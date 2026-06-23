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Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

Traduzido por

Maiores artilheiros de todos os tempos na história da Copa do Mundo da FIFA

Copa do Mundo
L. Messi
K. Mbappe
M. Klose
Alemanha
Argentina
França
Pele
Brasil
G. Mueller
Thomas Müller
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
J. Klinsmann
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
Peru
Inglaterra
Alemanha Ocidental
Polônia
Hungria

Descubra os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo masculina e como eles deixaram sua marca.

A Copa do Mundo daFIFA é o ápice do futebol internacional, um palco onde nascem lendas e se estabelecem recordes. Entre as muitas conquistas alcançadas no torneio, marcar gols no maior palco do futebol é uma das mais comemoradas. Ao longo dos anos, alguns jogadores gravaram seus nomes na história ao se tornarem artilheiros prolíficos em várias edições da Copa do Mundo.   

Aqui, a GOAL analisa em profundidade os maiores artilheiros de todos os tempos na história da Copa do Mundo da FIFA, seu status de lenda e o que os tornou inesquecíveis. 

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    Lionel Messi | Argentina | 18 gols

    • Torneios: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
    • Partidas disputadas: 28
    • Gols por partida: 0,64

    Ele se tornou o argentino mais jovem a jogar e marcar gols em uma Copa do Mundo. Depois de ter dificuldade para marcar, apesar das boas atuações em 2010, Messi levou a Argentina à final da Copa do Mundo de 2014, onde a equipe perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, mas ele conquistou a Bola de Ouro. Ele marcou um gol na edição de 2018 antes de levar a Argentina à conquista da Copa do Mundo de 2022 — marcando em todas as partidas das fases eliminatórias, incluindo dois gols na final contra a França. Ele conquistou a Bola de Ouro novamente, tornando-se o primeiro jogador a ganhá-la duas vezes. Isso é amplamente aclamado como o maior feito de sua carreira. Em seguida, ele deu início à edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, antes de destronar Miroslav Klose com mais dois gols contra a Áustria.

    • Publicidade
  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    Kylian Mbappé | França | 16 gols

    • Torneios: 2018, 2022, 2026
    • Partidas disputadas: 16
    • Gols por partida: 1

    Kylian Mbappé, como o jogador mais jovem em atividade entre os maiores artilheiros, consolidou de fato seu status como um dos grandes nomes do futebol moderno. Ele marcou quatro gols em 2018 e incríveis oito gols em 2022, incluindo um hat-trick na final. Em seguida, continuou a arrasar na Copa do Mundo de 2026, marcando quatro gols em suas duas primeiras partidas.

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    Miroslav Klose | Alemanha | 16 gols

    • Torneios: 2002, 2006, 2010, 2014
    • Partidas disputadas: 24
    • Gols por partida: 0,67

    Miroslav Klose detém o recorde de maior número de gols marcados na história da Copa do Mundo da FIFA, superando o recorde anterior de Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Um clássico artilheiro com posicionamento excepcional, Klose balançou as redes em quatro Copas do Mundo consecutivas, conquistando o título com a Alemanha em 2014. Vale destacar que Klose quebrou o recorde de Ronaldo durante a memorável vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil em 2014.

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    Ronaldo Nazário | Brasil | 15 gols

    • Torneios: 1998, 2002, 2006
    • Partidas disputadas: 19
    • Gols por partida: 0,79

    O Fenômeno era conhecido por sua velocidade explosiva e finalização precisa, e foi fundamental para a conquista do quinto título do Brasil, marcando oito gols. Seu retorno após lesão durante o torneio é considerado uma das reviravoltas mais icônicas da história do futebol. Ele também conquistou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo da FIFA de 2002.

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 14 gols

    • Torneios: 1970, 1974
    • Partidas disputadas: 13
    • Gols por partida: 1,08

    Gerd Müller, frequentemente conhecido como “O Bombardeiro”, foi um atacante incrivelmente letal, com uma média extraordinária de gols por partida.

    Müller foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1970 e desempenhou um papel fundamental na vitória da Alemanha Ocidental na edição de 1974, conquistada em casa. Vale destacar que ele marcou 10 gols em apenas seis partidas durante o torneio de 1970.

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    Just Fontaine | França | 13 gols

    • Torneios: 1958
    • Partidas disputadas: 6
    • Gols por partida: 2,17

    Dominando a Copa do Mundo de 1958, Just Fontaine gravou seu nome na história do futebol ao marcar a impressionante marca de 13 gols em um único torneio. Esse feito notável permanece insuperável, mantendo o recorde de maior número de gols já marcados em uma única Copa do Mundo e servindo como testemunho de sua habilidade e prolificidade incomparáveis no maior palco do esporte.  

  • Pelé 1970 final Seleção 04 08 2017Acervo Pelé

    Pelé | Brasil | 12 gols

    • Torneios: 1958, 1962, 1966, 1970
    • Partidas disputadas: 14
    • Gols por partida: 0,86

    Pelé, amplamente considerado o maior jogador da história, foi tricampeão da Copa do Mundo. Ele deixou uma marca indelével no esporte logo no início de sua carreira, com uma atuação deslumbrante na Copa do Mundo de 1958, aos apenas 17 anos.

    Ele foi campeão da Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970. 

  • Em números: os maiores artilheiros de todos os tempos na história da Copa do Mundo da FIFA

    ClassificaçãoJogadorPaísGolsPartidasTorneiosGols por partida
    1Lionel MessiArgentina18286 (2006-2026)0,64
    =2Kylian MbappéFrança16163 (2018-2026)1
    =2Miroslav KloseAlemanha16244 (2002–2014)0,67
    4Ronaldo NazárioBrasil15193 (1998–2006)0,84
    5Gerd MüllerAlemanha Ocidental14132 (1970–1974)1,08
    6Just FontaineFrança1361 (1958)2,17
    7PeléBrasil12144 (1958-1970)0,86
    8Sandor KocsisHungria1151 (1954)2,20
    9Jurgen KlinsmannAlemanha11173 (1990-1998)0,65
    10Helmut RahnAlemanha Ocidental10102 (1954-1958)1,00
    11Gary LinekerInglaterra10122 (1986-1990)0,83
    Gabriel BatistutaArgentina10123 (1994-2002)0,83
    13Teófilo CubillasPeru10133 (1970-1982)0,77
    14Thomas MüllerAlemanha10192 (2010-2022)0,53
    15Grzegorz LatoPolônia10203 (1974-1982)0,50

    * Os jogadores em negrito ainda estão na ativa.