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'Mais alto nível' - Thomas Tuchel exalta 'atuação completa' enquanto a Inglaterra atropela a Croácia e mantém o embalo na Liga das Nações
Tuchel celebra execução tática perfeita
Tuchel foi só elogios para sua equipe depois de a Inglaterra apresentar um futebol ofensivo devastador para atropelar a Croácia em Rijeka. "Foi uma atuação de 90 minutos no mais alto nível de todos. Do primeiro ao último minuto, todos que começaram e todos que saíram do banco. Foi o mais alto nível e parabéns ao time", disse o técnico alemão à AFP.
Tuchel destacou como sua equipe se manteve implacável apesar do placar, recusando-se a tirar o pé do acelerador contra um meio-campo croata envelhecido que teve dificuldade para acompanhar o ritmo das estrelas mais jovens da Inglaterra. A vitória levou a Inglaterra a seis pontos em seu grupo, mantendo a seleção firmemente na briga por uma vaga entre os dois primeiros e por um lugar nas quartas de final da Liga das Nações.
- Getty Images Sport
Tuchel impressionado com a atuação incansável da Inglaterra
Refletindo sobre o andamento da partida, Tuchel ficou particularmente satisfeito com a energia que seus jogadores mostraram nos minutos iniciais. "Fora de casa, foi muito, muito impressionante. Criamos tantas chances. Nos primeiros 40 minutos, fomos muito fluidos desde o início. Lembro de olhar para o relógio e pensar: 'Uau, esses foram bons três minutos', depois olhei de novo e já eram bons sete minutos. Simplesmente não parava."
Ele acrescentou: "Mantivemos o ritmo e jogamos pelos espaços. Fomos muito letais. Seguimos com fome na pressão após a perda da bola e na defesa, então fizemos bem o básico. Adoro a atitude. Sempre jogamos com humildade e sempre fizemos bem o básico, e foi por isso que tivemos uma atuação completa", acrescentou o treinador.
Kane e Bellingham lideram a ofensiva
O capitão Harry Kane também foi enfático sobre a qualidade da atuação, ecoando o sentimento de seu técnico em relação ao domínio da equipe. Seus dois gols elevaram sua marca pela seleção para 89, consolidando ainda mais seu status como o maior artilheiro da história da seleção nacional. "Todos estiveram no mais alto nível. Inacreditável do começo ao fim. Falamos muito sobre fazer um jogo de 90 minutos do começo ao fim, sendo completamente dominantes com a bola e sem a bola. Foi exatamente isso", disse Kane após a partida.
Ele acrescentou: "Estamos no nosso melhor quando jogamos soltos e quando nos impomos fisicamente, levando o jogo a um nível de Premier League. Vocês viram isso hoje em campo. Eles não conseguiram lidar com o nosso ritmo, com as nossas arrancadas."
- Getty Images Sport
De olho na República Tcheca
A Inglaterra agora volta sua atenção para o confronto de terça-feira contra a República Tcheca, no qual tentará encerrar em alta sua janela internacional de três semanas. Uma vitória nessa partida quase certamente garantiria uma vaga entre os dois primeiros do grupo da Liga das Nações, assegurando um lugar nas quartas de final no ano que vem.
Para Kane, a partida tem um significado pessoal adicional, já que sua 125ª convocação faria com que ele igualasse o recorde histórico de aparições de Peter Shilton pela Inglaterra. O atacante brincou sobre sua substituição no segundo tempo contra a Croácia, dizendo: "Seria bom. É por isso que o treinador me tira, para me poupar para a próxima!"
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