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"Magia negra e outras bobagens" – Igor Tudor exige que o Tottenham pare de agir como "vítimas" na luta contra o rebaixamento
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O péssimo Tottenham na briga contra o rebaixamento
O Tottenham chega à rodada deste fim de semana da Premier League com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento e pode chegar ao jogo de domingo, fora de casa contra o Liverpool, entre os três últimos colocados caso o Nottingham Forest e o West Ham United conquistem vitórias.
Pela terceira temporada consecutiva, o Spurs vem sendo prejudicado por um número considerável de lesões em jogadores-chave e, embora Tudor tenha enfatizado repetidamente que nunca passou por uma crise como a que herdou no norte de Londres, ele pediu ao elenco que “mude algo” na luta contra o rebaixamento.
Tudor pretende salvar o Spurs com uma abordagem psicológica
Quando questionado em uma coletiva de imprensa sobre o quão “difícil” tinha sido esta semana após a derrota do Spurs por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira, Tudor respondeu: “Difícil, com certeza. Não apenas por causa do último jogo, mas por causa do momento e do passado. Não é uma situação fácil, não é um momento fácil e, por outro lado, é um grande desafio mudar as coisas. Como tudo na vida, você pode escolher como encarar a situação. Então, você pode ficar parado e chorar ou pode lutar. Você pode ser a vítima ou pode dizer que é capaz de mudar alguma coisa. Essa é a mensagem que quero transmitir e o que disse aos jogadores.
"Todos falam, todos têm opiniões e a vida é sempre como você a vê. O copo está sempre meio vazio ou meio cheio. Aqui não há nada cheio, há muitas coisas vazias, mas os momentos difíceis não duram para sempre. Isso vai passar e acredito que os jogadores que encararem isso como um desafio, como uma oportunidade, vão se levantar com a coragem de mudar as coisas; depois desse período, eles se tornarão pessoas melhores e jogadores melhores.
"Então, em momentos difíceis, é sempre sobre isso, é sempre sobre nós. No último período, muitas coisas sobre o que é o clube, os problemas, ninguém pode fazer nada e isso é como vitimismo, como se fôssemos vítimas. Eu disse esta manhã aos jogadores coisas totalmente opostas. Nós somos a equipa e nós somos a comissão técnica. É tudo sobre nós. Toda a treta, todas as outras coisas são treta, e desculpem usar esta palavra, mas a responsabilidade é nossa.”
Tudor foi questionado se essa abordagem estava funcionando, ao que ele respondeu: “Sabe, eu faço esse trabalho todos os dias. Trabalho psicológico. É importante também dar coragem aos companheiros de equipe. Alguns deles não conseguem lidar com a situação, com certeza. Em algum momento você chega e consegue ajudá-los. Meu objetivo é descobrir se consigo ajudar 18 dos 20 jogadores, 15? Não sei quantos. Às vezes você não consegue fazer nada, mas na maioria das vezes consegue fazer até pequenas mudanças. Uma pequena ajuda, sabe, você consegue fazer isso, mas também é o que eu sempre gosto de dizer aos jogadores: não sejam vítimas. Não pensem que não tem nada a ver comigo. Você sabe que isso pode ser o problema mais do que todas essas coisas sobre o Tottenham e o clube, sabe, tipo magia no clube, tipo magia negra ruim e essas outras besteiras, sabe. Então, é sobre isso que eu quero passar uma mensagem.”
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Romero, Palhinha e Bissouma agravam a lista de lesionados
Tudor também confirmou que o Spurs não contará com Cristian Romero e João Palhinha na viagem de domingo a Anfield. Os dois foram substituídos nos segundos finais da derrota de terça-feira para o Atlético, após um choque de cabeças, e ambos estão sendo acompanhados de acordo com os protocolos de concussão. Ele também revelou que Yves Bissouma está fora e que Conor Gallagher ficou doente nos últimos dias.
“Eles [Romero e Palhinha] estão fora. Micky [van de Ven] também está fora [por suspensão], Bissouma está fora, por causa dos músculos. Conor está com um pouco de febre, mas provavelmente vai jogar. Então, temos novamente muitos problemas para formar o time titular. É assim que funciona neste clube. Isso acontece o tempo todo. Começamos a construir algo, depois acontece alguma coisa, ou um cartão vermelho, ou o último jogo, ou três ou quatro lesões”, continuou Tudor.
“É muito raro isso acontecer na minha carreira. Nunca vi essas situações. A cada jogo, faltam dois jogadores. No jogo seguinte, um cartão vermelho. É muito raro, muito incomum, mas precisamos aceitar isso. E tentar mudar o que for possível mudar. Em relação a essas coisas, não dá para fazer nada.”
O Tottenham busca acabar com a maldição de Anfield
O Tottenham não vence fora de casa contra o Liverpool desde maio de 2011, quando Rafael van der Vaart e Luka Modric marcaram na vitória por 2 a 0 da equipe de Harry Redknapp. Redknapp tem sido apontado como um forte candidato a retornar ao Spurs, enquanto o próprio técnico de 79 anos admitiu que estaria aberto a voltar ao banco de reservas, apesar de não treinar profissionalmente desde 2017.
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