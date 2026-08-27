Com Hurzeler no comando, tudo é possível. O ex-técnico do Brighton, McGhee, falando em associação com a ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ gallery, que celebra os 125 anos de história do clube, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre o alemão nascido no Texas que está no comando no Amex: “Passei a conhecê-lo um pouco melhor e vejo um cara que não tem idade, no sentido de que ele tem todo o foco, está confiante sobre o que está fazendo e o que quer fazer, sem ser, em nenhum sentido, excessivamente confiante ou arrogante.

“Ele sabe o que está fazendo. O Brighton tem um técnico brilhante em Fabian, e ele só vai ficar melhor.

“Este é o momento de ele entrar na Europa. Falei com ele sobre isso recentemente e disse: ‘Joguei 10 anos consecutivos na Europa como jogador, por Aberdeen, Hamburgo e Celtic, e foram os melhores jogos’. Aqueles foram os melhores jogos, aquelas partidas de terça e quarta à noite. Nós não jogávamos na quinta.

“Jogos de terça e quarta à noite na Europa foram os melhores da minha carreira, e tenho certeza de que os jogadores vão aprender como é empolgante a perspectiva de ir a esses lugares exóticos e enfrentar times estrangeiros em terras estrangeiras, e com os torcedores é a mesma coisa, eles vão adorar isso.

“Ele tem essa experiência vindo pela frente, e acho que parte disso, em termos da Conference League, é preparar seus jogadores e prepará-lo para o dia em que chegarem à Champions League. Tudo isso é um trabalho em andamento, posso garantir isso com toda certeza.”