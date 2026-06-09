Maiores artilheiras da história da Inglaterra feminina: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da seleção inglesa

Mas o lugar de Smith no topo da lista de maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra foi tomado por Ellen White ainda em novembro de 2021, e agora a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após o título da Euro 2022, é a jogadora a ser batida. Ela está cerca de 13 gols à frente de qualquer atleta atualmente na Inglaterra, mas há várias candidatas subindo no ranking para desafiar esse recorde.

Beth Mead é a mais próxima, e agora Georgia Stanway também se credencia, subindo para o nono lugar da lista histórica graças a três gols nos dois primeiros jogos da Inglaterra em 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente como centroavante titular da Inglaterra. Ela agora está entre as 10 primeiras.

Então, quais são as jogadoras que detêm os recordes que Mead, Stanway e Russo estão tentando alcançar? Quão longe elas estão de subir ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? GOAL passa pelas maiores artilheiras da história da Inglaterra...