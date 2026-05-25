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Mais talentoso do que Lionel Messi? Como foi trabalhar com o “artista” Ronaldinho e o time de “Galácticos” do AC Milan, que contava com Andrea Pirlo, David Beckham e Kaká
O vencedor da Bola de Ouro é agora a estrela de um documentário da Netflix
O vencedor da Bola de Ouro e duas vezes eleito o Jogador do Ano pela FIFA chegou ao San Siro em 2008, após encerrar uma passagem memorável de cinco anos pelo Barcelona. Ronaldinho deixou o Camp Nou depois de testemunhar a ascensão de Lionel Messi ao time principal.
Sua criatividade em campo foi reacendida na Itália, com o título da Série A sendo adicionado a um palmarés que inclui conquistas na La Liga, na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo — enquanto a glória da Copa Libertadores seria saboreada ao retornar à sua terra natal com o Atlético Mineiro.
A notável carreira e a vida de Ronaldinho são agora tema de uma série documental da Netflix. A produção conta a história de como ele chegou ao topo do futebol, sempre buscando jogar com um sorriso no rosto.
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Ronaldinho tinha mais talento natural do que Messi?
O ex-zagueiro do Arsenal, Senderos, está entre aqueles que podem se considerar afortunados por terem dividido vestiário e campo com Ronaldinho — testemunhando de perto o tipo de jogador e de pessoa que ele era.
Questionado sobre como foi essa experiência e se o campeão da Copa do Mundo de 2002 possuía maior habilidade técnica do que Messi, Senderos — falando em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “É difícil comparar com Messi ou qualquer outro. Definitivamente um dos mais talentosos, se não o mais talentoso, que já vi com uma bola de futebol na minha carreira, seja como companheiro de equipe ou como adversário.
“O que ele fazia diariamente nos treinos era absolutamente inacreditável. Era uma alegria assistir, e havia alguns assim naquela equipe. Posso dizer que [Andrea] Pirlo também era incrível. Ele simplesmente colocava a bola onde quisesse, mas Ronaldinho era um verdadeiro artista. Que alegria, que prazer vê-lo jogar.”
Os "Galácticos" do Milan: Jogando ao lado de Kaká, Shevchenko e companhia
Além de Ronaldinho, Pirlo e Beckham, Senderos também teve a oportunidade de trabalhar com Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi. Quando lhe perguntaram se os treinos em Milão deviam ter sido algo de especial, o zagueiro suíço acrescentou: “Sim, foi incrível.
“Carlo Ancelotti era um grande técnico e continua sendo um grande técnico; ele conseguiu tirar o máximo proveito desses jogadores, grandes personalidades, e fez com que jogassem juntos e remassem na mesma direção. Isso é realmente o que tornava aquele time especial.
“Lembro-me de chegar no meu primeiro dia, alguns jogadores estavam de saída. Um ia para a Lazio, [Cristian] Brocchi, e depois [Massimo] Oddo ia para o Bayern de Munique. Lembro-me que naquele dia as pessoas choravam porque estavam perdendo parte da família. Perder dois jogadores que faziam parte desse grupo.
“Esses dois caras estavam indo embora e isso realmente me chocou. Pensei: ‘Esses caras não estão indo para clubes pequenos. Eles estão indo para continuar suas carreiras’. O time estava realmente perdendo parte da família e eles realmente me acolheram no elenco e nesse grupo. Eu me sentia muito ligado a todos porque parecia uma família.”
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Ronaldinho ocupa um lugar de destaque entre os maiores jogadores de todos os tempos
Ronaldinho, que surgiu com força no cenário europeu com o Paris Saint-Germain, passou três anos no Milan antes de retornar às suas raízes na América do Sul. Ele pendurou as chuteiras em 2015, mas continua sendo uma presença constante em jogos de lendas ao redor do mundo.
Ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos — colocando-o no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo —, em um momento em que o futebol mundial clama por artistas de sua estatura, capazes de levantar os torcedores de seus assentos e impressionar o público com momentos de brilhantismo de tirar o fôlego.