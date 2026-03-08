Getty
“Mais torcedores do que o time da casa!” – Lionel Messi é a vantagem do Inter Miami na defesa do título da MLS Cup
Por que o Inter Miami está jogando cinco partidas consecutivas fora de casa
A equipe de Javier Mascherano aguarda sinal verde para se mudar para sua nova casa no Freedom Park, onde enfrentará o Nashville na segunda partida da CONCACAF Champions Cup, em 18 de março.
O Inter Miami iniciou a defesa do título da MLS Cup com confrontos contra o LAFC, Orlando City e D.C. United. O time tropeçou na estreia contra Heung-min Son e companhia na Califórnia, mas reagiu com estilo com duas vitórias consecutivas.
Messi, que conquistou a Chuteira de Ouro na última temporada, marcou três gols em suas duas últimas partidas. Ele busca conquistar o terceiro prêmio consecutivo de MVP nos Estados Unidos, ampliando seu recorde.
Os fãs se reúnem para assistir Messi em ação na MLS
Fãs de todo o país continuam a disputar ingressos para ver o maior jogador argentino de todos os tempos em ação, sem questionar o apelo popular do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. A turnê deve continuar até 2028, após a assinatura de um novo contrato no sul da Flórida.
O Inter Miami continua sendo uma grande atração para torcedores neutros nos Estados Unidos, com estádios lotados de torcedores que estão lá por um único motivo. Foi o que aconteceu quando o Herons foi a Washington D.C. para mais uma partida na capital americana.
Messi deu ao público o espetáculo que eles tanto esperavam, com um final típico e composto, após receber um passe que dividiu a defesa e o colocou na área penal. O argentino calmamente chutou a bola por cima de Sean Johnson e para o fundo da rede.
Por que o Inter Miami evita ambientes intimidadores com Messi em campo
Aplausos surgiram em vários pontos da multidão de 72.000 pessoas, com o D.C. United se mudando temporariamente do Audi Field para o M&T Bank Stadium, casa do time de futebol americano Baltimore Ravens, da NFL.
O Inter Miami conseguiu passar a linha, conquistando três pontos preciosos, com o goleiro internacional canadense St. Clair dizendo aos repórteres depois de conquistar a vitória em um ambiente amigável: “É definitivamente bom poder ir a estádios adversários e saber que você provavelmente tem mais torcedores do que o time da casa. Obviamente, isso não será o caso em todos os estádios. Acho que foi definitivamente o caso esta noite.”
Rodrigo De Paul colocou o Herons no caminho certo ao abrir o placar aos 17 minutos, com seu compatriota Messi contribuindo 10 minutos depois. Tai Baribo reduziu a diferença a 15 minutos do fim, mas não houve drama no final.
Messi a um gol de se juntar a Ronaldo no clube dos 900
Messi e companhia visitaram a Casa Branca durante sua viagem a Washington, onde tiveram uma audiência com o presidente Donald Trump. Eles entrarão em campo pela Champions Cup contra o Nashville na quarta-feira.
Esse jogo pode levar Messi a alcançar outro marco notável. Ele já marcou 899 gols em competições oficiais pelo clube e pela seleção. Ele espera se juntar ao eterno rival Cristiano Ronaldo e ultrapassar a marca de 900 gols.
