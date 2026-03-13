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Mais motivação? Ex-jogador do West Ham admite que os Hammers vão querer mandar os Spurs, que estão em má fase, para a segunda divisão, à medida que a disputa contra o rebaixamento na Premier League se intensifica
Qual time será rebaixado da Premier League?
O Wolves, que ocupa a última posição, vem dando sinais de recuperação nas últimas semanas, mas provavelmente já tem muito a fazer. A porta do rebaixamento também está se abrindo sob os pés do Burnley, com os Clarets correndo sério risco de cair de volta para a Championship.
Isso deixa uma vaga na zona de rebaixamento a ser preenchida, com a maioria das equipes tendo nove jogos restantes nesta temporada. No momento, apenas três pontos separam o West Ham, em 18º, do Leeds, em 15º. Entre eles estão duas equipes que sabem muito bem o que é cair na zona de rebaixamento: o Spurs e o Nottingham Forest.
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Mudanças na comissão técnica: times na zona de rebaixamento em busca de um novo ímpeto
O Tottenham terminou a última temporada em 17º lugar, mas saboreou o prêmio de consolação da conquista da Liga Europa — já que Ange Postecoglou pôs fim à espera de 17 anos do clube por um título importante e garantiu a classificação para a Liga dos Campeões.
Sua recompensa por esse sucesso foi a demissão no meio do ano, com Thomas Frank seguindo o mesmo caminho desde então. Também houve mudança de comando no West Ham — agora com Nuno Espírito Santo no comando —, enquanto o Forest já está com seu quarto técnico na temporada.
O West Ham é quem parece estar com mais vento a favor, enquanto o Spurs luta para se manter à tona, e Harewood admite que os Hammers acolheriam com satisfação qualquer oportunidade de condenar seus rivais geográficos a um rebaixamento que poderia ser considerado o maior choque da história da Premier League.
Será que o West Ham poderia ajudar a mandar o Spurs para a Segunda Divisão?
Em entrevista concedida ao GOAL em parceria com o Non Gamstop Casino, Harewood respondeu, quando questionado se essa oportunidade servirá como um incentivo extra para o West Ham: “Sim, com certeza. Se você consegue colocá-los na mira, não acho que nada mais vá te motivar no momento, porque dá para ver como o Spurs tem jogado. Sinto pena deles agora, porque ninguém quer ver jogadores saindo de campo aos 15 minutos e tudo mais. Dá para ver que as coisas estão piorando.
“E para o West Ham, ao ver coisas assim acontecerem, você quer aproveitar as situações. E dá para ver que eles estão em ascensão. Só pelas atuações que têm apresentado nos últimos quatro ou cinco jogos, dá para ver que estão ficando cada vez mais fortes. E a confiança é fundamental.
“Todos parecem muito confiantes. Parece que estão fazendo o trabalho deles, marcando gols. É uma daquelas coisas. E você quer isso para o seu time. O Tottenham e os times acima deles estão passando por dificuldades no momento. E o West Ham está em um bom momento nas partidas.”
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Bom demais para cair: Alerta para os times em dificuldades da Premier League
Outro ex-atacante do West Ham, Jeremie Aliadiere, disse recentemente aoGOAL que o West Ham e o Tottenham precisam evitar qualquer ideia de que são “bons demais para cair”. O francês afirmou: “É um problema, e eu já estive em um time que sofreu rebaixamento, o Middlesbrough, quando fomos rebaixados, e achava que éramos bons demais para cair. Mas quando você é arrastado para esse nível, não há mais futebol, não há mais qualidade, não há mais talento. É tudo uma questão de trabalho duro, de acreditar e de lutar. Lutar como uma unidade, como um grupo, e esse é o problema.
“Olho para o Spurs também e, obviamente, sem desrespeitar o outro lado de Londres e o outro clube, mas esse é o problema que eles têm. Vocês têm jogadores lá que acham que são bons demais para serem rebaixados, mas foram vocês os jogadores que colocaram o time nessa posição, então têm que tirar o time dela.
“Como jogador, quando você pensa ‘sou bom demais para este clube, sou bom demais para esta batalha’, isso é um problema porque você não está pensando da maneira certa. A maneira certa é: ‘Tenho minha equipe aqui, tenho que tirá-la desta situação. Rapazes, temos que nos manter unidos e sair desta, salvar este clube que nos deu tanto. Não podemos derrubar esse clube”.
“Essa é uma força mental individual enorme que um jogador e um clube precisam ter, e às vezes os treinadores estão fazendo tudo o que podem, mas não são eles que jogam todo fim de semana. Obviamente, eles decidem o time titular, mas, no fim das contas, são os 11 homens em campo que precisam jogar uns pelos outros, ajudar-se mutuamente e dar tudo de si. Quando você está lá embaixo, em cada jogo, é só lutar – com toda a garra.”
West Ham e Tottenham têm jogos difíceis pela frente neste fim de semana: os Hammers se preparam para receber o Manchester City, que busca o título, no sábado, enquanto os Spurs enfrentam uma viagem desafiadora para enfrentar o atual campeão Liverpool no domingo.
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