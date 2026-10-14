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“Mais do mesmo”: Eberechi Eze revela mensagem de Mikel Arteta no intervalo e elogia “impacto importante” dos reservas do Arsenal na vitória sobre o Lille pela Champions League
Avalanche no segundo tempo quebra resistência obstinada
O jogador da seleção inglesa detalhou a conversa do técnico com a equipe no vestiário e atribuiu aos reservas a mudança de rumo da partida na vitória por 3 a 0 sobre os visitantes da Ligue 1, na terça-feira, no Emirates Stadium. Contidos pela defesa disciplinada do Lille durante a primeira hora de jogo, os donos da casa finalmente abriram o placar quando Jurrien Timber deu um toque por cobertura após passe de Noni Madueke. A entrada de jogadores descansados mudou completamente o ritmo da partida e deu início a sete minutos implacáveis que definiram o confronto.
- AFP
Meia-armador celebra atuação ofensiva fluida
Titular em uma rara oportunidade, Eze ampliou a vantagem três minutos depois do primeiro gol, com uma finalização tranquila após um passe para trás de Bukayo Saka. O ponta marcou o terceiro aos 71 minutos.
Feliz por ter balançado as redes em meio a uma atuação coletiva entrosada, Eze disse ao site oficial do clube: “É divertido! Você sabe que as oportunidades surgem por todo lado, então só precisa estar pronto, estar nos lugares certos, nos espaços certos para aproveitar as jogadas. É divertido jogar neste time!”
O jogador de 28 anos continuou: “Foi uma atuação prazerosa para todos nós. Dominamos o jogo e gostamos de vencer, então isso é o principal.” E acrescentou: “Sempre quero jogar, sempre quero marcar, e essa é a mentalidade. Vou continuar me esforçando e trabalhando.”
Reforços vindos do banco dão impulso decisivo
Embora o placar continuasse empatado no intervalo, depois que Bruno Guimaraes e Mikel Merino desperdiçaram chances no primeiro tempo, Arteta resistiu à tentação de reformular seu esquema tático. Sua paciência foi recompensada após o reinício da partida, quando os ajustes começaram a surtir efeito. As entradas de Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz no segundo tempo se revelaram uma jogada de mestre para desmontar a defesa dos visitantes.
Ao comentar a postura tranquila do treinador no intervalo e o impacto dos jogadores que saíram do banco, Eze explicou como pequenos ajustes, em vez de mudanças drásticas, destravaram o jogo. “Acho que foi mais uma questão de continuar fazendo o mesmo”, disse Eze. “Houve pequenos detalhes que, obviamente, ajustamos e mudamos para ter um pouco mais de domínio, mas, no geral, seguimos fazendo o mesmo. Também fizemos muita coisa no primeiro tempo, e acho que os jogadores que entraram nos ajudaram muito a crescer no jogo. O impacto deles foi importante.”
A arrancada no segundo tempo não apenas garantiu o resultado, mas também deu um importante impulso à equipe antes do próximo desafio na Champions League. Diante da perspectiva de se medir com a elite europeia, Eze demonstrou entusiasmo pelas grandes noites no continente: “[Jogar contra grandes clubes como o Bayern] é sempre divertido. É sempre algo que você quer fazer, você quer competir, então com certeza vou aproveitar quando chegar a hora.”
- APL
Confronto entre pesos-pesados põe à prova retrospecto dominante
Ao conquistar a nona vitória em dez jogos por todas as competições nesta temporada, o Arsenal também ampliou para 14 partidas sua sequência de vitórias na fase de liga da Champions League, iniciada após a derrota para a Inter de Milão em novembro de 2024.
Antes de viajar à Alemanha para o grande confronto da próxima quarta-feira com o Bayern de Munique, o clube da Premier League precisa primeiro visitar o Nottingham Forest em partida pelo campeonato nacional neste fim de semana. A regularidade e a profundidade do elenco de Arteta serão postas à prova na tentativa de manter o retrospecto de não sofrer gols na Europa.
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