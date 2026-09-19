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imago-sport-1083466948.jpgHMB-Media
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Mais rápido do que na Premier League!' - Harry Kane faz admissão ousada após quebrar recorde de gols da Bundesliga

Bayern de Munique
H. Kane
Bundesliga

Harry Kane expressou enorme orgulho após se tornar o jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Bundesliga, na vitória do Bayern de Munique por 7 a 0 sobre o Union Berlin. O capitão da Inglaterra reagiu após quebrar o recorde em apenas 98 partidas, ao mesmo tempo em que elogiou a atuação completa de sua equipe.

  • Kane expressa orgulho após bater marca histórica

    O atacante do Bayern de Munique Harry Kane expressou sua satisfação após se tornar o jogador mais rápido da história a alcançar 100 gols na Bundesliga. O jogador de 33 anos atingiu a marca em sua 98ª partida na liga durante a goleada do Bayern por 7 a 0 sobre o Union Berlin.

    Kane marcou duas vezes na goleada, levando seu total a 101 gols na elite do futebol alemão.

    Falando após a partida, o atacante refletiu sobre repetir seu sucesso como artilheiro fora da Premier League, ao mesmo tempo em que agradeceu aos companheiros de equipe.

    "Muito orgulhoso, para ser honesto, de chegar a 100 gols na Bundesliga", disse Kane aos repórteres. "Obviamente, eu fiz isso na Premier League, então agora conseguir isso em uma liga diferente é algo do qual realmente me orgulho. Tudo o que posso dizer é um grande obrigado ao time."

    • Publicidade
  • imago-sport-1083463827.jpgKirchner-Media

    Atacante exalta atuação completa antes da janela internacional

    Além de sua marca individual, Kane destacou a importância de entregar uma atuação dominante da equipe antes da pausa para jogos de seleções. O atacante observou que, embora o Bayern estivesse vencendo partidas, ainda não havia apresentado um desempenho no nível da temporada passada.

    Ele elogiou o foco do elenco por manter a intensidade máxima do início ao fim contra o Union Berlin.

    "Acho que estávamos esperando por um jogo como esse nesta temporada", disse Kane. "Vencemos jogos e jogamos bem, mas talvez não no nível da temporada passada. Então foi bom mostrar uma atuação como essa antes da pausa para jogos de seleções. Não queríamos um tropeço hoje antes da pausa de três semanas. Nossa atuação foi do mais alto nível do início ao fim. Agora podemos aproveitar."


  • Eficiência histórica quebra recorde de Dieter Muller

    A marca histórica de Kane quebrou o recorde anterior de Dieter Muller, que precisou de 129 partidas para marcar 100 gols pelo Cologne. O capitão da Inglaterra alcançou a marca de 100 gols em 31 jogos a menos, o que representa quase uma temporada inteira da Bundesliga em número de partidas.

    Desde que chegou à Alemanha, em 2023, Kane tem média de um gol a cada 78,3 minutos na Bundesliga.

    Esse índice supera atacantes icônicos como Erling Haaland, Robert Lewandowski e Gerd Muller.

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  • imago-sport-1083462482.jpgMatthias Koch

    O embalo do marco cresce rumo à meta de dois séculos

    O doblete contra o Union Berlin elevou o total de Kane pelo Bayern para 152 gols em 154 jogos no geral, somando todas as competições. Depois de marcar 61 vezes em 51 partidas na temporada passada, o atacante mantém uma trajetória extraordinária de gols.

    Kane agora entra na pausa internacional de três semanas em forma sensacional tanto pelo clube quanto pela seleção.

    O artilheiro do Bayern vai tentar manter seu ritmo histórico quando a ação doméstica for retomada.