Palmeiras v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

As maiores "pipocadas" na história do Brasileirão de pontos corridos

A GOAL lista os times que derraparam na liderança do Brasileirão de pontos corridos

O Campeonato Brasileiro de pontos corridos é marcado por reviravoltas impressionantes — e algumas quedas que entram para a história. A mais recente aconteceu em 2025, quando o Palmeiras, que perseguiu ferozmente a liderança do Flamengo ao longo do campeonato, chegou à 33ª rodada na ponta e deixou escapar o título justamente na reta final. O Verdão quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer apenas na 37ª rodada, ao fazer 3 a 0 no Atlético-MG, mas já não dependia só de si. Horas depois, o Rubro-Negro venceu o Ceará, foi a 78 pontos, manteve a liderança que ocupava definitivamente desde a 34ª rodada e confirmou o título nacional, quatro dias após também ser campeão da Libertadores justamente sobre o time de Abel.

Essa virada rápida de destino — de favorito para terminar o ano sem nenhum título pela primeira vez na era Abel — entrou imediatamente na lista das grandes “derrapadas” do torneio por pontos corridos.

A GOAL relembra essas e outras equipes que tropeçaram na liderança do Brasileirão.

  • Grêmio - 2008

    Faltando 13 rodadas para o fim, o Grêmio era quem liderava o Brasileirão de 2008, com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado e 11 pontos do São Paulo, que se sagrou campeão. A equipe, comandada por Celso Roth, teve um excelente desempenho no primeiro turno, porém, viu seu rendimento cair quase no final da competição, resultando na perda da liderança. O título acabou indo para o São Paulo, de Muricy Ramalho.

  • mauricio ramos palmeiras 2009Goal

    Palmeiras - 2009

    O Campeonato Brasileiro de 2009 foi notável por sua reviravolta. O Palmeiras, que manteve a liderança por 17 rodadas, viu o título escapar. Com apenas 12 rodadas restantes, o Palmeiras estava no topo, desfrutando de uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado e 10 pontos à frente do Flamengo. No entanto, a equipe enfrentou uma série de contratempos e acabou terminando o campeonato em 5º lugar. O Flamengo assegurou o título após uma espetacular virada.

  • Internacional - 2020

    O Internacional, que liderou por 14 rodadas, perdeu o título de 2020. Especialmente no final da temporada, o Internacional assumiu a liderança na 30ª rodada, apenas para ver o título escorregar por entre seus dedos no último jogo do Campeonato, quando empatou com o Corinthians, na última rodada. O Flamengo saiu como o campeão da competição.

  • Fernando Diniz São Paulo 2020/2021Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

    São Paulo - 2020

    No ano de 2020, o Campeonato Brasileiro teve o São Paulo, sob o comando de Fernando Diniz, iniciar a competição com grande destaque, liderando por 14 rodadas consecutivas. Entretanto, à medida que o fim do torneio se aproximava, a equipe começou a enfrentar resultados desfavoráveis, permitindo que o Internacional tomasse a liderança na 30ª rodada.

  • Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Palmeiras - 2025

    Há pouco mais de uma semana do fim da temporada, Abel Ferreira chegou a declarar o Brasileirão como “entregue”, ao ver o Flamengo abrir quatro pontos na liderança. O técnico poupou titulares contra o Grêmio e apostou tudo na Libertadores - decisão que custou caro. O Palmeiras perdeu a final para o próprio Flamengo e, quatro dias depois, voltou de Lima para onde ver o rival confirmar mais um título nacional.

    O Rubro-Negro liderou 19 rodadas ao longo da competição e parecia confortável na briga pelo título, até que o Palmeiras tomou o topo da tabela na 27ª rodada, acalorando a briga pela primeira colocação. O Verdão ficou duas rodadas na liderança antes de ver o Flamengo retomar o controle do campeonato.

    A equipe de Abel Ferreira ainda voltaria ao topo uma última vez, na 32ª rodada, mas por pouco tempo: a partir daí, o domínio foi totalmente rubro-negro. Da 33ª rodada em diante, o Flamengo liderou todas e confirmou matematicamente o título na 37ª rodada.

    O Verdão até venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na 37ª rodada, quebrando a sequência de seis partidas sem vitória, mas já não dependia só de si. O Flamengo fez sua parte contra o Ceará, chegou a 78 pontos e sacramentou a conquista.

    O que era um ano promissor terminou sem nenhum título, algo inédito para Abel Ferreira no Palmeiras - e consolidou uma das maiores pipocadas da era dos pontos corridos.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.