Mais confusão no Chelsea! Os companheiros de equipe de Enzo Fernández pedem a Liam Rosenior que revogue a suspensão disciplinar para o confronto crucial contra o Manchester City

O técnico do Chelsea adotou uma postura rígida em relação à disciplina para estabilizar uma temporada turbulenta, mesmo com o jogador contratado por 107 milhões de libras continuando a liderar as estatísticas com 12 gols e seis assistências nesta temporada. Rosenior insiste que, embora respeite o talento e a frustração do meio-campista, a identidade do clube a longo prazo deve prevalecer sobre a disponibilidade individual.

Ao explicar a decisão de aplicar a sanção, Rosenior disse: “É decepcionante que Enzo fale dessa maneira. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ele, mas um limite foi ultrapassado em termos de nossa cultura e do que queremos construir. Como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito por ele. Ele está frustrado porque quer que sejamos bem-sucedidos. Em relação à decisão, não se trata apenas de mim ou dos diretores esportivos. A diretoria, os jogadores, estamos alinhados em nossa decisão. A porta não está fechada para o Enzo. É uma punição. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado.”