Mais perigoso que o Real Madrid e o PSG! O 1. FC Heidenheim confirma uma estatística notável contra o FC Bayern, apesar do empate no último minuto

Nenhuma equipe marca, em média, com mais frequência na Allianz Arena. Logo atrás do Heidenheim vem o grande Real Madrid, com uma média de exatamente dois gols por jogo em Munique, seguido pelo Inter de Milão e pelo Paris Saint-Germain, adversário do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões, ambos com uma média de 1,5 gols.

Na tarde de sábado, o FCH visitou Munique na 32ª rodada da Bundesliga, na esperança de conquistar algum ponto na luta contra o rebaixamento. A primeira partida oficial do Heidenheim contra o Bayern data de 3 de abril de 2019, quando o então time da segunda divisão perdeu por 4 a 5 nas quartas de final da Copa da Alemanha.

Em novembro de 2023, o Heidenheim visitou Munique pela primeira vez na Bundesliga, sendo derrotado por 2 a 4. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2024, a equipe do técnico Frank Schmidt voltou a perder por 2 a 4 em sua terceira partida na Allianz Arena.