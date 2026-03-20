Maior do que o Spurs! O Nottingham Forest recebe a mensagem de que estes são os “jogos mais importantes da história do clube” de um ex-ídolo da torcida, enquanto os Reds proporcionam sua dose anual de emoção

Crossley reconhece isso mesmo; o lendário goleiro do Forest — em entrevista ao GOAL enquanto montava o time do Bally Bet All-Stars — falou sobre a necessidade de desfrutar das vantagens de jogar em casa: “Assisti a vários jogos. A emoção da primeira temporada, quando voltamos à Premier League e nos mantivemos na divisão por um triz. E a emoção, não só no City Ground, mas na própria cidade, foi incrível. Dava para sentir isso assim que se cruzava a Trent Bridge: estávamos de volta à Premier League e tínhamos sobrevivido. E então repetimos a dose no ano seguinte. E na última temporada, acho que ninguém esperava o nosso desempenho. Atribuo isso ao ótimo início de temporada. Vencemos o Liverpool por 1 a 0 em Anfield e isso deu o pontapé inicial na temporada.

“Agora, no início da temporada, a gente nunca conseguiu engatar. E dá pra usar a Europa como desculpa e tudo mais. Não acredito nisso de jeito nenhum. Não acredito que foram muitos jogos. Mas provavelmente teríamos precisado de um elenco maior. E a gente se saiu muito, muito bem na Europa. Mas parece que... Será que estamos um pouco cansados?

“Sabemos como são os torcedores no City Ground. Acho que eles percebem agora que são mais necessários do que qualquer outra coisa. E esses últimos quatro jogos em casa são provavelmente os quatro jogos em casa mais importantes da história do clube. Porque há muito dinheiro envolvido na Premier League agora.

“Então, tenho certeza de que os torcedores vão apoiar o time. E acho que o time tem qualidade mais do que suficiente para permanecer na Premier League. Eu realmente acho. Mas mal posso esperar por esse jogo. O jogo contra o Spurs, mal posso esperar por ele. Sinceramente, mal posso esperar mesmo. Mas os quatro jogos em casa são os que... Definitivamente precisamos vencer dois deles.”