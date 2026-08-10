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'Mais forte do que qualquer outro' - campeão da Copa do Mundo, Frank Leboeuf apoia o Arsenal a manter o título da Premier League
Arsenal mira defender o título
O Arsenal continua a reforçar seu elenco antes da nova temporada, enquanto busca defender o título da Premier League conquistado na última temporada. A diretoria do Arsenal tem sido ativa no mercado de transferências, fechando acordos por Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier no Emirates Stadium. Além disso, La Stampa afirma que o clube ainda busca reforços para o ataque, como o atacante da Juventus Kenan Yildiz, depois que uma possível transferência de Vinicius Junior fracassou.
- Getty Images
Leboeuf destaca a força do elenco
Leboeuf considera o Arsenal amplamente favorito ao título antes do início da nova temporada, citando um nível de clareza e estabilidade no trabalho de Mikel Arteta que seus principais concorrentes não têm no momento.
Ao explicar seu raciocínio à ESPN, Leboeuf disse: "O motivo é claramente que os outros não sabem para onde vão. O Arsenal tem algumas garantias e sabe que, com o time que tem agora, pode ser melhor do que qualquer outro. Não sabemos o que Bruno Guimaraes pode trazer, se ele vai jogar ao lado de Declan Rice ou não, nem qual será a decisão de Mikel Arteta."
"Mais forte do que qualquer outra pessoa"
O ex-zagueiro destacou a centralidade de William Saliba no esquema do Arsenal, observando que, embora as recentes adições para a defesa ofereçam profundidade valiosa, a parceria do francês com Gabriel Magalhaes continua sendo a pedra angular insubstituível das credenciais do time para brigar pelo título: "A maior questão é com William Saliba. É uma coisa boa que Piero Hincapie tenha assinado contrato e que Cristhian Mosquera possa jogar nessa posição, mas ninguém pode substituir Saliba.
"Quando você tem Gabriel Magalhaes e Saliba, você é forte, sabe que é mais forte do que qualquer outra pessoa e é isso. Se eu fosse torcedor do Arsenal, não estaria preocupado. Eles podem agora fazer dobradinha e ganhar a Premier League? Sim, para mim eles são os favoritos, mas terão de mostrar isso."
- Getty Images Sport
Teste na estreia contra o Coventry espera por ele
O Arsenal iniciará oficialmente a defesa do título da Premier League de 2026-27 quando receber o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium, na sexta-feira, 21 de agosto. A expectativa estará totalmente voltada para o time de Arteta confirmar seu status de favorito ao título já na rodada de abertura. Além de buscar os três pontos na estreia, a diretoria do clube segue focada em concluir as negociações por seus alvos restantes no mercado antes do fechamento da janela.
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