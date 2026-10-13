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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da equipe

Inglaterra F
Futebol feminino
World Cup
Eurocopa Feminina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

A seleção feminina da Inglaterra sempre teve grandes artilheiras. Mesmo antes de se tornar a forte candidata ao título que é hoje, após conquistar duas Eurocopas consecutivas sob o comando de Sarina Wiegman e chegar à sua primeira final de Copa do Mundo Feminina, a equipe já contava com atacantes de talento extraordinário. Um exemplo é Kelly Smith, ícone do Arsenal e amplamente considerada a maior jogadora da história da seleção inglesa.

Mas Smith perdeu a liderança da lista de maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra para Ellen White em novembro de 2021. Agora, a ex-jogadora do Manchester City, que se aposentou após o título da Euro 2022, é quem tem a marca a ser superada. Ela tem cerca de 13 gols de vantagem sobre qualquer jogadora atualmente na seleção, mas várias candidatas vêm subindo na lista e podem ameaçar seu recorde.

Beth Mead é a mais próxima, e Georgia Stanway também entrou na disputa: com uma sequência notável de gols em 2025 e 2026, ela subiu na lista histórica. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente por ser a centroavante titular da Inglaterra. Ela já está entre as dez primeiras.

Então, quais são as jogadoras que detêm os recordes perseguidos por Mead, Stanway e Russo? Quantos gols faltam para que elas subam ainda mais na lista? E quem mais marcou pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 gols)

    Outra jogadora desta lista que não era atacante, Karen Carney passou 14 anos exibindo seu talento pela seleção inglesa e marcou 33 gols nesse período, o sétimo maior número da história da equipe, ao lado de outras jogadoras. Dois deles vieram na incrível campanha da Inglaterra na Eurocopa de 2009, incluindo um na derrota para a Alemanha na final. Ela marcou outros dois na trajetória da seleção até sua primeira semifinal de Copa do Mundo Feminina, em 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 gols)

    A segunda atacante de ofício desta lista, Eniola Aluko também marcou 33 gols em seus 13 anos de carreira pela Inglaterra, mas disputou 39 partidas a menos que Carney. Três desses gols vieram na Eurocopa de 2009. Aluko marcou duas vezes na vitória sobre a anfitriã Finlândia nas quartas de final, incluindo o gol decisivo. Antes disso, havia feito um gol crucial em outra vitória dramática por 3 a 2, sobre a Rússia, na fase de grupos.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 gols)

    Alessia Russo entrou para o top 10 das maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra com o gol na vitória por 1 a 0 sobre a Islândia, em abril, e desde então subiu ainda mais na lista. Sua média de gols também se destaca: apenas três jogadoras desta lista têm uma média superior. Seu gol mais recente, um dos dois que marcou contra a Grécia, foi o 33º em apenas 69 jogos pela Inglaterra.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 gols)

    O histórico de gols de Georgia Stanway pela Inglaterra é excepcional, especialmente por ela ser meio-campista, e não atacante. Em 95 partidas, ela marcou 35 gols e deu 21 assistências, números que tornam sua participação em gols impressionante. O desempenho de Stanway nas finalizações nos últimos meses a colocou entre as maiores goleadoras da história da Inglaterra. E, como ela ainda tem apenas 27 anos, pode subir muito mais nessa lista.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gols)

    Fara Williams é a jogadora com mais partidas pela seleção inglesa na história e também marcou muitos gols ao longo de seus 18 anos de carreira internacional. O mais memorável certamente foi o último: seu pênalti garantiu a primeira vitória da Inglaterra sobre a Alemanha e o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015. Mas aquele foi apenas um dos impressionantes oito gols que marcou em grandes torneios. O primeiro veio cerca de 10 anos antes, contra a Dinamarca, no Ewood Park, estádio do Blackburn Rovers, quando a Inglaterra sediou a Eurocopa de 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gols)

    Ninguém nesta lista tem uma média de gols por jogo melhor que Beth Mead, que, a esta altura da carreira, marca aproximadamente um gol a cada duas partidas pela Inglaterra. A ponta fez 40 gols em 81 jogos, seis deles na campanha do título inglês na Eurocopa de 2022, quando conquistou a Chuteira de Ouro do torneio. Aos 30 anos, Mead ainda pode encerrar a carreira bem acima da quinta posição, que hoje divide com outras jogadoras, já que a diferença para as atletas à sua frente nesta lista é pequena.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gols)

    Nesta lista, apenas Mead tem média de gols por jogo superior à de Karen Walker, que iniciou sua trajetória pela seleção da Inglaterra em 1988 e marcou 41 gols em 86 partidas antes de se aposentar da seleção em 2003. Talvez o mais marcante desses gols tenha sido na Copa do Mundo Feminina de 1995, quando Walker colocou a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 sobre a Nigéria em uma partida da fase de grupos que a equipe venceu para garantir a classificação às quartas de final em sua estreia no torneio.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gols)

    Com a mesma impressionante média de 0,48 gol por jogo de Walker, Kerry Davis ocupa o segundo lugar nesta lista, com 43 gols em 90 partidas pela Inglaterra. Primeira mulher negra a representar a seleção inglesa, Davis estreou em 1982 e atuou na defesa, no meio-campo e no ataque. Ainda assim, continuou a marcar em ritmo notável e foi a maior artilheira da história da equipe até ser superada por Kelly Smith em 2012, cerca de 14 anos após sua última partida pela Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gols)

    Considerada por muitos a maior jogadora da história da Inglaterra, Smith deteve por nove anos o recorde de gols pela seleção inglesa, depois de superar a marca de Davis ao balançar as redes contra a Finlândia em fevereiro de 2012. A atacante marcaria mais dois gols pela seleção, outro naquela mesma partida e um contra a Escócia um ano depois, antes de se aposentar com 46 no total.

    Os gols mais famosos de Smith vieram na Copa do Mundo Feminina de 2007, por causa da comemoração que se seguiu. Depois de marcar na estreia da Inglaterra contra o Japão, Smith tirou a chuteira e a beijou, criando uma imagem que se tornaria icônica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gols)

    Ellen White se tornou a maior artilheira da história da Inglaterra em setembro de 2021, ao marcar três gols contra a Letônia. O primeiro daquela noite igualou a marca de Smith, e os dois seguintes a colocaram na liderança isolada da artilharia. White ampliaria essa marca com mais quatro gols antes de se aposentar após o título da Inglaterra na Eurocopa de 2022, com 52 gols em 113 jogos. A atacante marcou duas vezes naquele verão e fez 10 gols ao todo em grandes torneios, incluindo seis na Copa do Mundo Feminina de 2019, quando conquistou a Bola de Bronze.