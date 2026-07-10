Os clubes tradicionais já testemunharam várias vezes que, em tempos de crise, os torcedores de futebol são capazes de superar seus limites e salvar seus clubes. Em quase nenhum outro lugar o vínculo emocional entre o clube e os torcedores fica mais evidente do que quando o futuro do clube está em jogo.

O exemplo mais famoso é, sem dúvida, o FC St. Pauli. Em 2003, após o rebaixamento para a Liga Regional, o clube do bairro de Kiez estava à beira do colapso financeiro. Com as lendárias camisetas marrons “Retter” (Salvadores), um jogo beneficente do FC Bayern e inúmeras ações de solidariedade, foram arrecadados, no total, mais de dois milhões de euros. Mais de 100 mil camisetas foram vendidas – o suficiente para salvar o clube da extinção.

Um ano depois, o Union Berlin ganhou as manchetes em todo o mundo. Sob o lema “Sangrando pelo Union”, milhares de torcedores realmente foram doar sangue e transferiram suas indenizações de despesas diretamente para o clube. A licença foi garantida, e a ação é considerada até hoje uma das iniciativas de torcedores mais extraordinárias de todos os tempos. Poucos anos depois, cerca de 2.000 torcedores ajudaram, em uma ação voluntária, na reforma do estádio Alte Försterei, economizando assim mais milhões para o clube.

O 1. FC Kaiserslautern também demonstrou, em 2019, o poder de seus torcedores. Por meio de um título de dívida para torcedores e de uma campanha de financiamento coletivo, os torcedores do FCK levantaram mais de três milhões de euros em menos de três semanas e contribuíram de forma decisiva para o cumprimento das condições de licença. Aliás, algo semelhante ocorreu também em 2023 com o FSV Zwickau, cujos torcedores, sob o lema “O futebol pertence aos torcedores”, arrecadaram dinheiro suficiente para estabilizar financeiramente o clube.



