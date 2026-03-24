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Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Mais do que a minha própria mãe!" – Riccardo Calafiori revela ligações "constantes" de Gennaro Gattuso ao falar sobre o "ótimo" jantar com o técnico da seleção italiana

R. Calafiori
G. Gattuso
Itália x Irlanda do Norte
Itália
Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias

O zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, falou abertamente sobre o estilo intenso de gestão de jogadores do técnico da Itália, Gennaro Gattuso, brincando que o técnico da Azzurra o ligou com mais frequência do que a própria mãe nos últimos meses. O versátil jogador de 23 anos está se preparando para uma partida decisiva da repescagem da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, enquanto a Itália busca evitar ficar de fora do torneio pela terceira vez consecutiva.

  • A abordagem prática de Gattuso à gestão

    O ex-técnico do AC Milan e do Napoli, Gattuso, passou os últimos meses viajando pela Europa para manter contato pessoal com seu elenco antes da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, um nível de dedicação que claramente tocou seus jogadores. Calafiori, que passou por lesões recentes no Arsenal, destacou que o técnico esteve sempre presente durante sua recuperação.

    Falando do centro de treinamento de Coverciano, na Itália, Calafiori revelou a frequência de suas conversas. “Nos últimos meses, tive mais contato com ele do que com minha mãe”, disse Calafiori na terça-feira.

    “Quando eu estava fora ou não jogava tanto, ele me ligava constantemente. E o jantar com ele foi ótimo. Isso nos deu a chance de estarmos juntos. Foi como um jantar entre amigos.”



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  • Gennaro GattusoGetty

    Um jantar repleto de celebridades em Londres

    Essas sessões de integração não envolveram apenas o técnico principal. Gattuso esteve acompanhado por figuras de destaque do futebol italiano durante suas visitas, incluindo o chefe da delegação da seleção nacional, Gianluigi Buffon, e o assistente técnico Leonardo Bonucci. O trio se reuniu recentemente com Calafiori em Londres, proporcionando ao jovem zagueiro uma vasta experiência da qual ele pode se valer enquanto enfrenta sua primeira temporada na Premier League.

    A atmosfera nessas reuniões parece girar tanto em torno da orientação quanto das táticas. “Foram compartilhadas muitas histórias sobre futebol, porque os três têm muitas delas”, revelou Calafiori.


  • Disputando minutos no Emirates

    A situação de Calafiori no clube tornou-se mais complicada nas últimas semanas. Após um início brilhante no Arsenal, após sua transferência do Bologna, uma lesão muscular no final de dezembro o deixou fora dos gramados por um mês. Na sua ausência, Piero Hincapie surgiu como uma opção confiável para Mikel Arteta, o que significa que o italiano não é mais titular garantido na equipe líder da Premier League.

    Apesar da disputa nacional, Calafiori continua focado no panorama geral. O Arsenal mantém atualmente uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City na corrida pelo título, embora tenha sofrido recentemente um revés com a derrota na final da Copa da Liga Inglesa.

    Para o zagueiro, a recuperação total da forma física é uma prioridade enquanto se prepara para os compromissos com a seleção. “Precisamos nos preparar como se fosse um jogo normal. Sabemos como isso é delicado”, disse Calafiori.

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    O sonho da classificação para a Copa do Mundo

    A pressão sobre a seleção italiana é imensa. Depois de ficar de fora das duas últimas Copas do Mundo, devido a derrotas surpreendentes nas repescagens contra a Suécia e a Macedônia do Norte, o país está desesperado para garantir uma vaga no próximo torneio na América do Norte. Para isso, precisa primeiro vencer a Irlanda do Norte em Bergamo, antes de enfrentar o País de Gales ou a Bósnia-Herzegovina.

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