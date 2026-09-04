Mais do que apenas uma carona! Revelado o motivo secreto pelo qual Joao Neves chegou ao treino do PSG em uma humilde van de carga

Segundo A Bola, o influente francês Djamel, que mantém laços próximos com o clube parisiense, revelou a nobre intenção por trás da escolha do veículo pelo meio-campista: "Só para esclarecer: Joao Neves realmente foi ao Campus dirigindo uma van, mas havia um motivo por trás de tudo isso. Um motivo que nos faz admirá-lo ainda mais e mostra que ser humano extraordinário ele é."

Djamel explicou ainda o objetivo beneficente da carga: "O bicampeão europeu levava centenas de itens na parte de trás da van, que entregou a instituições de caridade apoiadas pela Fundação PSG!"