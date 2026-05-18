Getty Images Sport
Traduzido por
Mais um grande golpe para a Espanha devido a uma lesão! Fermin López, do Barcelona, será submetido a uma cirurgia devido a uma fratura no metatarso, o que acaba com seus sonhos de disputar a Copa do Mundo
Notícias devastadoras sobre lesões para o Barça e a Espanha
As comemorações de fim de temporada do Barcelona foram ofuscadas pela notícia de que Fermin sofreu uma grave lesão no pé, que provavelmente o deixará de fora da próxima Copa do Mundo de 2026. O meio-campista, que se tornou uma figura fundamental tanto para o clube quanto para a seleção, sofreu a lesão durante a vitória de 3 a 1 sobre o Real Betis, no domingo, pela La Liga.
Fermin foi substituído no intervalo no Spotify Camp Nou após parecer sentir um desconforto significativo. Embora inicialmente houvesse esperança de que a substituição fosse meramente por precaução, exames médicos posteriores revelaram a real gravidade da lesão, deixando o jogador e os torcedores devastados com a aproximação do verão.
- Getty Images
Comunicado do Barcelona confirma a cirurgia
O gigante catalão agiu rapidamente para esclarecer a situação, divulgando um comunicado oficial na segunda-feira. A notícia foi tão ruim quanto se temia, com o clube confirmando que o jogador formado na La Masia terá que passar por uma cirurgia para corrigir a fratura no pé direito.
“O jogador da equipe principal Fermin Lopez sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito na partida contra o Betis. O jogador será submetido a uma cirurgia”, informou o clube em comunicado.
As esperanças para a Copa do Mundo de 2026 estão por água abaixo
Embora o Barcelona ainda não tenha definido um prazo definitivo para o seu retorno, uma fratura no quinto metatarso normalmente requer um período de recuperação de pelo menos seis a oito semanas. Com a Espanha prestes a estrear-se na Copa do Mundo contra Cabo Verde no dia 15 de junho, os prazos simplesmente não jogam a favor de Fermin.
Esperava-se que o técnico da Espanha, De la Fuente, incluísse o enérgico meio-campista em sua convocação final, que deve ser anunciada na próxima segunda-feira. No entanto, essa lesão significa que agora será necessário encontrar um substituto. Fermin também ficará de fora da última partida do Barcelona na La Liga contra o Valencia no próximo fim de semana.
- AFP
Um duro golpe para os planos da Espanha
A perda de Fermin representa um revés significativo para a La Roja, que via o jogador do Barcelona como um trunfo tático fundamental, dada sua capacidade de marcar gols a partir do meio-campo. Sua ausência se soma a uma lista crescente de preocupações para a seleção nacional, que se prepara para competir novamente no cenário mundial, com o jovem fenômeno Lamine Yamal já fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa. Para o Barcelona, o foco agora muda para garantir que a recuperação do jogador de 23 anos transcorra sem complicações, para que ele possa retornar em plena forma para a pré-temporada de 2026-27.