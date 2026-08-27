Getty
Traduzido por
Mais jovem do que alguns jogadores! "Sem idade", Fabian Hurzeler "só vai ficar melhor" enquanto o técnico de 33 anos do Brighton segue os passos de Graham Potter e Roberto De Zerbi
Estabilidade na Premier League sob a gestão de Bloom
O Brighton, com toda a razão, acredita que agora conta com um desses. Tendo passado por tempos difíceis na virada do século 21, a era de Tony Bloom como proprietário na costa sul fez sonhos virarem realidade.
Uma ascensão meteórica tirou o Brighton do fundo do poço e o levou à elite, com os últimos nove anos sendo passados lado a lado com a nata do futebol inglês. Houve progresso constante nesse período, com o futebol europeu retornando ao Amex Stadium em 2026-27.
Hurzeler, que foi nomeado sucessor de De Zerbi em 2024, viu sua cotação disparar depois de trabalhar anteriormente nas categorias de base da seleção alemã e no St Pauli, querido pelos torcedores mais alternativos.
Ele está perto de completar 100 jogos no comando, depois de garantir um oitavo lugar na temporada passada. O Brighton disputará a Conference League nesta temporada e vem sendo incentivado a aproveitar essas ocasiões, enquanto busca emular as conquistas do arquirrival Crystal Palace quando o assunto é conquistar um grande troféu continental.
- Getty/GOAL
Hurzeler levou o Brighton às competições europeias
Com Hurzeler no comando, tudo é possível. O ex-técnico do Brighton, McGhee, falando em associação com a ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ gallery, que celebra os 125 anos de história do clube, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre o alemão nascido no Texas que está no comando no Amex: “Passei a conhecê-lo um pouco melhor e vejo um cara que não tem idade, no sentido de que ele tem todo o foco, está confiante sobre o que está fazendo e o que quer fazer, sem ser, em nenhum sentido, excessivamente confiante ou arrogante.
“Ele sabe o que está fazendo. O Brighton tem um técnico brilhante em Fabian, e ele só vai ficar melhor.
“Este é o momento de ele entrar na Europa. Falei com ele sobre isso recentemente e disse: ‘Joguei 10 anos consecutivos na Europa como jogador, por Aberdeen, Hamburgo e Celtic, e foram os melhores jogos’. Aqueles foram os melhores jogos, aquelas partidas de terça e quarta à noite. Nós não jogávamos na quinta.
“Jogos de terça e quarta à noite na Europa foram os melhores da minha carreira, e tenho certeza de que os jogadores vão aprender como é empolgante a perspectiva de ir a esses lugares exóticos e enfrentar times estrangeiros em terras estrangeiras, e com os torcedores é a mesma coisa, eles vão adorar isso.
“Ele tem essa experiência vindo pela frente, e acho que parte disso, em termos da Conference League, é preparar seus jogadores e prepará-lo para o dia em que chegarem à Champions League. Tudo isso é um trabalho em andamento, posso garantir isso com toda certeza.”
125 anos de drama no sul da costa para o Brighton
Potter e De Zerbi fizeram parte desse processo antes de seguirem, respectivamente, para Chelsea e Marseille, com este último agora de volta ao futebol inglês no Tottenham, enquanto o primeiro também teve passagem pelo West Ham. Hurzeler espera superar o que eles alcançaram antes de considerar qualquer mudança própria.
Há a promessa de mais emoções pelo caminho, já que a vida raramente é monótona no Brighton. McGhee, que comandou o acesso à Championship lá em 2004, admite isso, e o escocês acrescentou sobre 125 anos de drama intenso: “Tem sido uma montanha-russa, em certo sentido. A era de Tony estabilizou o clube e agora eles têm novos desafios, entre eles manter esses bons jogadores e encontrar substitutos, mas parecem estar fazendo isso muito, muito bem até agora e no momento. Que isso continue por muito tempo.
“Mas acho que eles agora estão em uma era diferente. O Amex, eu estava lá no domingo [contra o Aston Villa], há uma atmosfera brilhante, existe um otimismo em torno disso, e é ótimo de ver.”
- Michael Cheetham
Galeria inaugurada em meio ao início voador da temporada 2026-27
Uma nova galeria permanente que conta a história dos 125 anos dos Seagulls foi inaugurada no Brighton Museum & Art Gallery em 15 de agosto. A exposição interativa reúne objetos icônicos, lembranças valiosas, material de arquivo, filmes e histórias pessoais para contar a trajetória de um dos clubes mais resilientes do futebol inglês. Os visitantes vão explorar os triunfos, os contratempos e os momentos decisivos que moldaram o BHAFC e seu lugar no coração da cidade por mais de um século.
Os torcedores tiveram muito o que comemorar no início da campanha 2026-27, com a contundente vitória por 4 a 0 sobre um Villa em má fase sendo celebrada no fim de semana de abertura. O time de Hurzeler voltará a campo na quinta-feira, quando enfrentará o Tromso no jogo de volta do play-off da Conference League, antes de depois visitar o Chelsea no domingo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.