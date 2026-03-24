"Mais do que a minha própria mãe!" – Riccardo Calafiori revela ligações "constantes" de Gennaro Gattuso ao falar sobre o "ótimo" jantar com o técnico da seleção italiana

O ex-técnico do AC Milan e do Napoli, Gattuso, passou os últimos meses viajando pela Europa para manter contato pessoal com seu elenco antes da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, um nível de dedicação que claramente tocou seus jogadores. Calafiori, que passou por lesões recentes no Arsenal, destacou que o técnico esteve sempre presente durante sua recuperação.

Falando do centro de treinamento de Coverciano, na Itália, Calafiori revelou a frequência de suas conversas. “Nos últimos meses, tive mais contato com ele do que com minha mãe”, disse Calafiori na terça-feira.

“Quando eu estava fora ou não jogava tanto, ele me ligava constantemente. E o jantar com ele foi ótimo. Isso nos deu a chance de estarmos juntos. Foi como um jantar entre amigos.”







