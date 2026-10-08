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'Maior atleta da história' - Lisandro Martinez escreve despedida emocionante para Lionel Messi após última partida pela Argentina
Homenagem emocionante exalta ícone falecido
O astro de Old Trafford expressou profunda admiração por seu compatriota enquanto o icônico meia encerrava oficialmente sua trajetória pela seleção na terça-feira. O zagueiro, carinhosamente conhecido como Licha, entrou pouco depois do intervalo para substituir Nicolas Otamendi no confronto festivo. A partida marcou a 30ª vez em que a dupla dividiu o gramado pela Argentina, uma parceria destacada pela conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
- Getty Images Sport
Zagueiro faz emocionante homenagem nas redes sociais
Após o apito final, o defensor recorreu à sua conta no Instagram para compartilhar um vídeo de Messi no ônibus da equipe, além de vários clipes que registram os momentos memoráveis que viveram juntos. Acompanhando a publicação, ele escreveu: "Que privilégio foi ter compartilhado com o maior atleta da história. Estamos perdendo o maior, vamos sentir sua falta pelo resto de nossas vidas, Leo."
Ele encerrou a mensagem acrescentando: "Eu te amo com todo o meu coração!!!"
Fim da cortina para a jornada histórica
A partida foi marcada por pirotecnia e uma ovação de pé no 10º minuto para homenagear o icônico número da camisa. O capitão em despedida coroou sua 208ª partida pela seleção ao fuzilar um pênalti no ângulo, levando seu recorde internacional a 126 gols. Otamendi e Nico Paz também balançaram as redes para encerrar uma noite memorável contra os visitantes africanos.
- Getty Images Sport
Compromissos domésticos chamam o zagueiro de volta
A partida encerrou uma pausa internacional de três semanas para a delegação itinerante do United. Agora, o foco volta para os compromissos domésticos, já que o Manchester United recebe o Tottenham Hotspur em Old Trafford no sábado, 10 de outubro, com início às 17h30 no horário de Brasília. A expectativa é que Martínez volte direto ao coração da defesa de Michael Carrick para o duelo da Premier League.
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