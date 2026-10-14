Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Mais do mesmo”: Eberechi Eze revela mensagem de Mikel Arteta no intervalo e elogia “impacto importante” dos reservas do Arsenal na vitória sobre o Lille pela Champions League

E. Eze
M. Arteta
Arsenal x Lille
Arsenal
Lille
Liga dos Campeões
Premier League

Eberechi Eze revelou as orientações de Mikel Arteta no intervalo após marcar seu primeiro gol da temporada na vitória convincente do Arsenal sobre o Lille em competição europeia. O meia-atacante também elogiou a contribuição decisiva dos reservas que entraram no segundo tempo, enquanto a equipe do norte de Londres manteve seu aproveitamento de 100% no início da campanha continental na noite de terça-feira.

  • Avalanche no segundo tempo quebra resistência obstinada

    O jogador da seleção inglesa detalhou a conversa do técnico com a equipe no vestiário e atribuiu aos reservas a mudança de rumo da partida na vitória por 3 a 0 sobre os visitantes da Ligue 1, na terça-feira, no Emirates Stadium. Contidos pela defesa disciplinada do Lille durante a primeira hora de jogo, os donos da casa finalmente abriram o placar quando Jurrien Timber deu um toque por cobertura após passe de Noni Madueke. A entrada de jogadores descansados mudou completamente o ritmo da partida e deu início a sete minutos implacáveis que definiram o confronto.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Meia-armador celebra atuação ofensiva fluida

    Titular em uma rara oportunidade, Eze ampliou a vantagem três minutos depois do primeiro gol, com uma finalização tranquila após um passe para trás de Bukayo Saka. O ponta marcou o terceiro aos 71 minutos.

    Feliz por ter balançado as redes em meio a uma atuação coletiva entrosada, Eze disse ao site oficial do clube: “É divertido! Você sabe que as oportunidades surgem por todo lado, então só precisa estar pronto, estar nos lugares certos, nos espaços certos para aproveitar as jogadas. É divertido jogar neste time!”

    O jogador de 28 anos continuou: “Foi uma atuação prazerosa para todos nós. Dominamos o jogo e gostamos de vencer, então isso é o principal.” E acrescentou: “Sempre quero jogar, sempre quero marcar, e essa é a mentalidade. Vou continuar me esforçando e trabalhando.”

  • Reforços vindos do banco dão impulso decisivo

    Embora o placar continuasse empatado no intervalo, depois que Bruno Guimaraes e Mikel Merino desperdiçaram chances no primeiro tempo, Arteta resistiu à tentação de reformular seu esquema tático. Sua paciência foi recompensada após o reinício da partida, quando os ajustes começaram a surtir efeito. As entradas de Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz no segundo tempo se revelaram uma jogada de mestre para desmontar a defesa dos visitantes.

    Ao comentar a postura tranquila do treinador no intervalo e o impacto dos jogadores que saíram do banco, Eze explicou como pequenos ajustes, em vez de mudanças drásticas, destravaram o jogo. “Acho que foi mais uma questão de continuar fazendo o mesmo”, disse Eze. “Houve pequenos detalhes que, obviamente, ajustamos e mudamos para ter um pouco mais de domínio, mas, no geral, seguimos fazendo o mesmo. Também fizemos muita coisa no primeiro tempo, e acho que os jogadores que entraram nos ajudaram muito a crescer no jogo. O impacto deles foi importante.”

    A arrancada no segundo tempo não apenas garantiu o resultado, mas também deu um importante impulso à equipe antes do próximo desafio na Champions League. Diante da perspectiva de se medir com a elite europeia, Eze demonstrou entusiasmo pelas grandes noites no continente: “[Jogar contra grandes clubes como o Bayern] é sempre divertido. É sempre algo que você quer fazer, você quer competir, então com certeza vou aproveitar quando chegar a hora.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • imago-sport-1084499079.jpgAPL

    Confronto entre pesos-pesados põe à prova retrospecto dominante

    Ao conquistar a nona vitória em dez jogos por todas as competições nesta temporada, o Arsenal também ampliou para 14 partidas sua sequência de vitórias na fase de liga da Champions League, iniciada após a derrota para a Inter de Milão em novembro de 2024.

    Antes de viajar à Alemanha para o grande confronto da próxima quarta-feira com o Bayern de Munique, o clube da Premier League precisa primeiro visitar o Nottingham Forest em partida pelo campeonato nacional neste fim de semana. A regularidade e a profundidade do elenco de Arteta serão postas à prova na tentativa de manter o retrospecto de não sofrer gols na Europa.

Próximas partidas
LIL

LIL

Campeonato Francês

17 de out. de 2026

B29

B29

NFO

NFO

Premier League

18 de out. de 2026

ARS

ARS