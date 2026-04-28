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Mais duas vitórias? O Tottenham define meta de pontos para garantir a permanência na Premier League, enquanto ex-atacante dos Spurs culpa decisões “terríveis” pela queda na zona de rebaixamento
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Três mudanças na comissão técnica do Spurs desde o verão de 2025
As falhas foram mascaradas na última temporada, quando a conquista da Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou — que pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante — ofuscou o 17º lugar na tabela. Ainda assim, foi realizada uma mudança no banco de reservas, numa tentativa de retomar o rumo.
Thomas Frank não conseguiu cumprir essa missão, após sua transferência de Brentford para a capital inglesa, enquanto o técnico interino Igor Tudor durou apenas sete jogos no comando ao longo de 44 dias. As rédeas agora passaram para o ex-técnico do Brighton e do Marselha, Roberto De Zerbi.
Ele comandou a primeira vitória do Tottenham na Premier League de 2026 ao superar o lanterna Wolves na última partida. Essa vitória crucial garantiu que apenas uma diferença de dois pontos precise ser superada para sair da zona de rebaixamento.
Contra quem o Tottenham vai jogar nas partidas que ainda faltam?
Faltam apenas 12 pontos a serem disputados nesta temporada, com o Spurs se preparando para a visita ao Aston Villa no domingo. Depois disso, o time receberá o Leeds, viajará para enfrentar o Chelsea e receberá o Everton na última rodada.
De Zerbi está ciente de que tem pouca margem para erros, ao mesmo tempo em que lida com sérios problemas de lesões, e precisa apresentar uma sequência de resultados que o Tottenham não tem desfrutado há algum tempo. Há, no entanto, tempo suficiente para que o time consiga se recuperar.
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Quantos pontos o Spurs precisa para evitar o rebaixamento?
Questionado sobre quantas vitórias são necessárias nos jogos que faltam, o ex-atacante do Spurs, Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da ToonieBet —, disse: “Eu diria que duas serão suficientes, mas eles vão passar por momentos de tensão. Não vai depender deles, mas sim das outras equipes que estão acima na tabela.
“Vejo dificuldades para o Tottenham se não vencerem três, ou pelo menos duas e um empate. Eles precisam de sete pontos. Obviamente, precisam que seus concorrentes diretos percam mais de duas partidas. A matemática é complicada, mas a realidade é que o Tottenham tem o time, independentemente das lesões, independentemente da pressão. Eles têm o time para vencer essas quatro partidas. Definitivamente, não devem ter receio disso.”
O que deu errado no Tottenham, que corre risco de rebaixamento?
Saha acrescentou sobre o que tem dado errado para os supostos membros do lendário “Big Six” da Premier League: “Não sei o que realmente está acontecendo no clube. Sempre achei que o Tottenham tem potencial para se tornar um dos dois ou três times que disputam o título. Não sei por que isso não se concretizou, por que em algumas temporadas eles começam como a equipe que achamos que poderiam ser e, no meio da temporada, por volta de dezembro ou janeiro, algo dá errado com o ritmo e eu não consigo entender.
“Não tenho uma solução para eles, mas, sem dúvida, algumas dessas transferências, algumas dessas decisões foram realmente péssimas.
“Você pode tentar sempre pensar nos treinadores, mas não acho que tenha sido sempre esse o caso. Eles estão tomando ótimas decisões em termos de negócios, em termos da estrutura do clube, que tem sido uma das melhores da Europa. Não é suficiente em campo. Eu realmente acho que esse é um momento crucial quando se trata de cometer erros graves.”
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Quando foi a última vez que o Tottenham foi rebaixado da primeira divisão?
O Spurs está pagando o preço por algumas decisões questionáveis dentro e fora de campo, sendo imperativo manter a permanência na primeira divisão antes que algumas dessas questões sejam resolvidas. O último rebaixamento do clube ocorreu em 1977.
Naquela ocasião, eles conseguiram voltar à primeira divisão logo na primeira tentativa, mas não querem se colocar em uma situação em que a história precise se repetir nesse aspecto. Os nervos estão à flor da pele no norte de Londres, cabendo a De Zerbi e companhia começarem a apresentar resultados sob uma pressão cada vez maior.