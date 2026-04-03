Mais do que Alexander Isak? Harry Kane ouviu que uma taxa de transferência de 500 milhões de libras “valeria a pena” após elogios dos dirigentes do Bayern de Munique

O Bayern, campeão da Bundesliga, tem seu emblemático camisa 9 sob contrato até 2027. O clube o viu reescrever os livros de recordes ao marcar 133 gols em 136 partidas. Kane já é o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham e da seleção inglesa.

Depois de quebrar a maldição dos troféus na Alemanha, o eterno jogador de 32 anos está em busca de mais conquistas importantes com o clube e a seleção. Ele tem como objetivo a glória na Liga dos Campeões em 2026, antes de mais uma campanha na Copa do Mundo no verão.

Se ele conquistar um desses títulos, ou potencialmente ambos, então terá uma forte candidatura ao prêmio de Bola de Ouro. Levando em conta essa posição no futebol mundial, não é surpresa que o Bayern esteja tentando renovar o contrato.

O clube não tem intenção de aceitar ofertas por Kane, mas o presidente honorário Hoeness disse à revista kicker — depois de ver o atacante sueco Isak se tornar o jogador mais caro do futebol britânico ao deixar o Newcastle para jogar no Liverpool em 2025: “Foi um certo risco [gastar € 100 milhões com ele em 2023]. Mas ele tem jogado incrivelmente bem por nós nos últimos anos. Se considerarmos a relação custo-benefício, eu diria € 150 milhões. Mas então você vê que Alexander Isak, do Liverpool, custou € 150 milhões (£ 131 milhões/$ 173 milhões). Se ele vale € 150 milhões, então Harry vale € 250 milhões (£ 218 milhões/$ 289 milhões).”