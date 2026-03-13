Mais motivação? Ex-jogador do West Ham admite que os Hammers vão querer mandar os Spurs, que estão em má fase, para a segunda divisão, à medida que a disputa contra o rebaixamento na Premier League se intensifica

Outro ex-atacante do West Ham, Jeremie Aliadiere, disse recentemente aoGOAL que o West Ham e o Tottenham precisam evitar qualquer ideia de que são “bons demais para cair”. O francês afirmou: “É um problema, e eu já estive em um time que sofreu rebaixamento, o Middlesbrough, quando fomos rebaixados, e achava que éramos bons demais para cair. Mas quando você é arrastado para esse nível, não há mais futebol, não há mais qualidade, não há mais talento. É tudo uma questão de trabalho duro, de acreditar e de lutar. Lutar como uma unidade, como um grupo, e esse é o problema.

“Olho para o Spurs também e, obviamente, sem desrespeitar o outro lado de Londres e o outro clube, mas esse é o problema que eles têm. Vocês têm jogadores lá que acham que são bons demais para serem rebaixados, mas foram vocês os jogadores que colocaram o time nessa posição, então têm que tirar o time dela.

“Como jogador, quando você pensa ‘sou bom demais para este clube, sou bom demais para esta batalha’, isso é um problema porque você não está pensando da maneira certa. A maneira certa é: ‘Tenho minha equipe aqui, tenho que tirá-la desta situação. Rapazes, temos que nos manter unidos e sair desta, salvar este clube que nos deu tanto. Não podemos derrubar esse clube”.

“Essa é uma força mental individual enorme que um jogador e um clube precisam ter, e às vezes os treinadores estão fazendo tudo o que podem, mas não são eles que jogam todo fim de semana. Obviamente, eles decidem o time titular, mas, no fim das contas, são os 11 homens em campo que precisam jogar uns pelos outros, ajudar-se mutuamente e dar tudo de si. Quando você está lá embaixo, em cada jogo, é só lutar – com toda a garra.”

West Ham e Tottenham têm jogos difíceis pela frente neste fim de semana: os Hammers se preparam para receber o Manchester City, que busca o título, no sábado, enquanto os Spurs enfrentam uma viagem desafiadora para enfrentar o atual campeão Liverpool no domingo.