A menos de dois meses do início da Copa do Mundo, a Federação Saudita surpreendeu a todos com a decisão de demitir o francês Hervé Renard e nomear o grego Georgios Donis para comandar a seleção em um momento extremamente delicado.

A decisão veio após o desastroso estágio de março, que testemunhou uma derrota pesada para o Egito por 4 a 0, antes da derrota para a Sérvia por 2 a 1, resultados que geraram preocupação quanto à capacidade da seleção de ter um desempenho digno na Copa do Mundo.

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A aposta foi grande sob todos os aspectos, pois Donis não teve tempo suficiente para construir seu projeto ou aplicar suas ideias de forma completa, mas se viu obrigado a buscar resultados imediatos na mais difícil das competições possíveis.

No entanto, o técnico grego conseguiu, em pouco tempo, devolver parte da confiança à torcida saudita, depois que a seleção apresentou um desempenho melhor nos últimos amistosos.