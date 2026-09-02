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Mágica de Vlaho! Estrela sérvia marca hat-trick na estreia, e o Besiktas faz seis em goleada na Turquia
Vlahovic inspira goleada do Besiktas
O Besiktas teve uma atuação ofensiva dominante para derrotar o Corum FK por 6 a 2 em ação da Super Lig, liderado por uma estreia brilhante da contratação de peso Dusan Vlahovic. O Besiktas pressionou desde o início em Istambul e abriu o placar com apenas nove minutos, com uma cabeçada de Vaclav Cerny de curta distância.
O time da casa ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, quando Vlahovic converteu com confiança um pênalti aos 43 minutos após um toque de mão na área. O gol marcou o primeiro do atacante com a camisa do Besiktas e preparou o cenário para uma atuação explosiva no segundo tempo.
A sonora vitória por seis gols garantiu os três pontos ao time da casa, que mantém seu forte início de campanha no torneio nacional.
- Middle East Images
Atacante sérvio marca hat-trick na estreia
O Corum FK diminuiu logo no início do segundo tempo com um gol de Muhamed Diomande, mas o Besiktas respondeu com eficiência implacável. Vlahovic assumiu o controle da partida e restabeleceu a vantagem de dois gols aos 59 minutos, com uma finalização inteligente.
Apenas sete minutos depois, o atacante sérvio aproveitou uma bola solta dentro da área para completar seu hat-trick e ampliar a vantagem do Besiktas para 4 a 1. A rápida sequência de três gols destacou o faro de elite de Vlahovic dentro da área.
"Antes de tudo, gostaria de parabenizar nosso treinador, nosso time e toda a comunidade do Besiktas", disse Vlahovic após sua atuação decisiva. "Jogamos bem hoje e merecemos vencer."
Time da casa termina em grande estilo
O Besiktas não mostrou sinais de desaceleração após a atuação heroica de Vlahovic, autor de um hat-trick. Ilhan Fakili e Michael Murillo também balançaram as redes para selar uma exibição arrasadora de seis gols dos mandantes.
Embora o Corum FK tenha marcado o segundo gol já no fim, com Ermin Mahmic aos 77 minutos, isso se mostrou ser apenas um gol de consolação, já que o Besiktas venceu com conforto.
Falando sobre o objetivo de longo prazo do clube, Vlahovic acrescentou: "Queremos manter isso. Esperamos alcançar coisas maiores por este grande clube."
- Middle East Images
Clássico à vista
A vitória contundente dá ao Besiktas um impulso significativo enquanto a equipe se prepara para um dos compromissos mais exigentes de seu calendário doméstico. Agora, o clube volta suas atenções para um confronto fora de casa, de alta tensão, contra o feroz rival de Istambul, o Fenerbahce.
Vlahovic enfatizou o foco do elenco em manter seu nível antes do próximo dérbi. O atacante de 26 anos confirmou que a equipe está pronta para o desafio que vem pela frente.
O atacante sérvio agora tentará levar sua boa fase goleadora diretamente para o dérbi decisivo.
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