Em circunstâncias normais, a Copa do Mundo é vista como um torneio para medir a força das seleções e alcançar conquistas, mas, para a seleção saudita, a edição de 2026 parece ter um significado muito maior do que apenas uma nova participação no maior evento de futebol do planeta.
A Seleção Verde chega ao torneio em uma verdadeira encruzilhada, após meses turbulentos que testemunharam inúmeras mudanças técnicas e administrativas, de modo que os próximos jogos da Copa do Mundo se tornarão um teste abrangente que poderá definir a forma da seleção saudita nos próximos anos, tanto no que diz respeito à comissão técnica quanto ao projeto esportivo como um todo.