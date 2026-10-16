Mais dois anos! Harry Kane chega a acordo verbal por novo contrato com o Bayern de Munique, apesar de divergência sobre a duração do vínculo

Segundo reportagem do The Times, Kane e Bayern de Munique chegaram a um acordo sobre as bases de um novo contrato lucrativo que estenderá a permanência do atacante até 2029. O jogador de 33 anos teria pressionado por um vínculo até 2030. No entanto, o gigante alemão manteve sua posição de prorrogar por dois anos o contrato atual, que termina no fim da temporada.

O avanço garante a permanência de Kane na Allianz Arena no futuro próximo, com ganhos de £ 400 mil por semana, segundo a reportagem. A notícia será um revés para vários dos principais clubes europeus, especialmente o Barcelona, que vinha acompanhando de perto a situação do capitão da Inglaterra após suas atuações excepcionais por clube e seleção.



