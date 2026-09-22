O Manchester United teve um início frustrante na atual temporada, com apenas duas vitórias nos seus primeiros sete jogos em todas as competições. Essa lentidão reflete diretamente as dificuldades da equipe na temporada passada.

O Manchester United ocupa atualmente a 12ª posição na tabela da Premier League e não vence há três partidas. O revés mais recente veio no domingo, com o empate por 1 a 1 contra o Fulham em Craven Cottage, onde Cunha salvou um ponto com um gol de empate decisivo.

Apesar da pressão crescente sobre Michael Carrick e seu elenco, o atacante brasileiro segue confiante. Ele fez questão de destacar que o United enfrentou um cenário ainda mais difícil na temporada passada antes de garantir, no fim, um terceiro lugar na liga.



