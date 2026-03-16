AFP
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Mais um golpe para o Chelsea! Reece James sofre nova lesão e deverá ficar afastado dos gramados por um longo período
A temporada de James foi prejudicada por um problema muscular
Conforme noticiado inicialmente pelo The Athletic, James sofreu mais uma lesão nos tendões da coxa, apesar de ter disputado os 90 minutos completos da derrota por 1 a 0 contra o Newcastle United, no sábado, em Stamford Bridge, e de também ter jogado toda a partida da derrota por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, na primeira partida das oitavas de final. James não participou do treino aberto de segunda-feira, antes da segunda partida.
Embora o The Athletic afirme que James ficará fora por “várias semanas”, a RMC Sport informa que é mais provável que a lesão o mantenha afastado dos gramados por dois meses. O técnico Liam Rosenior disse à imprensa na segunda-feira: “Reece sentiu algo no tendão da coxa durante a partida contra o Newcastle. É realmente frustrante. Não sabemos a gravidade total da lesão. Podem ser [semanas]. Lesões no tendão da coxa nunca são boas. Precisamos apenas fazer um exame e descobrir a gravidade total.”
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, provavelmente falará sobre sua decepção com a notícia quando se reunir com a imprensa na sexta-feira, já que a participação de James na Copa do Mundo está ameaçada.
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Já são dez lesões diferentes nos tendões isquiotibiais para James
James já sofreu um total de 10 lesões diferentes nos tendões isquiotibiais desde 2020. O lateral-direito já perdeu um total de 136 partidas ao longo de sua carreira profissional devido a lesões e problemas físicos.
O Chelsea e James têm se empenhado para reduzir a carga de trabalho do jogador nas últimas duas temporadas, cientes de que ele é particularmente propenso a lesões. Ele havia ficado de fora de apenas cinco partidas na temporada 2025-26 antes desta última lesão.
James não é o único jogador do Chelsea a ter sido atingido por lesões nesta temporada, com o meio-campista ofensivo Cole Palmer também tendo que perder várias partidas por diversos problemas. Palmer é uma das várias estrelas dos Blues que não conseguiu aproveitar os benefícios de uma pré-temporada completa desde 2023, tendo disputado um torneio internacional em 2024 e, em seguida, a Copa do Mundo de Clubes no verão passado.
Novo contrato para o herói da casa
Na semana passada, James assinou um novo contrato de seis anos com o Chelsea e afirmou que tem se sentido em melhor forma física.
“Estou em uma fase muito boa no momento, meu corpo está se sentindo bem. Estou jogando regularmente, duas ou três partidas por semana, e apenas tento ajudar a equipe o máximo que posso e fazer o que é certo”, disse ele.
“Eu me formei neste clube, este era o único clube pelo qual eu queria jogar. Conquistei grandes troféus aqui. Por que eu não renovaria? Este é o meu lar, minha família está aqui. O clube está no caminho certo para conquistar troféus de forma consistente novamente e acredito que vamos conseguir isso. É por isso que ainda estou aqui e renovei meu contrato.
“Este clube é o meu lar, é o lugar que amo e onde quero estar. Dinheiro não é tudo. Felicidade e o lugar onde quero estar significam mais para mim, e quero vencer aqui, e vamos vencer aqui.”
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O Chelsea enfrenta uma batalha para salvar a temporada
O Chelsea teve uma semana turbulenta dentro e fora de campo. É provável que seja eliminado da Liga dos Campeões pelo PSG, enquanto os resultados do fim de semana o deixaram em sexto lugar na tabela da Premier League, agora a seis pontos do Manchester United, que ocupa a terceira posição.
O time viajará para enfrentar o Everton no sábado, antes da pausa para os jogos internacionais, e retomará as atividades em casa contra o Port Vale, time da League One que luta contra o rebaixamento, nas quartas de final da FA Cup, em 4 de abril. Essa é a chance mais realista que os Blues têm de conquistar um título nesta temporada.
Enquanto isso, a Premier League confirmou na manhã desta segunda-feira que o Chelsea foi punido com uma proibição de transferências na base e uma multa pesada por violações das normas financeiras quando Roman Abramovich era o proprietário. O clube, no entanto, recebeu apenas uma suspensão da proibição de transferências de jogadores profissionais e não sofrerá dedução de pontos. Uma investigação da FA continua em andamento.
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