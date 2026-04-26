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Mais emoção para o Welcome to Wrexham! A disputa pelos play-offs vai se estender até a última rodada, depois que os Red Dragons de Ryan Reynolds e Rob Mac sofreram uma derrota na festa de comemoração do título do Coventry
Os campeões não dão trégua na CBS Arena
Recém-coroado campeão da Championship, o Coventry provou por que é a força dominante da divisão com uma vitória contundente sobre o Wrexham. Os anfitriões receberam uma guarda de honra dos jogadores de Phil Parkinson antes do pontapé inicial, mas foi aí que a hospitalidade terminou. Thomas-Asante abriu o placar aos 19 minutos, aparecendo de surpresa para completar de voleio um cruzamento convidativo de Ephron Mason-Clark, marcando seu 13º gol na liga nesta campanha prolífica.
O Wrexham mostrou a resiliência que marcou sua ascensão sob o comando de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, empatando apenas seis minutos depois. Ollie Rathbone balançou as redes com um chute forte que passou entre as pernas de Carl Rushworth, silenciando momentaneamente a torcida da casa. No entanto, a equipe de Lampard acelerou o ritmo nos minutos finais, com Torp e Mason-Clark marcando para garantir que os campeões encerrassem sua campanha em casa em alta, levando-os a impressionantes 92 pontos.
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As possibilidades dos playoffs quantificadas
Apesar do revés, o Wrexham continua na sexta posição, mas a vantagem desapareceu. Após a derrota do Hull City por 2 a 1 para o Charlton Athletic, os jogadores de Phil Parkinson mantinham uma pequena vantagem, mas agora ela foi reduzida ao mínimo. Wrexham e Hull estão ambos com 70 pontos, com o Wrexham apresentando um saldo de gols de +4, contra +3 do Hull. A disputa não poderia estar mais acirrada nesta última rodada. O Derby County também está à espreita na oitava posição, com 69 pontos e um saldo de gols superior de +9.
O destino do Wrexham nos playoffs continua nas mãos do próprio time
Os sonhos do Wrexham de conquistar quatro promoções consecutivas continuam vivos, embora sem margem para erros. O capitão Dom Hyam compartilhou sua frustração com a Sky Sports após o apito final: “Estamos profundamente decepcionados, mas ainda temos um jogo crucial pela frente. Tínhamos uma tarefa a cumprir, infelizmente não conseguimos. Parabéns ao Coventry, eles merecem estar na Premier League. Agora estamos totalmente focados no Middlesbrough na próxima semana e em montar o plano de jogo certo para isso.”
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E agora?
Para que o Wrexham garanta uma oportunidade histórica de lutar pelo quarto acesso consecutivo sob o comando de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, o time precisa simplesmente igualar ou superar os resultados do Hull e do Derby na última rodada. Os Red Dragons receberão agora o Middlesbrough no Racecourse Ground na última rodada, sabendo que uma vitória provavelmente lhes garantirá uma chance de chegar à Premier League.