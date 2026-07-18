Mais gols para a história! Kylian Mbappé ultrapassa Lionel Messi em dois rankings ao mesmo tempo

Mbappé recusou os parabéns na entrevista logo após a partida. “Leo com certeza vai marcar amanhã”, disse o jogador de 27 anos. A França estava perdendo por 0 a 4 para a Inglaterra no intervalo, antes de Mbappé dar o pontapé inicial na reação.

Ele mesmo marcou o 1 a 4 e o 3 a 4, e, entre eles, deu a assistência para o 2 a 4, marcado pelo recém-entrado Bradley Barcola. No final, gols de Bukayo Saka e Jude Bellingham garantiram a vitória para a Inglaterra.