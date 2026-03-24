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"Mais do que a minha própria mãe!" – Riccardo Calafiori revela ligações "constantes" de Gennaro Gattuso ao falar sobre o "ótimo" jantar com o técnico da seleção italiana
A abordagem prática de Gattuso à gestão
O ex-técnico do AC Milan e do Napoli, Gattuso, passou os últimos meses viajando pela Europa para manter contato pessoal com seu elenco antes da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, um nível de dedicação que claramente tocou seus jogadores. Calafiori, que passou por lesões recentes no Arsenal, destacou que o técnico esteve sempre presente durante sua recuperação.
Falando do centro de treinamento de Coverciano, na Itália, Calafiori revelou a frequência de suas conversas. “Nos últimos meses, tive mais contato com ele do que com minha mãe”, disse Calafiori na terça-feira.
“Quando eu estava fora ou não jogava tanto, ele me ligava constantemente. E o jantar com ele foi ótimo. Isso nos deu a chance de estarmos juntos. Foi como um jantar entre amigos.”
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Um jantar repleto de celebridades em Londres
Essas sessões de integração não envolveram apenas o técnico principal. Gattuso esteve acompanhado por figuras de destaque do futebol italiano durante suas visitas, incluindo o chefe da delegação da seleção nacional, Gianluigi Buffon, e o assistente técnico Leonardo Bonucci. O trio se reuniu recentemente com Calafiori em Londres, proporcionando ao jovem zagueiro uma vasta experiência da qual ele pode se valer enquanto enfrenta sua primeira temporada na Premier League.
A atmosfera nessas reuniões parece girar tanto em torno da orientação quanto das táticas. “Foram compartilhadas muitas histórias sobre futebol, porque os três têm muitas delas”, revelou Calafiori.
Disputando minutos no Emirates
A situação de Calafiori no clube tornou-se mais complicada nas últimas semanas. Após um início brilhante no Arsenal, após sua transferência do Bologna, uma lesão muscular no final de dezembro o deixou fora dos gramados por um mês. Na sua ausência, Piero Hincapie surgiu como uma opção confiável para Mikel Arteta, o que significa que o italiano não é mais titular garantido na equipe líder da Premier League.
Apesar da disputa nacional, Calafiori continua focado no panorama geral. O Arsenal mantém atualmente uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City na corrida pelo título, embora tenha sofrido recentemente um revés com a derrota na final da Copa da Liga Inglesa.
Para o zagueiro, a recuperação total da forma física é uma prioridade enquanto se prepara para os compromissos com a seleção. “Precisamos nos preparar como se fosse um jogo normal. Sabemos como isso é delicado”, disse Calafiori.
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O sonho da classificação para a Copa do Mundo
A pressão sobre a seleção italiana é imensa. Depois de ficar de fora das duas últimas Copas do Mundo, devido a derrotas surpreendentes nas repescagens contra a Suécia e a Macedônia do Norte, o país está desesperado para garantir uma vaga no próximo torneio na América do Norte. Para isso, precisa primeiro vencer a Irlanda do Norte em Bergamo, antes de enfrentar o País de Gales ou a Bósnia-Herzegovina.