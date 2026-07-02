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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

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Mais 15 milhões de euros: o valor de Johan Manzambi, do Freiburg, parece ter disparado após suas excelentes atuações na Copa do Mundo

Bundesliga
Freiburg
J. Manzambi
Suíça
Copa do Mundo

O SC Freiburg estaria exigindo agora 70 milhões de euros pelo seu supertalento Johan Manzambi, após suas excelentes atuações pela Suíça na Copa do Mundo.

É o que informa a Sky. Anteriormente, a mídia inglesa havia cogitado um valor de transferência de 55 milhões de euros, mas, aparentemente, o Sport-Club reajustou para cima seu preço pedido. 

Isso porque Manzambi está entre as revelações da Copa do Mundo e, até o momento, contribuiu com quatro pontos nas três partidas da fase de grupos da Suíça na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá: na vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia, ele marcou dois gols, e na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, marcou um gol e deu uma assistência. Nas oitavas de final, a equipe do técnico Murat Yakin enfrenta a Argélia. 

  • Atualmente, o Newcastle United é considerado o principal candidato a contratar Manzambi. Os Magpies venderam seu ponta Anthony Gordon ao FC Barcelona por 80 milhões de euros e, segundo relatos, também estariam prestes a vender Sandro Tonali ao Tottenham Hotspur por mais de 100 milhões de euros. Caso essa transação também seja concretizada, o Newcastle teria, apesar das exigências do Fair Play Financeiro a serem cumpridas, o dinheiro necessário para realizar uma contratação da magnitude de Manzambi neste verão. No entanto, ainda não está claro se o time de Freiburg está disposto a ceder o jogador de 20 anos neste momento. 

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    O SC Freiburg contrata Johan Manzambi para sua equipe sub-19 em 2023

    Johan Manzambi foi transferido há três anos e meio da base do Servette Genebra para o SC Freiburg. Lá, ele atuou inicialmente na equipe sub-19 e na segunda equipe, antes de conseguir o salto para o time principal. Desde 2024, ele faz parte do elenco da Bundesliga. 

    Ele estreou na seleção suíça em junho de 2025. Atualmente, soma seis gols e duas assistências em 15 partidas pela seleção. 

  • A temporada 2025/26 de Johan Manzambi no SC Freiburg:

    Jogos: 47
    Minutos em campo: 3.621
    Gols: 7
    Assistências: 9
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