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'Mais louca do que esta!' - Matheus Cunha rebate críticos do Man Utd e descarta o 'barulho' sobre o rebaixamento para a Championship
Um início lento já conhecido para o United
O Manchester United teve um início frustrante na atual temporada, com apenas duas vitórias nos seus primeiros sete jogos em todas as competições. Essa lentidão reflete diretamente as dificuldades da equipe na temporada passada.
O Manchester United ocupa atualmente a 12ª posição na tabela da Premier League e não vence há três partidas. O revés mais recente veio no domingo, com o empate por 1 a 1 contra o Fulham em Craven Cottage, onde Cunha salvou um ponto com um gol de empate decisivo.
Apesar da pressão crescente sobre Michael Carrick e seu elenco, o atacante brasileiro segue confiante. Ele fez questão de destacar que o United enfrentou um cenário ainda mais difícil na temporada passada antes de garantir, no fim, um terceiro lugar na liga.
- Craig Mercer
Cunha aborda o barulho sobre a "Championship"
Ao refletir sobre sua temporada de estreia em Old Trafford, Cunha destacou que a pressão externa foi significativamente mais dura no ano passado. O brasileiro ressaltou que o elenco já provou sua capacidade de se recuperar após dificuldades no início.
"A temporada passada foi a minha primeira aqui, e talvez tenha sido mais maluca do que esta", explicou Cunha. "Havia muito barulho ao nosso redor, uma temporada sem Champions League. Talvez as pessoas estivessem dizendo: 'Oh, o United vai para a Championship' ou algo assim."
O atacante destacou a resiliência necessária para calar esses duvidosos. "E, no fim das contas, terminamos em terceiro, sabe? Sinto que, dentro de nós, ainda há muita confiança, sabemos o que fazemos, toda a crença está dentro de nós", acrescentou.
Aproveitando a pausa internacional
Após o empate em Londres, o United agora entra em uma pausa internacional prolongada de três semanas. Embora o elenco esteja ansioso para corrigir seus erros em campo imediatamente, a paralisação das competições domésticas pode proporcionar uma reinicialização necessária para o time de Carrick.
Cunha admitiu sua frustração pessoal por ter de esperar pelo próximo jogo, mas reconheceu os benefícios da pausa a longo prazo. "Estou muito ansioso para jogar o próximo", admitiu a estrela de 27 anos. "Claro, quando você não vence, sente esse tipo de sentimento de querer jogar o próximo para vencer e sentir tudo de bom.
"Mas, sim, talvez seja o momento de ter calma, de colocar as ideias no lugar certo, de voltar. E então, claro, esse pode ser um grande mês."
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Uma agenda assustadora em outubro espera por eles
Quando o futebol doméstico for retomado em outubro, o United enfrentará uma sequência crucial de jogos que pode definir o rumo de sua temporada. O Manchester United precisará encontrar seu ritmo imediatamente ao se preparar para uma série exigente contra Tottenham, Atletico Madrid e Como.
Superar esse período desafiador exigirá uma grande melhora de desempenho. Carrick precisa usar esta pausa atual para corrigir falhas táticas e reconstruir a confiança, garantindo que sua equipe possa repetir a recuperação dramática da temporada passada.
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