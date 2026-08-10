'Mais forte do que qualquer outro' - campeão da Copa do Mundo, Frank Leboeuf apoia o Arsenal a manter o título da Premier League

Leboeuf considera o Arsenal amplamente favorito ao título antes do início da nova temporada, citando um nível de clareza e estabilidade no trabalho de Mikel Arteta que seus principais concorrentes não têm no momento.

Ao explicar seu raciocínio à ESPN, Leboeuf disse: "O motivo é claramente que os outros não sabem para onde vão. O Arsenal tem algumas garantias e sabe que, com o time que tem agora, pode ser melhor do que qualquer outro. Não sabemos o que Bruno Guimaraes pode trazer, se ele vai jogar ao lado de Declan Rice ou não, nem qual será a decisão de Mikel Arteta."