As maiores "pipocadas" na história do Brasileirão de pontos corridos

O Campeonato Brasileiro de pontos corridos é marcado por reviravoltas impressionantes — e algumas quedas que entram para a história. A mais recente aconteceu em 2025, quando o Palmeiras, que perseguiu ferozmente a liderança do Flamengo ao longo do campeonato, chegou à 33ª rodada na ponta e deixou escapar o título justamente na reta final. O Verdão quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer apenas na 37ª rodada, ao fazer 3 a 0 no Atlético-MG, mas já não dependia só de si. Horas depois, o Rubro-Negro venceu o Ceará, foi a 78 pontos, manteve a liderança que ocupava definitivamente desde a 34ª rodada e confirmou o título nacional, quatro dias após também ser campeão da Libertadores justamente sobre o time de Abel.
Essa virada rápida de destino — de favorito para terminar o ano sem nenhum título pela primeira vez na era Abel — entrou imediatamente na lista das grandes “derrapadas” do torneio por pontos corridos.
A GOAL relembra essas e outras equipes que tropeçaram na liderança do Brasileirão.
