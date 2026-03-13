"Magia negra e outras bobagens" – Igor Tudor exige que o Tottenham pare de agir como "vítimas" na luta contra o rebaixamento

Quando questionado em uma coletiva de imprensa sobre o quão “difícil” tinha sido esta semana após a derrota do Spurs por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira, Tudor respondeu: “Difícil, com certeza. Não apenas por causa do último jogo, mas por causa do momento e do passado. Não é uma situação fácil, não é um momento fácil e, por outro lado, é um grande desafio mudar as coisas. Como tudo na vida, você pode escolher como encarar a situação. Então, você pode ficar parado e chorar ou pode lutar. Você pode ser a vítima ou pode dizer que é capaz de mudar alguma coisa. Essa é a mensagem que quero transmitir e o que disse aos jogadores.

"Todos falam, todos têm opiniões e a vida é sempre como você a vê. O copo está sempre meio vazio ou meio cheio. Aqui não há nada cheio, há muitas coisas vazias, mas os momentos difíceis não duram para sempre. Isso vai passar e acredito que os jogadores que encararem isso como um desafio, como uma oportunidade, vão se levantar com a coragem de mudar as coisas; depois desse período, eles se tornarão pessoas melhores e jogadores melhores.

"Então, em momentos difíceis, é sempre sobre isso, é sempre sobre nós. No último período, muitas coisas sobre o que é o clube, os problemas, ninguém pode fazer nada e isso é como vitimismo, como se fôssemos vítimas. Eu disse esta manhã aos jogadores coisas totalmente opostas. Nós somos a equipa e nós somos a comissão técnica. É tudo sobre nós. Toda a treta, todas as outras coisas são treta, e desculpem usar esta palavra, mas a responsabilidade é nossa.”

Tudor foi questionado se essa abordagem estava funcionando, ao que ele respondeu: “Sabe, eu faço esse trabalho todos os dias. Trabalho psicológico. É importante também dar coragem aos companheiros de equipe. Alguns deles não conseguem lidar com a situação, com certeza. Em algum momento você chega e consegue ajudá-los. Meu objetivo é descobrir se consigo ajudar 18 dos 20 jogadores, 15? Não sei quantos. Às vezes você não consegue fazer nada, mas na maioria das vezes consegue fazer até pequenas mudanças. Uma pequena ajuda, sabe, você consegue fazer isso, mas também é o que eu sempre gosto de dizer aos jogadores: não sejam vítimas. Não pensem que não tem nada a ver comigo. Você sabe que isso pode ser o problema mais do que todas essas coisas sobre o Tottenham e o clube, sabe, tipo magia no clube, tipo magia negra ruim e essas outras besteiras, sabe. Então, é sobre isso que eu quero passar uma mensagem.”