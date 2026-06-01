Mais de 100 milhões de euros para novos jogadores? O FC Bayern precisa primeiro cumprir da melhor forma possível quatro requisitos importantes

Especialmente tendo em vista uma possível venda de Palhinha, é muito provável que o clube alcance a marca de 40 milhões de euros em receitas de transferências com esse quarteto. O meio-campista português foi emprestado ao Tottenham Hotspur na última temporada, mas não tem mais futuro no FCB, apesar de ter contrato válido até 2028.

Segundo informações, os Spurs gostariam de ter exercido a opção de compra de 30 milhões de euros, mas Palhinha aparentemente tem outros planos. Assim, o jogador de 30 anos parece estar de olho em um retorno ao Sporting Lisboa, onde outrora conquistou uma vaga na seleção portuguesa. As negociações parecem promissoras, mas o que está em jogo é provavelmente um novo empréstimo – desta vez com opção de compra obrigatória. O Bayern certamente preferiria uma venda já neste verão, embora isso rendesse menos do que os 51 milhões de euros que o próprio clube pagou ao FC Fulham por Palhinha em 2024. O caro reforço não conseguiu se firmar em Munique.

No caso do goleiro Alexander Nübel, segundo a mídia, o Bayern imagina uma taxa de transferência entre dez e 15 milhões de euros. O goleiro da seleção nacional deixa o VfB Stuttgart após um empréstimo de três anos; o clube da Suábia não tinha condições financeiras para arcar com uma contratação definitiva. Os dirigentes do FCB deixaram claro várias vezes nas últimas semanas que Nübel não tem futuro no campeão alemão, apesar do contrato até 2029; para a próxima temporada, a aposta é no trio de goleiros Manuel Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich.

O destino de Nübel ainda é uma incógnita. A Premier League é vista como o principal destino do jogador de 29 anos; o jornal Sport Bild publicou recentemente uma notícia sobre o interesse do Manchester City. De acordo com a mesma reportagem, a Juventus de Turim, um dos principais clubes italianos, também estaria de olho em Nübel – ambos os clubes não teriam, de qualquer forma, qualquer dificuldade em arcar com o valor da rescisão exigido pelo Bayern.