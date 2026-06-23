A Copa do Mundo daFIFA é o ápice do futebol internacional, um palco onde nascem lendas e se estabelecem recordes. Entre as muitas conquistas alcançadas no torneio, marcar gols no maior palco do futebol é uma das mais comemoradas. Ao longo dos anos, alguns jogadores gravaram seus nomes na história ao se tornarem artilheiros prolíficos em várias edições da Copa do Mundo.

Aqui, a GOAL analisa em profundidade os maiores artilheiros de todos os tempos na história da Copa do Mundo da FIFA, seu status de lenda e o que os tornou inesquecíveis.