Embora o placar continuasse empatado no intervalo, depois que Bruno Guimaraes e Mikel Merino desperdiçaram chances no primeiro tempo, Arteta resistiu à tentação de reformular seu esquema tático. Sua paciência foi recompensada após o reinício da partida, quando os ajustes começaram a surtir efeito. As entradas de Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz no segundo tempo se revelaram uma jogada de mestre para desmontar a defesa dos visitantes.

Ao comentar a postura tranquila do treinador no intervalo e o impacto dos jogadores que saíram do banco, Eze explicou como pequenos ajustes, em vez de mudanças drásticas, destravaram o jogo. “Acho que foi mais uma questão de continuar fazendo o mesmo”, disse Eze. “Houve pequenos detalhes que, obviamente, ajustamos e mudamos para ter um pouco mais de domínio, mas, no geral, seguimos fazendo o mesmo. Também fizemos muita coisa no primeiro tempo, e acho que os jogadores que entraram nos ajudaram muito a crescer no jogo. O impacto deles foi importante.”

A arrancada no segundo tempo não apenas garantiu o resultado, mas também deu um importante impulso à equipe antes do próximo desafio na Champions League. Diante da perspectiva de se medir com a elite europeia, Eze demonstrou entusiasmo pelas grandes noites no continente: “[Jogar contra grandes clubes como o Bayern] é sempre divertido. É sempre algo que você quer fazer, você quer competir, então com certeza vou aproveitar quando chegar a hora.”