relacionadas às metas de equilíbrio financeiro. Com essas distrações já superadas, o foco volta-se inteiramente para o campo. O Marselha está pronto para dar início à sua nova temporada da Ligue 1 no fim de semana de 21 a 23 de agosto, em casa, contra o Estrasburgo, onde a exigente torcida do Velódromo espera um impacto imediato do novo técnico no banco de reservas. Genesio espera poder contar com Greenwood, artilheiro do Marselha na última temporada, que, segundo relatos, está atraindo o interesse da Roma e do Fenerbahçe para uma possível transferência.