Traduzido por
Maior do que o Spurs! O Nottingham Forest recebe a mensagem de que estes são os “jogos mais importantes da história do clube” de um ex-ídolo da torcida, enquanto os Reds proporcionam sua dose anual de emoção
- Getty
Luta até o fim: o Forest luta pela permanência na Premier League
Depois de garantir o retorno à primeira divisão em 2022, o Forest conseguiu, por pouco, manter-se à tona nas duas primeiras temporadas entre a elite do futebol inglês. Na última temporada, o clube conseguiu então uma impressionante recuperação, alcançando vagas para as competições europeias.
Outra queda rumo à zona de rebaixamento foi sofrida na temporada 2025-26, restando apenas oito partidas para garantir a permanência na divisão. A primeira delas levará a equipe de Vitor Pereira ao norte de Londres, após uma vitória nas oitavas de final da Liga Europa sobre o Midtjylland, que exigiu uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor.
Uma vitória sobre o Spurs poderia contribuir muito para manter o Forest na Premier League, mas seu destino pode, em última instância, depender de como se sairá nos jogos no City Ground contra Aston Villa, Burnley, Newcastle e Bournemouth — com a necessidade de criar aquela atmosfera intimidante de sempre.
O conforto de jogar em casa: o desempenho no City Ground será fundamental para o Forest
Crossley reconhece isso mesmo; o lendário goleiro do Forest — em entrevista ao GOAL enquanto montava o time do Bally Bet All-Stars — falou sobre a necessidade de desfrutar das vantagens de jogar em casa: “Assisti a vários jogos. A emoção da primeira temporada, quando voltamos à Premier League e nos mantivemos na divisão por um triz. E a emoção, não só no City Ground, mas na própria cidade, foi incrível. Dava para sentir isso assim que se cruzava a Trent Bridge: estávamos de volta à Premier League e tínhamos sobrevivido. E então repetimos a dose no ano seguinte. E na última temporada, acho que ninguém esperava o nosso desempenho. Atribuo isso ao ótimo início de temporada. Vencemos o Liverpool por 1 a 0 em Anfield e isso deu o pontapé inicial na temporada.
“Agora, no início da temporada, a gente nunca conseguiu engatar. E dá pra usar a Europa como desculpa e tudo mais. Não acredito nisso de jeito nenhum. Não acredito que foram muitos jogos. Mas provavelmente teríamos precisado de um elenco maior. E a gente se saiu muito, muito bem na Europa. Mas parece que... Será que estamos um pouco cansados?
“Sabemos como são os torcedores no City Ground. Acho que eles percebem agora que são mais necessários do que qualquer outra coisa. E esses últimos quatro jogos em casa são provavelmente os quatro jogos em casa mais importantes da história do clube. Porque há muito dinheiro envolvido na Premier League agora.
“Então, tenho certeza de que os torcedores vão apoiar o time. E acho que o time tem qualidade mais do que suficiente para permanecer na Premier League. Eu realmente acho. Mas mal posso esperar por esse jogo. O jogo contra o Spurs, mal posso esperar por ele. Sinceramente, mal posso esperar mesmo. Mas os quatro jogos em casa são os que... Definitivamente precisamos vencer dois deles.”
Quais são as qualidades que Crossley procura em um elenco?
Crossley está se preparando para voltar ao caldeirão do City Ground mais uma vez como técnico, tendo trabalhado anteriormente sob o comando do enigmático Brian Clough, e está ocupado montando um time de veteranos do Bally Bet All-Stars que enfrentará uma seleção de lendas do Forest em maio.
O ex-jogador da seleção do País de Gales sabe exatamente o que busca quando se trata de montar um time vencedor, e fala sobre as qualidades que sua equipe precisa ter: “Bem, é preciso ter um goleiro seguro. Ninguém muito extravagante. Fiz algumas anotações sobre meu time, o que espero deles. Vou ter uma zaga de quatro com o básico, defendendo direito. Não vamos sair jogando da defesa porque não vou poder confiar em nenhum deles!
“Então, vamos avançar. Teremos um centro forte, um centroavante grande e forte, um centroavante à moda antiga. É isso que estou procurando, para segurar a bola. E quero meio-campistas que possam criar chances. Um atacante que consiga segurar a bola, que seja bom na área. E quero também um especialista em cobranças de falta. Vou procurar alguém que seja bom em jogadas ensaiadas. Muito básico.”
O Forest tem o costume de deixar todo mundo nervoso
O Forest precisaria manter as coisas simples ao entrar na reta final de uma campanha que tem sido difícil; agora não é hora de fazer experiências ou ser excessivamente criativo — o que importa são os pontos preciosos.
A vida raramente é monótona quando se trata dos Reds — parece haver sempre algo para deixar os nervos à flor da pele em qualquer temporada —, e Crossley comenta sobre a tendência para o tudo ou nada em Trentside: “Uma coisa é certa: sabemos como ficar na ponta da cadeira durante toda a temporada, não é mesmo?
“Mas continuo enfatizando a importância de permanecer na Premier League porque, obviamente, temos planos para o estádio, novos empreendimentos, público maior. E a cidade em si, é uma grande cidade esportiva. E a cidade não quer mais o time na Championship. Precisamos estar na Premier League.
“Tenho certeza de que estaremos na Premier League na próxima temporada. Só estou nervoso, assim como todo mundo. Então, vamos apoiar o time e todos faremos nossa parte para tentar ajudar onde for preciso. E então, quando chegar o fim da temporada, dedos cruzados, estaremos nos concentrando na próxima temporada o mais cedo possível na Premier League.”
- Getty
Como se inscrever para uma vaga no time Bally Bet All-Stars
A Bally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem como missão dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande jogador do Forest, Mark Crossley, recebeu o desafio de formar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial. Crossley contará com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest enquanto monta o Bally Bet All-Stars.
O All-Stars receberá então tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, para enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas no final de maio. Acha que tem o que é preciso? Se você tem mais de 30 anos e está pronto para enfrentar as lendas, inscreva-se agora clicando neste link e faça parte disso.