Tuchel foi só elogios para sua equipe depois de a Inglaterra apresentar um futebol ofensivo devastador para atropelar a Croácia em Rijeka. "Foi uma atuação de 90 minutos no mais alto nível de todos. Do primeiro ao último minuto, todos que começaram e todos que saíram do banco. Foi o mais alto nível e parabéns ao time", disse o técnico alemão à AFP.

Tuchel destacou como sua equipe se manteve implacável apesar do placar, recusando-se a tirar o pé do acelerador contra um meio-campo croata envelhecido que teve dificuldade para acompanhar o ritmo das estrelas mais jovens da Inglaterra. A vitória levou a Inglaterra a seis pontos em seu grupo, mantendo a seleção firmemente na briga por uma vaga entre os dois primeiros e por um lugar nas quartas de final da Liga das Nações.



