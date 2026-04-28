Mais duas vitórias? O Tottenham define meta de pontos para garantir a permanência na Premier League, enquanto ex-atacante dos Spurs culpa decisões “terríveis” pela queda na zona de rebaixamento

As falhas foram mascaradas na última temporada, quando a conquista da Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou — que pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante — ofuscou o 17º lugar na tabela. Ainda assim, foi realizada uma mudança no banco de reservas, numa tentativa de retomar o rumo.

Thomas Frank não conseguiu cumprir essa missão, após sua transferência de Brentford para a capital inglesa, enquanto o técnico interino Igor Tudor durou apenas sete jogos no comando ao longo de 44 dias. As rédeas agora passaram para o ex-técnico do Brighton e do Marselha, Roberto De Zerbi.

Ele comandou a primeira vitória do Tottenham na Premier League de 2026 ao superar o lanterna Wolves na última partida. Essa vitória crucial garantiu que apenas uma diferença de dois pontos precise ser superada para sair da zona de rebaixamento.