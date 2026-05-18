Mais um grande golpe para a Espanha devido a uma lesão! Fermin López, do Barcelona, será submetido a uma cirurgia devido a uma fratura no metatarso, o que acaba com seus sonhos de disputar a Copa do Mundo

As comemorações de fim de temporada do Barcelona foram ofuscadas pela notícia de que Fermin sofreu uma grave lesão no pé, que provavelmente o deixará de fora da próxima Copa do Mundo de 2026. O meio-campista, que se tornou uma figura fundamental tanto para o clube quanto para a seleção, sofreu a lesão durante a vitória de 3 a 1 sobre o Real Betis, no domingo, pela La Liga.

Fermin foi substituído no intervalo no Spotify Camp Nou após parecer sentir um desconforto significativo. Embora inicialmente houvesse esperança de que a substituição fosse meramente por precaução, exames médicos posteriores revelaram a real gravidade da lesão, deixando o jogador e os torcedores devastados com a aproximação do verão.







