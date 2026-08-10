Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1045171917.jpgABACAPRESS
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Mais forte do que qualquer outro' - campeão da Copa do Mundo, Frank Leboeuf apoia o Arsenal a manter o título da Premier League

F. Leboeuf
Arsenal
Premier League

Frank Leboeuf apostou que o Arsenal vai manter seu título da Premier League e insistiu que o time de Mikel Arteta tem garantias que seus rivais não têm. O ex-internacional francês acredita que o Arsenal continua sendo a equipe a ser batida rumo à campanha de 2026-27, independentemente de novos negócios no mercado de transferências.

  • Arsenal mira defender o título

    O Arsenal continua a reforçar seu elenco antes da nova temporada, enquanto busca defender o título da Premier League conquistado na última temporada. A diretoria do Arsenal tem sido ativa no mercado de transferências, fechando acordos por Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier no Emirates Stadium. Além disso, La Stampa afirma que o clube ainda busca reforços para o ataque, como o atacante da Juventus Kenan Yildiz, depois que uma possível transferência de Vinicius Junior fracassou.

    • Publicidade
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier League Riccardo CalafioriGetty Images

    Leboeuf destaca a força do elenco

    Leboeuf considera o Arsenal amplamente favorito ao título antes do início da nova temporada, citando um nível de clareza e estabilidade no trabalho de Mikel Arteta que seus principais concorrentes não têm no momento.

    Ao explicar seu raciocínio à ESPN, Leboeuf disse: "O motivo é claramente que os outros não sabem para onde vão. O Arsenal tem algumas garantias e sabe que, com o time que tem agora, pode ser melhor do que qualquer outro. Não sabemos o que Bruno Guimaraes pode trazer, se ele vai jogar ao lado de Declan Rice ou não, nem qual será a decisão de Mikel Arteta."

  • "Mais forte do que qualquer outra pessoa"

    O ex-zagueiro destacou a centralidade de William Saliba no esquema do Arsenal, observando que, embora as recentes adições para a defesa ofereçam profundidade valiosa, a parceria do francês com Gabriel Magalhaes continua sendo a pedra angular insubstituível das credenciais do time para brigar pelo título: "A maior questão é com William Saliba. É uma coisa boa que Piero Hincapie tenha assinado contrato e que Cristhian Mosquera possa jogar nessa posição, mas ninguém pode substituir Saliba.

    "Quando você tem Gabriel Magalhaes e Saliba, você é forte, sabe que é mais forte do que qualquer outra pessoa e é isso. Se eu fosse torcedor do Arsenal, não estaria preocupado. Eles podem agora fazer dobradinha e ganhar a Premier League? Sim, para mim eles são os favoritos, mas terão de mostrar isso."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Teste na estreia contra o Coventry espera por ele

    O Arsenal iniciará oficialmente a defesa do título da Premier League de 2026-27 quando receber o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium, na sexta-feira, 21 de agosto. A expectativa estará totalmente voltada para o time de Arteta confirmar seu status de favorito ao título já na rodada de abertura. Além de buscar os três pontos na estreia, a diretoria do clube segue focada em concluir as negociações por seus alvos restantes no mercado antes do fechamento da janela.

Amistosos de clubes
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM