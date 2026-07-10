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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

Mais de 250.000 euros arrecadados em apenas quatro dias: os torcedores do TSV 1860 querem se tornar patrocinadores da camisa e estão construindo o conto de fadas de Munique-Giesing

Regionalliga
Especiais e Opinião
Finance
1860 Munich

A perspectiva de um 1860 München sem o investidor Hasan Ismaik está gerando um clima de renovação em torno dos Löwen, que caíram para a Liga Regional — e, entre muitos torcedores, a disposição de abrir a carteira.

O TSV 1860 München, após o rebaixamento forçado e a falência da antiga empresa responsável pela gestão das atividades esportivas, ainda não sabe exatamente, a menos de duas semanas do início da Regionalliga da Baviera, com qual time, qual logotipo e qual patrocinador de camisa a equipe entrará em campo. O campo de treinamento foi cancelado de última hora.

Após a revogação da licença em decorrência de pagamentos não efetuados pelo investidor Hasan Ismaik, o processo de falência contra a KGaA está em andamento; Ismaik continua atacando o clube, enquanto este já fundou há muito tempo uma nova empresa de gestão esportiva (GmbH) que deverá administrar o futebol profissional a partir de agora sem a participação do jordaniano. As partes, que nunca atuaram de fato como parceiras, devem se encontrar em breve nos tribunais.

Mas, justamente nesse caos, os torcedores do Löwen estão escrevendo agora um capítulo mais do que notável.

  • Em apenas quatro dias, mais de 4.000 apoiadores arrecadaram mais de 280.000 euros.

    A iniciativa “Football for the people”, da torcida Westkurve do Sechzig München, havia estabelecido inicialmente uma meta de 250.000 euros na plataforma de financiamento coletivo Gofundme; entretanto, essa meta já foi amplamente superada. A ideia por trás disso: os torcedores querem se tornar patrocinadores — e ter seu nome nas costas da camisa.

    Em vez do nome de uma empresa, no futuro estará lá a mensagem “Football for the people”. Trata-se de uma declaração consciente contra a crescente comercialização do futebol. “O futebol pertence aos torcedores e àqueles que o amam, não a empresas ou investidores”, explicaram os idealizadores no lançamento da campanha.

    No entanto, ainda não se sabe se a iniciativa realmente chegará à camisa. Pois, apesar da falência da antiga KGaA, os direitos de comercialização da divisão de futebol profissional — e também do icônico brasão — provavelmente (sujeito a uma análise judicial) continuam pertencendo à Merchandising-GmbH, que é totalmente controlada por Ismaik e sua família. Ao mesmo tempo, na loja oficial dos torcedores já estão sendo vendidas camisetas com o patrocinador “Bayerische Versicherung”, que já foi retirado.

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  • Torcedores do 1860 de Munique lutam pelo seu clube

    A torcida ativa convocou um boicote aos produtos oficiais de merchandising — também para não continuar apoiando uma empresa que, na prática, não possui licença para disputar competições no momento. Acima de tudo, porém, os torcedores querem que o capítulo Ismaik no 1860 de Munique passe definitivamente para a história.

    O significado da campanha “Football for the people” já vai muito além da questão de um patrocinador na camisa. Depois que Ismaik não garantiu o financiamento para a licença da Terceira Divisão e a DFB confirmou definitivamente o rebaixamento forçado para a Liga Regional, o tradicional clube parecia estar à beira do colapso.

    Agora, porém, a perspectiva de um recomeço sem o investidor de longa data está gerando, em muitos lugares, um novo clima de otimismo. Os torcedores não querem apenas acompanhar a reconstrução, eles querem participar ativamente dela. O presidente do clube, Gernot Mang, falou, portanto, de uma campanha “extraordinária” e elogiou expressamente o apoio dos torcedores.


  • Camisas com a frase “Salvadores” no St. Pauli, “Sangrando pelo Union”: quais clubes já foram salvos por seus torcedores?

    Os clubes tradicionais já testemunharam várias vezes que, em tempos de crise, os torcedores de futebol são capazes de superar seus limites e salvar seus clubes. Em quase nenhum outro lugar o vínculo emocional entre o clube e os torcedores fica mais evidente do que quando o futuro do clube está em jogo.

    O exemplo mais famoso é, sem dúvida, o FC St. Pauli. Em 2003, após o rebaixamento para a Liga Regional, o clube do bairro de Kiez estava à beira do colapso financeiro. Com as lendárias camisetas marrons “Retter” (Salvadores), um jogo beneficente do FC Bayern e inúmeras ações de solidariedade, foram arrecadados, no total, mais de dois milhões de euros. Mais de 100 mil camisetas foram vendidas – o suficiente para salvar o clube da extinção.

    Um ano depois, o Union Berlin ganhou as manchetes em todo o mundo. Sob o lema “Sangrando pelo Union”, milhares de torcedores realmente foram doar sangue e transferiram suas indenizações de despesas diretamente para o clube. A licença foi garantida, e a ação é considerada até hoje uma das iniciativas de torcedores mais extraordinárias de todos os tempos. Poucos anos depois, cerca de 2.000 torcedores ajudaram, em uma ação voluntária, na reforma do estádio Alte Försterei, economizando assim mais milhões para o clube.

    O 1. FC Kaiserslautern também demonstrou, em 2019, o poder de seus torcedores. Por meio de um título de dívida para torcedores e de uma campanha de financiamento coletivo, os torcedores do FCK levantaram mais de três milhões de euros em menos de três semanas e contribuíram de forma decisiva para o cumprimento das condições de licença. Aliás, algo semelhante ocorreu também em 2023 com o FSV Zwickau, cujos torcedores, sob o lema “O futebol pertence aos torcedores”, arrecadaram dinheiro suficiente para estabilizar financeiramente o clube.


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  • Os fãs realmente podem fazer a diferença e são muito mais do que apenas clientes

    O Real Oviedo demonstrou que essa solidariedade já não é, há muito tempo, uma característica exclusiva da Alemanha. Quando o tradicional clube espanhol esteve à beira da falência em 2012, mais de 20.000 pessoas de mais de 60 países participaram de uma campanha mundial de compra de ações. Ex-jogadores do clube, como Juan Mata e Santi Cazorla, mobilizaram sua influência internacional e transformaram a ação de resgate em um símbolo global do amor dos torcedores.

    É exatamente nesse contexto que o TSV 1860 de Munique se insere agora. É verdade que o futuro do clube ainda é marcado por inúmeras incertezas. No entanto, enquanto as disputas continuam na alta direção, os torcedores enviam um sinal excepcionalmente forte. Porque os torcedores realmente podem fazer a diferença e são muito mais do que meros clientes, mesmo que os investidores nem sempre consigam imaginar isso.

    O fato é: o caminho de volta, se é que haverá um, será longo e difícil para os Leões. Mas os torcedores provaram de forma impressionante que o 1860 possui algo que não pode ser comprado nem negociado: torcedores que não desistem do seu clube nem mesmo nos momentos mais sombrios.