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Mais dois anos! Harry Kane chega a acordo verbal por novo contrato com o Bayern de Munique, apesar de divergência sobre a duração do vínculo
Acordo verbal alcançado
Segundo reportagem do The Times, Kane e Bayern de Munique chegaram a um acordo sobre as bases de um novo contrato lucrativo que estenderá a permanência do atacante até 2029. O jogador de 33 anos teria pressionado por um vínculo até 2030. No entanto, o gigante alemão manteve sua posição de prorrogar por dois anos o contrato atual, que termina no fim da temporada.
O avanço garante a permanência de Kane na Allianz Arena no futuro próximo, com ganhos de £ 400 mil por semana, segundo a reportagem. A notícia será um revés para vários dos principais clubes europeus, especialmente o Barcelona, que vinha acompanhando de perto a situação do capitão da Inglaterra após suas atuações excepcionais por clube e seleção.
- AFP
Eberl confirma conversas positivas
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, reconheceu recentemente que as negociações estão em andamento e indicou que uma definição pode vir em breve. “Há conversas nos bastidores, e elas têm corrido bem”, revelou Eberl.
As especulações sobre o futuro de Kane vinham crescendo havia meses. Em maio, o atacante goleador minimizou a urgência das negociações e afirmou estar completamente estabelecido na Baviera com a família.
“Não é hora de falar sobre isso agora, mas não há pânico”, afirmou Kane. “Queríamos manter as conversas até o fim da temporada e ainda temos uma Copa do Mundo para disputar. Mas todos sabem o quanto gosto de estar aqui. A situação está tranquila.”
Recordes são quebrados na Baviera
Kane tem sido uma revelação desde que concluiu sua transferência do Tottenham por 100 milhões de libras em 2023. O atacante já conquistou dois títulos da Bundesliga, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha, garantindo os primeiros grandes troféus da carreira.
Seus números individuais têm sido impressionantes. Depois de marcar 61 gols em 51 partidas na temporada passada, Kane manteve o ritmo com 50 gols já neste ano. Em setembro, bateu um recorde que perdurava desde 1977 ao se tornar o jogador mais rápido a chegar aos 100 gols na Bundesliga, feito alcançado em apenas 98 jogos.
Ao firmar seu futuro de longo prazo com o Bayern de Munique, Kane provavelmente põe fim às esperanças que ainda restavam de superar o recorde de gols de Alan Shearer na Premier League. O atacante deixou o futebol inglês com 213 gols, apenas 47 abaixo da marca histórica de Shearer.
- Getty/GOAL
Bola de Ouro e chance de fazer história no cenário internacional estão no horizonte
O Bayern de Munique estaria correndo para finalizar a documentação oficial antes da cerimônia da Bola de Ouro, em 26 de outubro, na qual Kane é considerado um dos principais candidatos ao prêmio.
No cenário internacional, Kane também continua fazendo história. Depois de igualar o recorde de Peter Shilton de 125 partidas pela Inglaterra durante a recente pausa para as seleções, ele pode se tornar o recordista isolado quando a Inglaterra voltar a campo no mês que vem.
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