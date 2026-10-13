Maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da equipe

Mas Smith perdeu a liderança da lista de maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra para Ellen White em novembro de 2021. Agora, a ex-jogadora do Manchester City, que se aposentou após o título da Euro 2022, é quem tem a marca a ser superada. Ela tem cerca de 13 gols de vantagem sobre qualquer jogadora atualmente na seleção, mas várias candidatas vêm subindo na lista e podem ameaçar seu recorde.

Beth Mead é a mais próxima, e Georgia Stanway também entrou na disputa: com uma sequência notável de gols em 2025 e 2026, ela subiu na lista histórica. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente por ser a centroavante titular da Inglaterra. Ela já está entre as dez primeiras.

Então, quais são as jogadoras que detêm os recordes perseguidos por Mead, Stanway e Russo? Quantos gols faltam para que elas subam ainda mais na lista? E quem mais marcou pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra...