Richard Martin

Traduzido por

Mais um confronto entre Real Madrid e Manchester City está longe de ser enfadonho - os gigantes espanhol e inglês construíram a rivalidade mais emocionante da Liga dos Campeões

Quando o Real Madrid foi emparelhado com o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões, os gemidos puderam ser ouvidos desde a Plaza Mayor até Piccadilly Gardens: “De novo?!” As reclamações eram totalmente previsíveis e, em certo nível, compreensíveis. Ao final da segunda partida, na próxima terça-feira, as duas equipes terão se enfrentado 11 vezes nas últimas cinco temporadas e 17 vezes desde 2012.

Para os torcedores do City ou do Real Madrid que esperavam conhecer um novo lugar e visitar um estádio que ainda não tinham visitado, o sorteio foi decepcionante, nós entendemos isso. Não há dúvida de que outro confronto entre Real Madrid e City parece repetitivo e reforça a sensação de que a Liga dos Campeões moderna se tornou a Superliga Europeia que a UEFA e muitos torcedores estavam tão desesperados para evitar.

No entanto, não deveria ser tão surpreendente que duas das equipes mais bem-sucedidas da última década, que frequentemente chegam tão longe na competição, se enfrentem com tanta frequência. E é por isso que ninguém pode realmente ficar chateado com o reencontro entre Real Madrid e City. O que há para temer quando alguns dos melhores jogadores do mundo se enfrentam mais uma vez, com rivalidades como a de Erling Haaland e Antonio Rudiger a marinar?

E quem estiver realmente irritado por ter que assistir a mais dois episódios dessa rivalidade crescente tem memória muito curta, já que os confrontos entre Real Madrid e City proporcionaram alguns dos melhores momentos da história moderna da Liga dos Campeões.

    Começos explosivos

    Os 15 jogos competitivos entre o Real Madrid e o Manchester City resultaram em 51 gols, uma média de 3,4 por jogo. Com três exceções notáveis, este confronto tem sido imperdível.

    De fato, o primeiro encontro na fase de grupos da temporada 2012-13 deu uma amostra do que estava por vir. Cinco gols foram marcados nos últimos 22 minutos no Bernabeu, com o City assumindo a liderança duas vezes, quando Aleksandar Kolarov fez 2 a 1 aos 86 minutos. Liam Gallagher comemorou tão efusivamente na torcida da casa que foi expulso do estádio pela polícia.

    Mas ainda havia muito mais por vir, com Karim Benzema empatando e Cristiano Ronaldo marcando aos 90 minutos para garantir a vitória por 3 a 2 e provocar uma das comemorações mais icônicas de José Mourinho, que saiu correndo da área técnica para dar um deslize de joelhos no gramado, sujando seu terno brilhante.

    A partida de volta não foi tão emocionante e terminou em um empate de 1 a 1, o que significou a eliminação do City na fase de grupos, algo que não acontecia desde então. Naquela noite, Álvaro Arbeloa, atual técnico do Real Madrid, foi expulso.

    Virando a maré

    O próximo encontro entre o Real Madrid e o City só aconteceu nas semifinais de 2015-16, mas foi um fiasco inegável, com um jogo de ida cauteloso e sem gols em Manchester, seguido por uma partida de volta igualmente sem graça no Bernabéu, decidida por um chute desviado de Gareth Bale. Manuel Pellegrini foi duramente criticado por suas táticas negativas, já que o City não conseguiu pressionar o Los Blancos, apesar de estar a um gol de chegar à final pela regra dos gols fora de casa.

    Essa eliminatória foi, no entanto, a exceção que confirmou a regra, já que Pep Guardiola, grande rival do Real Madrid tanto como jogador quanto como técnico do Barcelona, chegou ao Etihad Stadium apenas um mês depois. A contratação do catalão marcou a transição do City de principal potência emergente do futebol para uma força imparável com a qual todos os clubes, até mesmo o Real Madrid, precisavam contar.

    Clássico de todos os tempos

    Guardiola fez sua primeira viagem a Madri com o City em fevereiro de 2020 para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e viu seu time virar o jogo e vencer por 2 a 1. A partida de volta só aconteceu seis meses depois, devido à pandemia do coronavírus, e foi disputada em um Etihad vazio. O City, ajudado por Raphael Varane, que lhe deu um gol no início da partida, superou o Real Madrid e venceu pelo mesmo placar.

