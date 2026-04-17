Mais problemas: após cutucada no VAR, Abel Ferreira vira alvo de processo disciplinar pela Conmebol

O técnico Abel Ferreira voltou ao centro das atenções fora das quatro linhas. Desta vez, o comandante do Palmeiras virou alvo de um processo disciplinar aberto pela Conmebol após declarações sobre o VAR.

A fala aconteceu depois do empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na última semana, pela Libertadores. Na ocasião, Abel ironizou o funcionamento do árbitro de vídeo ao comentar o pênalti marcado para os colombianos.

O procedimento cita o artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de violações dos princípios de conduta. O treinador foi enquadrado em dois pontos específicos: por possível conduta que descredite a entidade e por declarações consideradas ofensivas.