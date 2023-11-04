As maiores "pipocadas" na história do Brasileirão de pontos corridos

Há pouco mais de uma semana do fim da temporada, Abel Ferreira chegou a declarar o Brasileirão como “entregue”, ao ver o Flamengo abrir quatro pontos na liderança. O técnico poupou titulares contra o Grêmio e apostou tudo na Libertadores - decisão que custou caro. O Palmeiras perdeu a final para o próprio Flamengo e, quatro dias depois, voltou de Lima para onde ver o rival confirmar mais um título nacional.

O Rubro-Negro liderou 19 rodadas ao longo da competição e parecia confortável na briga pelo título, até que o Palmeiras tomou o topo da tabela na 27ª rodada, acalorando a briga pela primeira colocação. O Verdão ficou duas rodadas na liderança antes de ver o Flamengo retomar o controle do campeonato.

A equipe de Abel Ferreira ainda voltaria ao topo uma última vez, na 32ª rodada, mas por pouco tempo: a partir daí, o domínio foi totalmente rubro-negro. Da 33ª rodada em diante, o Flamengo liderou todas e confirmou matematicamente o título na 37ª rodada.

O Verdão até venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na 37ª rodada, quebrando a sequência de seis partidas sem vitória, mas já não dependia só de si. O Flamengo fez sua parte contra o Ceará, chegou a 78 pontos e sacramentou a conquista.

O que era um ano promissor terminou sem nenhum título, algo inédito para Abel Ferreira no Palmeiras - e consolidou uma das maiores pipocadas da era dos pontos corridos.