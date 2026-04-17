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Luis Felipe Gonçalves

Mais problemas: após cutucada no VAR, Abel Ferreira vira alvo de processo disciplinar pela Conmebol

A. Ferreira
Palmeiras
Copa Libertadores

Técnico do Palmeiras acumula problemas fora de campo e agora é alvo da entidade sul-americana

O técnico Abel Ferreira voltou ao centro das atenções fora das quatro linhas. Desta vez, o comandante do Palmeiras virou alvo de um processo disciplinar aberto pela Conmebol após declarações sobre o VAR.

A fala aconteceu depois do empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na última semana, pela Libertadores. Na ocasião, Abel ironizou o funcionamento do árbitro de vídeo ao comentar o pênalti marcado para os colombianos.

O procedimento cita o artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de violações dos princípios de conduta. O treinador foi enquadrado em dois pontos específicos: por possível conduta que descredite a entidade e por declarações consideradas ofensivas.

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    O que aconteceu?

    Na entrevista coletiva, Abel fez referência direta a um episódio da final da Libertadores de 2025, quando o VAR não recomendou revisão em um lance envolvendo Erick Pulgar, do Flamengo, e Bruno Fuchs, do Palmeiras.

    Ao comentar o pênalti marcado contra o time paulista, o português não poupou ironia.

    “Parece que esse ano o VAR vai funcionar. Ano passado não funcionou e agora parece que vai funcionar. Isso é bom”, disse.

    A declaração foi interpretada pela Conmebol como passível de punição. O Palmeiras tem prazo até esta sexta-feira (17) para apresentar sua defesa no caso.

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  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Caso envolvendo o STJD

    O episódio na Libertadores se soma a outro problema recente de Abel Ferreira, agora no futebol brasileiro.

    O treinador teve recurso julgado pelo STJD após expulsões em jogos contra Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A pena inicial de oito partidas foi reduzida para sete, três delas já cumpridas.

    Assim, Abel ainda terá que cumprir quatro jogos de suspensão na competição nacional, ficando fora de compromissos importantes do Palmeiras.

    A punição foi baseada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética esportiva.

    A decisão gerou forte reação interna. O clube, inclusive, optou por não enviar membros da comissão técnica para entrevistas após o Dérbi, em forma de protesto.

    Apesar disso, as sanções do STJD não têm efeito na Libertadores. Por isso, Abel seguiu normalmente à beira do campo na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal.

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