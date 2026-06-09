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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Maiores artilheiras da história da Inglaterra feminina: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da seleção inglesa

Inglaterra F
Futebol feminino
World Cup
Eurocopa Feminina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

A Inglaterra sempre teve grandes artilheiras. Mesmo antes de a equipe se tornar a grande candidata que é agora, vencendo Eurocopas consecutivas sob o comando de Sarina Wiegman e chegando pela primeira vez à final da Copa do Mundo Feminina, ela já podia se orgulhar de um talento ofensivo incrível, com o ícone do Arsenal Kelly Smith, amplamente considerada a maior jogadora da história da Inglaterra, como principal exemplo.

Mas o lugar de Smith no topo da lista de maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra foi tomado por Ellen White ainda em novembro de 2021, e agora a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após o título da Euro 2022, é a jogadora a ser batida. Ela está cerca de 13 gols à frente de qualquer atleta atualmente na Inglaterra, mas há várias candidatas subindo no ranking para desafiar esse recorde.

Beth Mead é a mais próxima, e agora Georgia Stanway também se credencia, subindo para o nono lugar da lista histórica graças a três gols nos dois primeiros jogos da Inglaterra em 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente como centroavante titular da Inglaterra. Ela agora está entre as 10 primeiras.

Então, quais são as jogadoras que detêm os recordes que Mead, Stanway e Russo estão tentando alcançar? Quão longe elas estão de subir ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? GOAL passa pelas maiores artilheiras da história da Inglaterra...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gols)

    Antes de ter passagens bem-sucedidas como treinadora na comissão técnica da Inglaterra e, mais tarde, no Southampton, Marieanne Spacey foi uma das maiores artilheiras da história de sua seleção. Estreando em 1984, Spacey marcou 30 gols em 94 partidas, apesar de atuar atrás da centroavante, em vez de ser a principal referência no ataque. Ela é amplamente considerada uma das melhores jogadoras da história da Inglaterra e ainda figura entre as 10 maiores artilheiras, com um gol contra a Escócia no Estádio de Wembley, em 1990, sendo um de seus mais famosos.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. Alessia Russo (31 gols)

    Alessia Russo entrou no top 10 das maiores artilheiras da história da Inglaterra com o gol na vitória por 1 a 0 sobre a Islândia em abril e depois subiu para a nona posição, de forma isolada, com mais um nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Grécia, em outubro. Sua média de gols também é particularmente especial, já que só é superada por quatro jogadoras desta lista. Aquele gol contra a Grécia foi o 31º dela, em sua 68ª partida.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gols)

    Outra não centroavante nesta lista, Karen Carney passou 14 anos espalhando sua magia individual pelo cenário internacional e marcou 33 gols nesse período, a sétima maior marca da história da seleção inglesa, ao lado de outra jogadora. Dois deles saíram na incrível campanha da Inglaterra na Euro 2009, incluindo um na derrota para a Alemanha na final, com mais outros dois na trajetória de sua equipe até a primeira semifinal de Copa do Mundo Feminina, em 2015.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gols)

    A segunda atacante de ofício desta lista, Eniola Aluko também marcou 33 gols em sua carreira de 13 anos pela Inglaterra, embora em 39 jogos a menos do que Carney. Três deles saíram na Euro 2009, quando Aluko fez dois gols na vitória nas quartas de final sobre a anfitriã Finlândia, incluindo o gol da vitória. Eles vieram depois de um gol crucial em outra dramática vitória por 3 a 2 no início do torneio, contra a Rússia, na fase de grupos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. Georgia Stanway (34 gols)

    O retrospecto de gols de Georgia Stanway pela Inglaterra é extraordinário, especialmente considerando que ela é meio-campista, e não atacante. Em 94 partidas, ela soma 34 gols, além de 21 assistências, o que torna seu total de participações em gols incrivelmente impressionante. A forma de Stanway diante do gol nos últimos meses realmente a colocou entre as maiores finalizadoras da história da Inglaterra e, com apenas 27 anos, ela ainda pode subir muito mais.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gols)

    A jogadora com mais partidas pela Inglaterra em todos os tempos, Fara Williams, também marcou muitos gols em sua carreira internacional de 18 anos. Embora o mais memorável deles certamente tenha sido o último, já que seu pênalti garantiu a primeira vitória da Inglaterra sobre a Alemanha e o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015, esse foi apenas um dos notáveis oito que ela marcou em grandes torneios. O primeiro veio cerca de 10 anos antes, contra a Dinamarca, no Ewood Park, do Blackburn Rovers, enquanto a Inglaterra sediava a Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    5. Beth Mead (40 gols)

    Ninguém nesta lista tem uma média de gols por jogo melhor do que Beth Mead, que está, mais ou menos, com média de um gol a cada duas partidas pela Inglaterra neste ponto da carreira. Os 40 gols da ponta vieram em 81 jogos, e seis deles foram na conquista da Euro 2022 pela Inglaterra, o que lhe garantiu a Chuteira de Ouro do torneio. A jogadora de 30 anos também pode encerrar a carreira muito acima do quinto lugar compartilhado, dadas as pequenas diferenças entre ela e as jogadoras acima dela nesta lista.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gols)

    Nesta lista, apenas Mead tem uma média de gols por jogo melhor do que Karen Walker, que iniciou sua carreira pela Inglaterra em 1988 e marcaria 41 vezes em 86 partidas antes de se aposentar da seleção em 2003. Talvez o mais notável desses tenha acontecido na Copa do Mundo Feminina de 1995, quando Walker colocou a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 sobre a Nigéria em um jogo da fase de grupos que a equipe venceria para garantir a classificação às quartas de final em sua estreia no torneio.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gols)

    Com a mesma impressionante média de 0,48 gol por jogo de Walker, Kerry Davis ocupa a segunda posição desta lista depois de balançar as redes 43 vezes em 90 partidas pela Inglaterra. A primeira mulher negra a representar a seleção feminina da Inglaterra, Davis estreou em 1982 e atuou na defesa e no meio-campo, além do ataque, mas continuou marcando em um ritmo notável, tanto que foi a maior artilheira da história da equipe até Kelly Smith superá-la em 2012, cerca de 14 anos após o último jogo de Davis pela seleção feminina da Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gols)

    Amplamente considerada a maior jogadora da história da Inglaterra, Smith deteve por nove anos o recorde de maior artilheira de todos os tempos da seleção inglesa, depois de superar a marca de Davis quando marcou contra a Finlândia em fevereiro de 2012. A atacante faria mais dois gols por seu país, outro naquela mesma partida e um contra a Escócia um ano depois, antes de se aposentar com 46 no total.

    Os gols mais famosos de Smith vieram na Copa do Mundo Feminina de 2007, por causa da comemoração que veio em seguida. Depois de balançar as redes no jogo de abertura da Inglaterra contra o Japão, Smith tirou a chuteira e a beijou, produzindo uma imagem que se tornaria icônica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gols)

    Ellen White se tornou a maior artilheira da história da Inglaterra em setembro de 2021, quando marcou um hat-trick contra a Letônia. O primeiro gol da noite igualou a marca de Smith, e os dois seguintes a colocaram sozinha no topo da lista. Foi uma posição que White reforçaria com mais quatro gols antes de se aposentar, após o triunfo da Inglaterra na Euro 2022, tendo marcado 52 vezes em 113 jogos. A atacante marcou duas vezes naquele verão e fez 10 gols ao todo em grandes torneios, incluindo seis na Copa do Mundo Feminina de 2019, o que lhe rendeu a Bola de Bronze.

Eliminatórias Europeias
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