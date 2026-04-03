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Mais do que Alexander Isak? Harry Kane ouviu que uma taxa de transferência de 500 milhões de libras “valeria a pena” após elogios dos dirigentes do Bayern de Munique
Quando termina o contrato de Kane com o Bayern?
O Bayern, campeão da Bundesliga, tem seu emblemático camisa 9 sob contrato até 2027. O clube o viu reescrever os livros de recordes ao marcar 133 gols em 136 partidas. Kane já é o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham e da seleção inglesa.
Depois de quebrar a maldição dos troféus na Alemanha, o eterno jogador de 32 anos está em busca de mais conquistas importantes com o clube e a seleção. Ele tem como objetivo a glória na Liga dos Campeões em 2026, antes de mais uma campanha na Copa do Mundo no verão.
Se ele conquistar um desses títulos, ou potencialmente ambos, então terá uma forte candidatura ao prêmio de Bola de Ouro. Levando em conta essa posição no futebol mundial, não é surpresa que o Bayern esteja tentando renovar o contrato.
O clube não tem intenção de aceitar ofertas por Kane, mas o presidente honorário Hoeness disse à revista kicker — depois de ver o atacante sueco Isak se tornar o jogador mais caro do futebol britânico ao deixar o Newcastle para jogar no Liverpool em 2025: “Foi um certo risco [gastar € 100 milhões com ele em 2023]. Mas ele tem jogado incrivelmente bem por nós nos últimos anos. Se considerarmos a relação custo-benefício, eu diria € 150 milhões. Mas então você vê que Alexander Isak, do Liverpool, custou € 150 milhões (£ 131 milhões/$ 173 milhões). Se ele vale € 150 milhões, então Harry vale € 250 milhões (£ 218 milhões/$ 289 milhões).”
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Quanto valeria Kane no mercado de transferências?
Esses números podem ser um pouco exagerados, mas não há como negar o valor de Kane para qualquer causa — considerando os números notáveis que ele continua a apresentar. O ex-companheiro de equipe no Spurs, Friedel, acredita que um dos maiores artilheiros da história poderia ser considerado um ativo inestimável.
Questionado sobre a avaliação de Hoeness e se Kane valeria mais de 200 milhões de libras, Friedel — falando através do Gambling.com, que classifica os melhores cassinos online do Reino Unido — disse ao GOAL: “Sim, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões de libras! Eu diria que o cara é um jogador brilhante, brilhante, brilhante. Mas, mais importante ainda, à medida que ele envelhece, ele é um cara brilhante.
“Não há nada de ruim que eu possa ou queira dizer sobre ele. E se alguém alguma vez dissesse, eu seria um dos primeiros a defendê-lo, porque ele é brilhante, de verdade. Se um time o quisesse e pudesse pagar o que fosse preciso, ele valeria a pena. É assim que vejo Harry Kane.”
Kane vai assinar um novo contrato na Allianz Arena?
Tem havido especulações sobre um possível retorno de Kane à Premier League, onde ele poderia tentar bater o recorde histórico de gols de Alan Shearer, enquanto se diz que há interesse por parte de times da Liga Profissional da Arábia Saudita e da MLS.
O próprio jogador não deu nenhuma indicação de que esteja buscando um novo desafio. Ele disse em novembro de 2025: “A mudança foi uma das melhores decisões da minha vida. Adorei cada momento. Conhecer uma nova liga, jogar em um time como o Bayern de Munique e viver essas noites europeias, sentir a atmosfera da liga alemã e me cercar de diferentes culturas com diferentes jogadores — acho que foi um grande passo na minha carreira.”
Ele acrescentou sobre a possibilidade de prolongar sua parceria com o gigante da Bundesliga: “Estou bastante aberto a ficar mais tempo. Da forma como estamos agora e da maneira como estamos jogando, sinto que somos um dos melhores times da Europa. Portanto, não olho para nenhum outro time e sinto que quero ir para lá para melhorar.
“Tenho certeza de que haverá algumas discussões nos próximos meses sobre o futuro e sobre o que o Bayern quer fazer. Mas estou muito feliz aqui e não vejo nada mudando no futuro próximo.”
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Atualização sobre lesões: Kane corre contra o tempo para estar em forma contra o Real Madrid
Kane vem se recuperando de uma contusão nos últimos tempos, e Thomas Tuchel optou por não escalar o craque inglês, autor de 78 gols, nos recentes amistosos contra o Uruguai e o Japão — evitando assim qualquer risco desnecessário em relação à sua condição física.
Ele está fora do confronto contra o Freiburg no sábado, quando o Bayern retorna às competições nacionais, mas pode estar pronto para a partida de ida das tão esperadas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na próxima terça-feira.