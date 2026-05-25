O vencedor da Bola de Ouro e duas vezes eleito o Jogador do Ano pela FIFA chegou ao San Siro em 2008, após encerrar uma passagem memorável de cinco anos pelo Barcelona. Ronaldinho deixou o Camp Nou depois de testemunhar a ascensão de Lionel Messi ao time principal.

Sua criatividade em campo foi reacendida na Itália, com o título da Série A sendo adicionado a um palmarés que inclui conquistas na La Liga, na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo — enquanto a glória da Copa Libertadores seria saboreada ao retornar à sua terra natal com o Atlético Mineiro.

A notável carreira e a vida de Ronaldinho são agora tema de uma série documental da Netflix. A produção conta a história de como ele chegou ao topo do futebol, sempre buscando jogar com um sorriso no rosto.