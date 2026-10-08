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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Maior atleta da história' - Lisandro Martinez escreve despedida emocionante para Lionel Messi após última partida pela Argentina

L. Martinez
L. Messi
Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
Manchester United
Premier League

O zagueiro do Manchester United, Lisandro Martinez, prestou uma homenagem comovente a Lionel Messi após a última partida internacional do lendário atacante pela Argentina. O jogador de 39 anos encerrou sua ilustre carreira na seleção em uma emocionante vitória por 3 a 0 sobre o Benin, em Buenos Aires.

  • Homenagem emocionante exalta ícone falecido

    O astro de Old Trafford expressou profunda admiração por seu compatriota enquanto o icônico meia encerrava oficialmente sua trajetória pela seleção na terça-feira. O zagueiro, carinhosamente conhecido como Licha, entrou pouco depois do intervalo para substituir Nicolas Otamendi no confronto festivo. A partida marcou a 30ª vez em que a dupla dividiu o gramado pela Argentina, uma parceria destacada pela conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Zagueiro faz emocionante homenagem nas redes sociais

    Após o apito final, o defensor recorreu à sua conta no Instagram para compartilhar um vídeo de Messi no ônibus da equipe, além de vários clipes que registram os momentos memoráveis que viveram juntos. Acompanhando a publicação, ele escreveu: "Que privilégio foi ter compartilhado com o maior atleta da história. Estamos perdendo o maior, vamos sentir sua falta pelo resto de nossas vidas, Leo."

    Ele encerrou a mensagem acrescentando: "Eu te amo com todo o meu coração!!!"

  • Fim da cortina para a jornada histórica

    A partida foi marcada por pirotecnia e uma ovação de pé no 10º minuto para homenagear o icônico número da camisa. O capitão em despedida coroou sua 208ª partida pela seleção ao fuzilar um pênalti no ângulo, levando seu recorde internacional a 126 gols. Otamendi e Nico Paz também balançaram as redes para encerrar uma noite memorável contra os visitantes africanos.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Compromissos domésticos chamam o zagueiro de volta

    A partida encerrou uma pausa internacional de três semanas para a delegação itinerante do United. Agora, o foco volta para os compromissos domésticos, já que o Manchester United recebe o Tottenham Hotspur em Old Trafford no sábado, 10 de outubro, com início às 17h30 no horário de Brasília. A expectativa é que Martínez volte direto ao coração da defesa de Michael Carrick para o duelo da Premier League.