O TSV 1860 München, após o rebaixamento forçado e a falência da antiga empresa responsável pela gestão das atividades esportivas, ainda não sabe exatamente, a menos de duas semanas do início da Regionalliga da Baviera, com qual time, qual logotipo e qual patrocinador de camisa a equipe entrará em campo. O campo de treinamento foi cancelado de última hora.
Após a revogação da licença em decorrência de pagamentos não efetuados pelo investidor Hasan Ismaik, o processo de falência contra a KGaA está em andamento; Ismaik continua atacando o clube, enquanto este já fundou há muito tempo uma nova empresa de gestão esportiva (GmbH) que deverá administrar o futebol profissional a partir de agora sem a participação do jordaniano. As partes, que nunca atuaram de fato como parceiras, devem se encontrar em breve nos tribunais.
Mas, justamente nesse caos, os torcedores do Löwen estão escrevendo agora um capítulo mais do que notável.