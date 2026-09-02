Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082250748.jpgMiddle East Images

Traduzido por

Mágica de Vlaho! Estrela sérvia marca hat-trick na estreia, e o Besiktas faz seis em goleada na Turquia

Besiktas
Campeonato Turco
D. Vlahovic
Fenerbahçe x Besiktas
Fenerbahçe

Dusan Vlahovic anunciou sua chegada ao futebol turco com um hat-trick sensacional na estreia para levar o Besiktas a uma vitória contundente por 6 a 2 sobre o Corum FK. O internacional sérvio foi o grande nome da noite, enquanto o Besiktas deu um show ofensivo em Istambul.

  • Vlahovic inspira goleada do Besiktas

    O Besiktas teve uma atuação ofensiva dominante para derrotar o Corum FK por 6 a 2 em ação da Super Lig, liderado por uma estreia brilhante da contratação de peso Dusan Vlahovic. O Besiktas pressionou desde o início em Istambul e abriu o placar com apenas nove minutos, com uma cabeçada de Vaclav Cerny de curta distância.

    O time da casa ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, quando Vlahovic converteu com confiança um pênalti aos 43 minutos após um toque de mão na área. O gol marcou o primeiro do atacante com a camisa do Besiktas e preparou o cenário para uma atuação explosiva no segundo tempo.

    A sonora vitória por seis gols garantiu os três pontos ao time da casa, que mantém seu forte início de campanha no torneio nacional.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082250716.jpgMiddle East Images

    Atacante sérvio marca hat-trick na estreia

    O Corum FK diminuiu logo no início do segundo tempo com um gol de Muhamed Diomande, mas o Besiktas respondeu com eficiência implacável. Vlahovic assumiu o controle da partida e restabeleceu a vantagem de dois gols aos 59 minutos, com uma finalização inteligente.

    Apenas sete minutos depois, o atacante sérvio aproveitou uma bola solta dentro da área para completar seu hat-trick e ampliar a vantagem do Besiktas para 4 a 1. A rápida sequência de três gols destacou o faro de elite de Vlahovic dentro da área.

    "Antes de tudo, gostaria de parabenizar nosso treinador, nosso time e toda a comunidade do Besiktas", disse Vlahovic após sua atuação decisiva. "Jogamos bem hoje e merecemos vencer."

  • Time da casa termina em grande estilo

    O Besiktas não mostrou sinais de desaceleração após a atuação heroica de Vlahovic, autor de um hat-trick. Ilhan Fakili e Michael Murillo também balançaram as redes para selar uma exibição arrasadora de seis gols dos mandantes.

    Embora o Corum FK tenha marcado o segundo gol já no fim, com Ermin Mahmic aos 77 minutos, isso se mostrou ser apenas um gol de consolação, já que o Besiktas venceu com conforto.

    Falando sobre o objetivo de longo prazo do clube, Vlahovic acrescentou: "Queremos manter isso. Esperamos alcançar coisas maiores por este grande clube."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082250740.jpgMiddle East Images

    Clássico à vista

    A vitória contundente dá ao Besiktas um impulso significativo enquanto a equipe se prepara para um dos compromissos mais exigentes de seu calendário doméstico. Agora, o clube volta suas atenções para um confronto fora de casa, de alta tensão, contra o feroz rival de Istambul, o Fenerbahce.

    Vlahovic enfatizou o foco do elenco em manter seu nível antes do próximo dérbi. O atacante de 26 anos confirmou que a equipe está pronta para o desafio que vem pela frente.

    O atacante sérvio agora tentará levar sua boa fase goleadora diretamente para o dérbi decisivo.

Campeonato Turco
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Besiktas crest
Besiktas
BJK