    As equipes se enfrentaram novamente dois anos depois, mais uma vez nas semifinais, mas desta vez com os torcedores de volta aos estádios. O que se seguiu foram duas das partidas mais memoráveis da história da competição: uma primeira partida emocionante em Manchester, que terminou em 4 a 3 para o City, seguida pelo final mais dramático possível na segunda partida, com o Real Madrid perdendo por 1 a 0 naquela noite e por 5 a 3 no placar agregado aos 90 minutos, mas Rodrygo marcou duas vezes e forçou a prorrogação, antes de Benzema converter um pênalti e garantir a classificação do Los Blancos.

    Vingança para ambos os lados

    Um ano depois, o City teve a chance de se vingar daquela derrota dolorosa e, após um empate nervoso por 1 a 1 na primeira partida, com gols maravilhosos de Vinicius Jr. e Kevin De Bruyne, conseguiu exatamente isso. O City foi implacável no Etihad e não olhou para trás depois que Bernardo Silva abriu o placar, goleando o atual campeão e recordista de títulos por 4 a 0, com uma atuação que Guardiola descreveu como a melhor que já viu em todos os seus anos na Liga dos Campeões.

    O Real Madrid empatou o placar desde então. A partida das quartas de final em 2024 foi outro clássico, com um empate em 3 a 3 no Bernabeu, seguido por um empate em 1 a 1 no Etihad, antes da equipe de Carlo Ancelotti triunfar nos pênaltis. A partida eliminatória da última temporada, por sua vez, foi mais desigual, com o Real Madrid saindo atrás no placar para vencer por 3 a 2 no Etihad, antes de Kylian Mbappé entrar em ação na partida de volta, marcando três gols na vitória por 3 a 1. O City mostrou o quanto evoluiu desde aquele mês sombrio de fevereiro ao derrotar o Real Madrid em seu próprio território em dezembro, na fase de grupos.

    O confronto não poderia ser mais equilibrado: o Real Madrid e o City venceram cinco jogos cada, enquanto os outros cinco terminaram em empate. Desde que Guardiola assumiu o comando, o City tem sido mais dominante, vencendo cinco vezes, empatando três e perdendo apenas três vezes. O Real Madrid, porém, leva vantagem nas partidas eliminatórias, com quatro vitórias contra duas do City.

    “Não, de novo não!”

    Desta vez, o City é o favorito segundo as casas de apostas e está em melhor forma, invicto desde que perdeu para o Bodo/Glimt em janeiro, período em que o Real Madrid perdeu três vezes, além de ter perdido Rodrygo para o resto da temporada devido a uma lesão no joelho e poder ficar sem Mbappé em pelo menos um dos jogos da eliminatória, pois ele está com um problema no joelho.

    Vencer Guardiola é a principal motivação do Real Madrid. “Pep de novo! Outro pesadelo espera por você, Guardiola!”, disse o jornalista do AS e superfã do Real Madrid, Tomás Roncero, quando o sorteio foi anunciado. “Embora o City esteja melhor no momento, o Madrid está em uma aparente crise e não sabemos se Mbappé vai jogar, tenho certeza de que quando Guardiola viu o sorteio deve ter pensado: ‘Não, de novo não!’.  

    Vai ser difícil, a segunda partida no Etihad. Eu sei disso. Mas é o Real Madrid na Liga dos Campeões, nossa competição favorita, e as estatísticas dizem tudo. Em três das últimas quatro partidas, o City foi eliminado. Não há nada a temer. Guardiola tem muitos motivos para se preocupar.”

    O que há para reclamar?

    A reação de Guardiola ao sorteio sugeriu que ele não estava exatamente entusiasmado em jogar contra o Real Madrid novamente: “Sim, é um pouco estranho... Se você quer avançar nesta competição agora, tem que vencer os melhores times, caso contrário, você não merece.”

    Afinal, a Liga dos Campeões foi criada para que os melhores times pudessem jogar entre si. Então, por que reclamar de mais uma edição de uma das rivalidades europeias mais emocionantes e fascinantes da atualidade?

