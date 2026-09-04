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Mais do que apenas uma carona! Revelado o motivo secreto pelo qual Joao Neves chegou ao treino do PSG em uma humilde van de carga
Meio-campista dirige van humilde
O meio-campista português Neves chamou ampla atenção depois de chegar ao centro de treinamento do PSG ao volante de uma van de carga com registro em Portugal no início desta semana. A cena chamativa rapidamente viralizou na internet, já que jogadores de elite do futebol normalmente são associados a frotas de supercarros ultraluxuosos. Tendo se recuperado recentemente de um quadro de doença, o jovem armador cumprimentou calorosamente os torcedores e deu autógrafos antes de entrar no complexo.
- PRESSE SPORTS
Insider revela missão beneficente
Segundo A Bola, o influente francês Djamel, que mantém laços próximos com o clube parisiense, revelou a nobre intenção por trás da escolha do veículo pelo meio-campista: "Só para esclarecer: Joao Neves realmente foi ao Campus dirigindo uma van, mas havia um motivo por trás de tudo isso. Um motivo que nos faz admirá-lo ainda mais e mostra que ser humano extraordinário ele é."
Djamel explicou ainda o objetivo beneficente da carga: "O bicampeão europeu levava centenas de itens na parte de trás da van, que entregou a instituições de caridade apoiadas pela Fundação PSG!"
Humildade rende elogios generalizados
O gesto generoso transformou imediatamente as piadas na internet, que haviam sugerido de forma bem-humorada que a estrela estava transportando bacalhau salgado ou de mudança, em uma onda de genuína admiração. Djamel destacou o caráter sem afetação do jogador: "Isso diz muito sobre a pessoa incrível, humilde e com enorme espírito de equipe que ele é."
- PsnewZ
Enrique planeja retorno ao meio-campo
Totalmente recuperado da doença que o tirou de ação no fim de semana passado, Neves está totalmente focado em reconquistar seu espaço no time titular de Luis Enrique. O PSG se prepara para enfrentar o AS Monaco na Ligue 1 nesta sexta-feira, desesperado para dar início à sua campanha com a primeira vitória na liga após empates consecutivos. O retorno oportuno do meia português representa um grande impulso, enquanto o atual campeão tenta recuperar rapidamente o caminho das vitórias.
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