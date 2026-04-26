Mais emoção para o Welcome to Wrexham! A disputa pelos play-offs vai se estender até a última rodada, depois que os Red Dragons de Ryan Reynolds e Rob Mac sofreram uma derrota na festa de comemoração do título do Coventry

Recém-coroado campeão da Championship, o Coventry provou por que é a força dominante da divisão com uma vitória contundente sobre o Wrexham. Os anfitriões receberam uma guarda de honra dos jogadores de Phil Parkinson antes do pontapé inicial, mas foi aí que a hospitalidade terminou. Thomas-Asante abriu o placar aos 19 minutos, aparecendo de surpresa para completar de voleio um cruzamento convidativo de Ephron Mason-Clark, marcando seu 13º gol na liga nesta campanha prolífica.

O Wrexham mostrou a resiliência que marcou sua ascensão sob o comando de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, empatando apenas seis minutos depois. Ollie Rathbone balançou as redes com um chute forte que passou entre as pernas de Carl Rushworth, silenciando momentaneamente a torcida da casa. No entanto, a equipe de Lampard acelerou o ritmo nos minutos finais, com Torp e Mason-Clark marcando para garantir que os campeões encerrassem sua campanha em casa em alta, levando-os a impressionantes 92 pontos.