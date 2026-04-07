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Mais confusão no Chelsea! Os companheiros de equipe de Enzo Fernández pedem a Liam Rosenior que revogue a suspensão disciplinar para o confronto crucial contra o Manchester City
O elenco pede o retorno do craque
Um grupo de jogadores veteranos do Chelsea procurou Rosenior para solicitar a reintegração de Fernández após a recente punição interna imposta a ele, segundo a jornalista argentina Verónica Brunati. O jogador da seleção argentina foi deixado de fora da vitória na FA Cup contra o Port Vale após conceder entrevistas nas quais não garantiu seu futuro no clube, ao mesmo tempo em que deu a entender que poderia se transferir para o Real Madrid. Apesar do apelo do elenco, tanto o jogador quanto sua comissão técnica continuam pessimistas quanto ao levantamento da suspensão a tempo para o confronto de domingo pela Premier League contra o City.
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Rosenior defende os padrões culturais
O técnico do Chelsea adotou uma postura rígida em relação à disciplina para estabilizar uma temporada turbulenta, mesmo com o jogador contratado por 107 milhões de libras continuando a liderar as estatísticas com 12 gols e seis assistências nesta temporada. Rosenior insiste que, embora respeite o talento e a frustração do meio-campista, a identidade do clube a longo prazo deve prevalecer sobre a disponibilidade individual.
Ao explicar a decisão de aplicar a sanção, Rosenior disse: “É decepcionante que Enzo fale dessa maneira. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ele, mas um limite foi ultrapassado em termos de nossa cultura e do que queremos construir. Como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito por ele. Ele está frustrado porque quer que sejamos bem-sucedidos. Em relação à decisão, não se trata apenas de mim ou dos diretores esportivos. A diretoria, os jogadores, estamos alinhados em nossa decisão. A porta não está fechada para o Enzo. É uma punição. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado.”
Negociações contratuais em meio ao interesse do Real Madrid
Enquanto o impasse disciplinar continua, os representantes do meio-campista estariam focados em garantir uma renovação contratual que reflita suas 46 partidas disputadas e sua significativa contribuição para os gols nesta temporada. Vários clubes de elite europeus estão de olho na situação, mas o jogador teria como prioridade permanecer no oeste de Londres caso cheguem a um acordo satisfatório.
O agente de Fernández, Javier Pastore, disse recentemente: “Houve conversas sobre a renovação do contrato, sim. Começamos a discutir isso por volta de dezembro ou janeiro, mas não conseguimos chegar a um acordo. Como o contrato de Enzo ainda tem seis anos de vigência, decidimos não renová-lo porque os termos não eram adequados para nós nem para o jogador; considerando o que Enzo é capaz de fazer hoje, ele merece muito mais do que ganha atualmente... Nosso plano após a Copa do Mundo é nos reunirmos novamente com o Chelsea e, se não houver acordo, explorar outras opções.”
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O confronto em Wembley se aproxima
O Chelsea precisa enfrentar um calendário desafiador na Premier League, incluindo partidas contra o City e o Manchester United, antes da importante semifinal da FA Cup contra o Leeds United em Wembley. A pressão sobre Rosenior está aumentando para que ele resolva a tensão e reintegre seu capitão, a fim de manter viva a única esperança restante de conquistar um título.