Mais um golpe para o Chelsea! Reece James sofre nova lesão e deverá ficar afastado dos gramados por um longo período

Conforme noticiado inicialmente pelo The Athletic, James sofreu mais uma lesão nos tendões da coxa, apesar de ter disputado os 90 minutos completos da derrota por 1 a 0 contra o Newcastle United, no sábado, em Stamford Bridge, e de também ter jogado toda a partida da derrota por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, na primeira partida das oitavas de final. James não participou do treino aberto de segunda-feira, antes da segunda partida.

Embora o The Athletic afirme que James ficará fora por “várias semanas”, a RMC Sport informa que é mais provável que a lesão o mantenha afastado dos gramados por dois meses. O técnico Liam Rosenior disse à imprensa na segunda-feira: “Reece sentiu algo no tendão da coxa durante a partida contra o Newcastle. É realmente frustrante. Não sabemos a gravidade total da lesão. Podem ser [semanas]. Lesões no tendão da coxa nunca são boas. Precisamos apenas fazer um exame e descobrir a gravidade total.”

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, provavelmente falará sobre sua decepção com a notícia quando se reunir com a imprensa na sexta-feira, já que a participação de James na Copa do Mundo está ameaçada.