'Mais rápido do que na Premier League!' - Harry Kane faz admissão ousada após quebrar recorde de gols da Bundesliga

O atacante do Bayern de Munique Harry Kane expressou sua satisfação após se tornar o jogador mais rápido da história a alcançar 100 gols na Bundesliga. O jogador de 33 anos atingiu a marca em sua 98ª partida na liga durante a goleada do Bayern por 7 a 0 sobre o Union Berlin.

Kane marcou duas vezes na goleada, levando seu total a 101 gols na elite do futebol alemão.

Falando após a partida, o atacante refletiu sobre repetir seu sucesso como artilheiro fora da Premier League, ao mesmo tempo em que agradeceu aos companheiros de equipe.

"Muito orgulhoso, para ser honesto, de chegar a 100 gols na Bundesliga", disse Kane aos repórteres. "Obviamente, eu fiz isso na Premier League, então agora conseguir isso em uma liga diferente é algo do qual realmente me orgulho. Tudo o que posso dizer é um grande obrigado ao time."