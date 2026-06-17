Assim, seria necessário pagar mais de 100 milhões de euros de valor de transferência pelo capitão do campeão italiano, que ainda tem contrato com os Nerazzurri até 2029.
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Mais de 100 milhões de euros por um artilheiro! O Real Madrid aparentemente planeja a contratação de um atacante de ponta
Curiosidade: o Real já havia demonstrado interesse pelo argentino de 28 anos. Isso aconteceu em 2016, antes de Martínez deixar seu país natal para se transferir do tradicional Racing Club para a Europa.
“É verdade que recebi uma proposta preliminar do Real Madrid”, disse Martinez na época ao jornal espanhol Marca. O atacante deveria ser emprestado inicialmente por um ano.
No entanto, o contrato de Martinez com o Racing previa uma cláusula de rescisão que, segundo ele, “era um pouco alta, de oito milhões de euros”. “Se eles realmente me querem, terão que pagar essa quantia, pois o Racing não aceitará valores menores.”
- AFP
Martinez no Inter: 376 partidas oficiais, 175 gols
Por fim, Martinez permaneceu mais dois anos na Argentina antes de se transferir para o Inter em 2018. Na época, o clube de Milão pagou 25 milhões de euros de taxa de transferência pelo jogador, que já somava 78 partidas pela seleção nacional. Em 376 partidas oficiais pelo Inter, Martinez marcou até agora 175 gols e deu 56 assistências. Ele é o capitão do time de Milão e já enfatizou várias vezes no passado que se sente muito à vontade no Nerazzurri.
Martinez seria mais uma peça do quebra-cabeça na grande reformulação do Real de Madrid, que está há dois anos sem conquistar títulos. Recentemente, o Real concretizou a contratação do jogador da seleção espanhola Marc Cucurella, vindo do Chelsea FC.
O Real já concretizou três contratações
Cucurella, que vem das categorias de base do arquirrival do Real, o FC Barcelona, custou pouco menos de 60 milhões de euros e assinou um contrato válido até 2032.
O Real havia contratado, ainda no verão passado, Álvaro Carreras, um lateral-esquerdo, do Benfica, por uma quantia de 50 milhões de euros. Além disso, Ferland Mendy também integra o elenco dos Blancos para essa posição.
Carreras havia inicialmente se imposto na disputa com Mendy pela vaga de titular — em parte porque o francês estava lesionado. Na fase decisiva da temporada, o ex-técnico Álvaro Arbeloa, de forma bastante surpreendente, deu preferência a Mendy em algumas partidas, como na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.
Cucurella é a terceira contratação de peso para a equipe do novo técnico José Mourinho: o Real já havia contratado anteriormente Ibrahima Konaté (Liverpool) e Denzel Dumfries (Inter de Milão).
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O Real também estaria interessado em Silva e Fernández?
Além disso, houve relatos recentes de que a contratação de Bernardo Silva, compatriota português de Mourinho, está na reta final.
O site The Athletic informou ainda que Mourinho gostaria de contratar o campeão mundial argentino Enzo Fernández, do Chelsea FC, para reforçar o meio-campo dos Blancos, que vem apresentando dificuldades. Inicialmente, também havia especulações sobre os dois meias do PSG, João Neves e Vitinha. No entanto, ambos foram declarados indisponíveis para venda por seus clubes, e seu agente, Jorge Mendes — que, aliás, também representa Mourinho e Silva —, afirmou que não há chance de transferência para a próxima temporada para nenhum dos dois.
As transferências recordes do Real Madrid
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campo Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo Chelsea FC 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Mônaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jović Ataque Eintracht de Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros