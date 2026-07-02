Mais 15 milhões de euros: o valor de Johan Manzambi, do Freiburg, parece ter disparado após suas excelentes atuações na Copa do Mundo

É o que informa a Sky. Anteriormente, a mídia inglesa havia cogitado um valor de transferência de 55 milhões de euros, mas, aparentemente, o Sport-Club reajustou para cima seu preço pedido.

Isso porque Manzambi está entre as revelações da Copa do Mundo e, até o momento, contribuiu com quatro pontos nas três partidas da fase de grupos da Suíça na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá: na vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia, ele marcou dois gols, e na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, marcou um gol e deu uma assistência. Nas oitavas de final, a equipe do técnico Murat Yakin enfrenta a Argélia.