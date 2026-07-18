Na derrota por 4 a 6 para a Inglaterra, na partida louca pelo terceiro lugar, Mbappé marcou seus gols de número nove e dez no torneio, além de seus gols de número 21 e 22 em Copas do Mundo. Messi, que no domingo disputará o título com a Argentina contra a Espanha, soma oito gols no torneio atual e 21 em fases finais de Copas do Mundo.
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Mais gols para a história! Kylian Mbappé ultrapassa Lionel Messi em dois rankings ao mesmo tempo
Mbappé recusou os parabéns na entrevista logo após a partida. “Leo com certeza vai marcar amanhã”, disse o jogador de 27 anos. A França estava perdendo por 0 a 4 para a Inglaterra no intervalo, antes de Mbappé dar o pontapé inicial na reação.
Ele mesmo marcou o 1 a 4 e o 3 a 4, e, entre eles, deu a assistência para o 2 a 4, marcado pelo recém-entrado Bradley Barcola. No final, gols de Bukayo Saka e Jude Bellingham garantiram a vitória para a Inglaterra.
- Getty/GOAL
Kylian Mbappé alcança a marca de Gerd Müller
Com seus dez gols no torneio, Mbappé detém o recorde de maior número de gols marcados em uma fase final da Copa do Mundo no século XXI. Anteriormente, Gerd Müller havia marcado dez gols pela seleção alemã no torneio do México em 1970.
No entanto, Müller precisou de apenas seis partidas para isso, enquanto Mbappé precisou de oito.
Juntamente com Michael Olise, do FC Bayern de Munique, o craque do Real Madrid estabeleceu mais um recorde desde o início do registro detalhado de dados (desde 1966): Olise deu assistências diretas para cinco dos dez gols de Mbappé. Nunca antes havia ocorrido uma combinação tão bem-sucedida entre dois jogadores.
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