Assim, segundo a revista *kicker*, o FCB, sob a liderança do diretor esportivo Max Eberl, precisaria arrecadar cerca de 40 milhões de euros com as recentes cessões de Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza e João Palhinha para poder investir mais de 100 milhões de euros em novos craques.
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Mais de 100 milhões de euros para novos jogadores? O FC Bayern precisa primeiro cumprir da melhor forma possível quatro requisitos importantes
Especialmente tendo em vista uma possível venda de Palhinha, é muito provável que o clube alcance a marca de 40 milhões de euros em receitas de transferências com esse quarteto. O meio-campista português foi emprestado ao Tottenham Hotspur na última temporada, mas não tem mais futuro no FCB, apesar de ter contrato válido até 2028.
Segundo informações, os Spurs gostariam de ter exercido a opção de compra de 30 milhões de euros, mas Palhinha aparentemente tem outros planos. Assim, o jogador de 30 anos parece estar de olho em um retorno ao Sporting Lisboa, onde outrora conquistou uma vaga na seleção portuguesa. As negociações parecem promissoras, mas o que está em jogo é provavelmente um novo empréstimo – desta vez com opção de compra obrigatória. O Bayern certamente preferiria uma venda já neste verão, embora isso rendesse menos do que os 51 milhões de euros que o próprio clube pagou ao FC Fulham por Palhinha em 2024. O caro reforço não conseguiu se firmar em Munique.
No caso do goleiro Alexander Nübel, segundo a mídia, o Bayern imagina uma taxa de transferência entre dez e 15 milhões de euros. O goleiro da seleção nacional deixa o VfB Stuttgart após um empréstimo de três anos; o clube da Suábia não tinha condições financeiras para arcar com uma contratação definitiva. Os dirigentes do FCB deixaram claro várias vezes nas últimas semanas que Nübel não tem futuro no campeão alemão, apesar do contrato até 2029; para a próxima temporada, a aposta é no trio de goleiros Manuel Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich.
O destino de Nübel ainda é uma incógnita. A Premier League é vista como o principal destino do jogador de 29 anos; o jornal Sport Bild publicou recentemente uma notícia sobre o interesse do Manchester City. De acordo com a mesma reportagem, a Juventus de Turim, um dos principais clubes italianos, também estaria de olho em Nübel – ambos os clubes não teriam, de qualquer forma, qualquer dificuldade em arcar com o valor da rescisão exigido pelo Bayern.
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Receitas importantes: o FC Bayern vai se desfazer de Bryan Zaragoza e Sacha Boey?
Bryan Zaragoza é o próximo da lista de jogadores emprestados que agora devem ser vendidos, se possível. No caso do atacante espanhol, que chegou do Granada em 2024, mas disputou apenas sete partidas oficiais pelo time de Munique, a situação pode se mostrar bem mais complicada do que no caso de Palhinha e Nübel.
Depois de ter sido emprestado ao Celta de Vigo na primeira metade da temporada passada, Zaragoza decidiu, na janela de transferências de inverno, seguir para a AS Roma — novamente por empréstimo. Após um início promissor, a situação de Zaragoza rapidamente ficou muito parada: ele não joga desde meados de março e já estava completamente de fora mesmo antes de seus atuais problemas no joelho. O contexto: a Roma percebeu rapidamente que não queria exercer a opção de compra de 13 milhões de euros pelo jogador de 24 anos. Por isso, Zaragoza ficou no banco durante semanas a fio, para que não atingisse o número de minutos de jogo que transformariam a opção de compra em uma obrigação de compra.
Portanto, Zaragoza retornará inevitavelmente ao FCB, onde seu contrato é válido até 2029. Não houve rumores recentes sobre possíveis interessados no espanhol; se quiser vendê-lo imediatamente, o Bayern talvez tenha que fazer grandes concessões no valor da transferência.
Isso também poderia se aplicar a Sacha Boey, que também deve ser vendido. Na melhor das hipóteses, para o Galatasaray, clube para o qual ele está emprestado desde o início de fevereiro e oficialmente até o final de junho. O empréstimo ao campeão turco, onde o lateral-direito já havia conquistado renome internacional e valia 30 milhões de euros para o Bayern no início de 2024, não correu tão bem quanto se esperava. Boey não era titular no Galatasaray, ficando repetidamente no banco.
