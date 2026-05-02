Isso significa que o Heidenheim é o adversário que marca mais gols, em média, na Allianz Arena. O FCH marcou 2,75 gols por partida nos quatro jogos oficiais disputados até agora no estádio do FC Bayern.
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Mais perigoso que o Real Madrid e o PSG! O 1. FC Heidenheim confirma uma estatística notável contra o FC Bayern, apesar do empate no último minuto
Nenhuma equipe marca, em média, com mais frequência na Allianz Arena. Logo atrás do Heidenheim vem o grande Real Madrid, com uma média de exatamente dois gols por jogo em Munique, seguido pelo Inter de Milão e pelo Paris Saint-Germain, adversário do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões, ambos com uma média de 1,5 gols.
Na tarde de sábado, o FCH visitou Munique na 32ª rodada da Bundesliga, na esperança de conquistar algum ponto na luta contra o rebaixamento. A primeira partida oficial do Heidenheim contra o Bayern data de 3 de abril de 2019, quando o então time da segunda divisão perdeu por 4 a 5 nas quartas de final da Copa da Alemanha.
Em novembro de 2023, o Heidenheim visitou Munique pela primeira vez na Bundesliga, sendo derrotado por 2 a 4. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2024, a equipe do técnico Frank Schmidt voltou a perder por 2 a 4 em sua terceira partida na Allianz Arena.
- AFP
O Heidenheim quase causa uma surpresa contra o FC Bayern
O Heidenheim precisava desesperadamente de pontos no sábado, em Munique, para se aproximar novamente da 16ª posição, que leva ao rebaixamento. O FCH esteve perto de causar uma sensação, chegando a liderar por 3 a 2 até pouco antes do fim, graças aos gols de Eren Dinkci e Budu Zivzivadze, que marcou dois gols. Foi só na última jogada que o Bayern conseguiu empatar, quando o goleiro Diant Ramaj, infelizmente, desviou para o próprio gol um chute de Michael Olise que acertou a trave.
O ponto conquistado pode ser insuficiente para o Heidenheim. Caso o 16º colocado, o FC St. Pauli, vença o Mainz no domingo, os hamburguenses abririam uma vantagem de seis pontos, praticamente inalcançável. Nos dois jogos que ainda faltam, o Heidenheim enfrenta o 1. FC Köln fora de casa e, por fim, o Mainz em casa.
Se o Heidenheim tivesse conseguido segurar a vitória até o fim, teria sido, aliás, a primeira derrota do Bayern contra o atual lanterna da tabela desde novembro de 2006. Há quase 20 anos, o campeão recordista perdeu em casa por 0 a 1 para o então lanterna Hannover 96 na 11ª rodada. O gol do Hannover foi marcado por Szabolcs Huszti.
FC Bayern de Munique x 1. FC Heidenheim: os confrontos anteriores
Data
Competição
Jogo
3 de abril de 2019
Copa da Alemanha
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 5 x 4
11 de novembro de 2023
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 4 a 2
6 de abril de 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 3 x 2
7 de dezembro de 2024
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 4 x 2
19 de abril de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 0 x 4
21 de dezembro de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 0 x 4
2 de maio de 2026
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 3 x 3