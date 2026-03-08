“Mais torcedores do que o time da casa!” – Lionel Messi é a vantagem do Inter Miami na defesa do título da MLS Cup

A equipe de Javier Mascherano aguarda sinal verde para se mudar para sua nova casa no Freedom Park, onde enfrentará o Nashville na segunda partida da CONCACAF Champions Cup, em 18 de março.

O Inter Miami iniciou a defesa do título da MLS Cup com confrontos contra o LAFC, Orlando City e D.C. United. O time tropeçou na estreia contra Heung-min Son e companhia na Califórnia, mas reagiu com estilo com duas vitórias consecutivas.

Messi, que conquistou a Chuteira de Ouro na última temporada, marcou três gols em suas duas últimas partidas. Ele busca conquistar o terceiro prêmio consecutivo de MVP nos Estados Unidos, ampliando seu recorde.