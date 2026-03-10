Mais um confronto entre Real Madrid e Manchester City está longe de ser enfadonho - os gigantes espanhol e inglês construíram a rivalidade mais emocionante da Liga dos Campeões

Para os torcedores do City ou do Real Madrid que esperavam conhecer um novo lugar e visitar um estádio que ainda não tinham visitado, o sorteio foi decepcionante, nós entendemos isso. Não há dúvida de que outro confronto entre Real Madrid e City parece repetitivo e reforça a sensação de que a Liga dos Campeões moderna se tornou a Superliga Europeia que a UEFA e muitos torcedores estavam tão desesperados para evitar.

No entanto, não deveria ser tão surpreendente que duas das equipes mais bem-sucedidas da última década, que frequentemente chegam tão longe na competição, se enfrentem com tanta frequência. E é por isso que ninguém pode realmente ficar chateado com o reencontro entre Real Madrid e City. O que há para temer quando alguns dos melhores jogadores do mundo se enfrentam mais uma vez, com rivalidades como a de Erling Haaland e Antonio Rudiger a marinar?

E quem estiver realmente irritado por ter que assistir a mais dois episódios dessa rivalidade crescente tem memória muito curta, já que os confrontos entre Real Madrid e City proporcionaram alguns dos melhores momentos da história moderna da Liga dos Campeões.