Curiosidade: o Real já havia demonstrado interesse pelo argentino de 28 anos. Isso aconteceu em 2016, antes de Martínez deixar seu país natal para se transferir do tradicional Racing Club para a Europa.

“É verdade que recebi uma proposta preliminar do Real Madrid”, disse Martinez na época ao jornal espanhol Marca. O atacante deveria ser emprestado inicialmente por um ano.

No entanto, o contrato de Martinez com o Racing previa uma cláusula de rescisão que, segundo ele, “era um pouco alta, de oito milhões de euros”. “Se eles realmente me querem, terão que pagar essa quantia, pois o Racing não aceitará valores menores.”