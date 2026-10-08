Após o apito final, o defensor recorreu à sua conta no Instagram para compartilhar um vídeo de Messi no ônibus da equipe, além de vários clipes que registram os momentos memoráveis que viveram juntos. Acompanhando a publicação, ele escreveu: "Que privilégio foi ter compartilhado com o maior atleta da história. Estamos perdendo o maior, vamos sentir sua falta pelo resto de nossas vidas, Leo."

Ele encerrou a mensagem acrescentando: "Eu te amo com todo o meu coração!!!"