Isso se encaixa no fato de que os turcos aparentemente não querem exercer a opção de compra de Boey, que provavelmente está fixada em 15 milhões de euros. Recentemente, soube-se que eles prefeririam substituir Boey no elenco por Zeki Celik, que estará disponível sem custo após o término de seu contrato com a Roma. Boey retornaria então, assim como Zaragoza, inicialmente à Säbener Straße, já que seu contrato vai até 2028. Mesmo fora do Galatasaray, deve haver interessados; clubes franceses, em particular, foram repetidamente associados ao jogador de 25 anos no passado.
Será que o FC Bayern também está procurando um novo lateral-esquerdo?
Se fosse possível vender todos os quatro jogadores do quarteto, de Palhinha a Boey, isso naturalmente aumentaria a margem de manobra do Bayern no mercado de transferências. A prioridade número 1 é um jogador ofensivo versátil, capaz de atuar tanto na ala esquerda quanto como reserva de Harry Kane no centro do ataque. De acordo com a revista kicker, a função de maior valor para o perfil procurado pelos dirigentes do Bayern é a de reserva de Kane.
Afinal, com Nicolas Jackson, a única opção inicialmente prevista para essa função deixará a Säbener Straße novamente neste verão. Como se sabe, o senegalês retorna ao Chelsea após um ano de empréstimo ao FCB, onde talvez ainda tenha um futuro sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Já estava claro há meses que o Bayern não exerceria a opção de compra por Jackson.
Para as três posições atrás de Kane, já existem cinco opções de alto nível disponíveis: Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Lennart Karl. Além disso, o técnico Vincent Kompany imagina perfeitamente integrar Arijon Ibrahimovic como um sexto jogador para essas três posições em seu elenco. O jogador de 20 anos, formado nas categorias de base do FCB, foi emprestado ao 1. FC Heidenheim na última temporada e teve um bom desempenho lá; contratualmente, Ibrahimovic ainda está vinculado ao Bayern até 2027. No entanto, parece que há vários interessados na fila para contratar o jogador da seleção alemã sub-21, incluindo alguns clubes da Bundesliga que parecem estar de olho em Ibrahimovic.
Com Anthony Gordon, o Bayern já tinha na mira um jogador ofensivo que se encaixaria perfeitamente no perfil flexível de centroavante/ponta esquerda. Supostamente, o FCB já havia chegado a um acordo com Gordon, mas o jogador da seleção inglesa acabou optando pelo FC Barcelona. Entre outros, Yan Diomande (RB Leipzig) e Junior Kroupi (AFC Bournemouth) são alguns dos candidatos que estão sendo cogitados pelo Bayern; no entanto, os dois citados provavelmente só estariam disponíveis por valores muito altos, com mais de 100 milhões de euros (Diomande) e cerca de 80 milhões (Kroupi).
Nesse caso, dos cerca de 100 milhões de euros previstos para transferências neste verão, talvez não restasse mais dinheiro suficiente para contratar um novo lateral-esquerdo. De acordo com a revista kicker, além do atacante desejado, o FCB está sondando o mercado principalmente para a lateral esquerda. Alphonso Davies, que normalmente ocupa essa posição, não é mais considerado uma escolha incontestável. A confiança na aptidão física do canadense não seria mais muito grande devido aos seus frequentes problemas com lesões, decorrentes da ruptura do ligamento cruzado sofrida no ano passado.
Como alternativa, o Bayern foi recentemente associado, entre outros, ao jogador alemão da Copa do Mundo Nathaniel Brown. De acordo com o Sport1, os dirigentes do FCB já teriam se reunido com representantes do jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt, pelo qual o SGE estaria exigindo, segundo informações, pelo menos 60 milhões de euros de transferência.
O próprio Brown manteve-se discreto em relação aos rumores do Bayern: “É claro que eu também leio isso, mas quero me concentrar no Mundial agora. O que vier depois, eu vejo na hora. Mas agora meu foco total está no Mundial”, disse o jogador da seleção alemã.
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As transferências recordes do FC Bayern
Jogadores
Posição
Contratado por
Ano
Valor da transferência
Harry Kane
Ataque
Tottenham Hotspur
2023
95 milhões de euros
Lucas Hernandez
Defesa
Atlético de Madrid
2019
80 milhões de euros
Luis Díaz
Ataque
Liverpool
2025
70 milhões de euros
Matthijs de Ligt
Defesa
Juventus
2022
67 milhões de euros
Michael Olise
Ataque
Crystal Palace
2024
53 milhões de euros