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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Mais do que apenas um torneio... A Copa do Mundo de 2026 define o futuro da seleção saudita

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
G. Donis
Arábia Saudita
Uruguai
EUA
Grécia

O que espera a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026?

Em circunstâncias normais, a Copa do Mundo é vista como um torneio para medir a força das seleções e alcançar conquistas, mas, para a seleção saudita, a edição de 2026 parece ter um significado muito maior do que apenas uma nova participação no maior evento de futebol do planeta.

A Seleção Verde chega ao torneio em uma verdadeira encruzilhada, após meses turbulentos que testemunharam inúmeras mudanças técnicas e administrativas, de modo que os próximos jogos da Copa do Mundo se tornarão um teste abrangente que poderá definir a forma da seleção saudita nos próximos anos, tanto no que diz respeito à comissão técnica quanto ao projeto esportivo como um todo.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Uma decisão ousada antes da Copa do Mundo

    A menos de dois meses do início da Copa do Mundo, a Federação Saudita surpreendeu a todos com a decisão de demitir o francês Hervé Renard e nomear o grego Georgios Donis para comandar a seleção em um momento extremamente delicado.

    A decisão veio após o desastroso estágio de março, que testemunhou uma derrota pesada para o Egito por 4 a 0, antes da derrota para a Sérvia por 2 a 1, resultados que geraram preocupação quanto à capacidade da seleção de ter um desempenho digno na Copa do Mundo.

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    A aposta foi grande sob todos os aspectos, pois Donis não teve tempo suficiente para construir seu projeto ou aplicar suas ideias de forma completa, mas se viu obrigado a buscar resultados imediatos na mais difícil das competições possíveis.

    No entanto, o técnico grego conseguiu, em pouco tempo, devolver parte da confiança à torcida saudita, depois que a seleção apresentou um desempenho melhor nos últimos amistosos.

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  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis não está apenas se defendendo

    Alguns podem pensar que Donis está disputando a Copa do Mundo em busca de uma conquista pessoal ou de um início forte com a seleção saudita, mas a realidade parece ser mais complexa do que isso.

    O técnico grego não está defendendo apenas o seu futuro, mas também a decisão tomada pela Federação Saudita de contratá-lo neste momento difícil, uma decisão que tem sido alvo de críticas generalizadas desde que foi anunciada.

    Caso a seleção consiga apresentar um bom desempenho ou alcançar resultados positivos, Donis conquistará a confiança do público esportivo e terá uma chance real de dar continuidade ao seu projeto até a Copa da Ásia e além.

    Já se os resultados forem decepcionantes, o técnico poderá se tornar a primeira vítima do fracasso, especialmente porque sua contratação estava ligada, fundamentalmente, à necessidade de uma reação rápida e de salvar a imagem da seleção antes que fosse tarde demais.

  • O futuro da gestão está em jogo

    A questão não se resume apenas ao técnico, mas se estende aos próprios dirigentes da Federação Saudita, que colocaram em jogo grande parte de sua reputação nessa decisão.

    A atual diretoria tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos devido ao declínio nos resultados de algumas seleções nacionais, além do fracasso em várias questões técnicas que geraram polêmica no meio esportivo.

    Portanto, qualquer sucesso na Copa do Mundo lhe dará a oportunidade de dar continuidade aos seus planos futuros e trabalhar com tranquilidade na construção da seleção para o próximo período.

    Por outro lado, uma saída com imagem negativa ou resultados desastrosos pode abrir as portas para amplas mudanças administrativas, especialmente diante das elevadas expectativas e ambições da torcida saudita.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    A Copa do Mundo que decidirá tudo

    Alguns podem pensar que a fase de grupos se resumirá a apenas três partidas contra Uruguai, Espanha e Cabo Verde, mas a realidade indica que o que acontecer nesses confrontos poderá ter um impacto que se estenderá por anos.

    A seleção não joga apenas para se classificar para a próxima fase, mas para consolidar uma nova identidade técnica e provar que as mudanças recentes foram um passo na direção certa.

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    Além disso, o torneio representa uma oportunidade para avaliar toda uma geração de jogadores que devem liderar a seleção nos próximos anos e para verificar sua capacidade de lidar com a pressão nos níveis mais altos.

    Entre o futuro de Donis, a permanência dos dirigentes da Federação e a identidade da seleção nos próximos anos, o torneio parece ser mais do que uma simples participação na Copa do Mundo.

    Por isso, cada minuto que a Seleção Verde disputar nos Estados Unidos estará carregado de significados que vão além dos resultados e dos números, pois o que acontecerá lá poderá definir o rumo da seleção saudita por um longo período.

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