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من مباراة الهلال والفيصلي في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/Alhilal_YT
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Magia irresistível: 5 nomes que fizeram história na primeira rodada da Roshn Saudi League

Al Taawoun U21 x Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 x Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 x Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Neom U21 x Al Orobah U21
Neom U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 x Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Damac U21 x Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Fateh U21 x Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Al Faisaly U21 x Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21 x Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Arábia Saudita

Talentos incríveis

A segunda edição da liga "Joy" de elite sub-21 começou com um ritmo ofensivo marcante, depois que a primeira rodada registrou 36 gols e a aparição de uma série de talentos de forma excepcional, o que confirmou que o torneio não se limita apenas à competição coletiva, mas representa uma verdadeira plataforma para descobrir nomes capazes de fazer a diferença no futuro.

Entre grandes vitórias e uma queda surpreendente do atual campeão Al-Hazem, cinco jogadores se destacaram especificamente com uma atuação ofensiva marcante, depois que cada um deles teve influência direta no resultado de sua equipe, seja marcando gols, seja conduzindo o time à vitória ou apresentando uma atuação individual digna de elogios.

Assista à liga Joy saudita pela stc tvInscreva-se agora!

  • Mohammed Al-Issa: uma noite inesquecível com o Al-Ettifaq

    Não é possível falar sobre os principais destaques da rodada sem colocar Mohammed Al-Issa em primeiro lugar, depois de ele ter feito uma das partidas mais empolgantes no nível individual, liderando o Al-Ettifaq na goleada sobre o Al-Tadamon por 10 a 1, na maior vitória da rodada de abertura.

    Leia também: Festival de gols: Al-Ettifaq abre a temporada com vitória histórica

    Al-Issa não se contentou em marcar um ou dois gols, mas se impôs como protagonista principal da partida, após anotar um "super hat-trick" completo, tornando-se o jogador com o maior saldo de gols na rodada. 

    Destacou-se por suas movimentações dentro da área, pela rapidez em aproveitar as oportunidades e pela tranquilidade no último toque, confirmando que possui um faro de gol diferenciado e a capacidade de transformar o domínio de sua equipe em números no placar.

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  • الأهلي - دوري جوي للنخبةX/AlAhli_FC

    Ziad Aba: o atacante do Al-Ahly rouba a cena

    Ziyad Aba também fez uma partida excepcional com a camisa do Al-Ahli, ao marcar três gols nas redes do Al-Feiha e conduzir o "Al-Raqi" à vitória por 3 a 1, em um confronto no qual demonstrou forte presença ofensiva.

    Os gols de Aba saíram aos 28, 58 e 79 minutos, o que reflete sua capacidade de se manter presente ao longo de toda a partida e não se contentar com um único momento de brilho. Além disso, o fato de ter marcado em mais de uma etapa do jogo confirma seu preparo físico e mental e sua habilidade de aproveitar os espaços e aparecer no lugar certo.

    O hat-trick da rodada colocou Aba cedo entre os nomes cotados para desempenhar um papel importante na disputa pela artilharia, especialmente porque o jogador não precisou de um grande número de oportunidades para deixar um impacto evidente e conduzir sua equipe aos três pontos.

  • Enrraes: um hat-trick no meio de uma noite difícil do Al-Fateh

    Apesar de En Ras ter vivido uma das noites mais difíceis de seu time, depois que o Al Fateh perdeu para o Al Ansar pelo placar de 6 a 0, o atacante conseguiu, no plano individual, deixar sua marca de forma contundente e marcou três gols, tornando-se um dos maiores destaques ofensivos da rodada.

    E o hat-trick de Ras carrega um valor especial, pois veio em uma partida na qual o Al Ansar se apresentou de forma ofensiva e forte, o que confirma que o jogador possui personalidade ofensiva e capacidade de chegar ao gol mesmo quando seu time enfrenta circunstâncias difíceis.

    É verdade que seus gols não foram suficientes para mudar o destino da partida, mas sua atuação dessa maneira o transformou em um nome que merece ser acompanhado, e ele pode ser capaz de compensar o início difícil do Al Fateh nas próximas rodadas e converter seu brilho individual em melhores resultados coletivos.

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  • Youssef Al-Salem: decisão como marca da estreia

    Youssef Al-Salem conduziu o Al-Taawoun a um início perfeito ao marcar os dois gols de sua equipe na vitória sobre o Al-Najma por 2 a 0, confirmando que o atacante decisivo pode precisar de apenas poucas oportunidades para deixar sua marca.

    Os gols de Al-Salem saíram aos 19 e aos 60 minutos, o que fez dele o protagonista da vitória do Al-Taawoun, especialmente por ter aberto o placar e, em seguida, voltado a marcar no segundo tempo para confirmar a superioridade de seu time e praticamente encerrar a partida.

    A atuação de Al-Salem foi marcada pela eficiência e pela tranquilidade diante do gol, qualidades das quais precisa qualquer atacante que queira desempenhar um papel de destaque em sua equipe. E enquanto a rodada registrou um grande número de gols, Al-Salem foi um exemplo diferente de jogador que sabe como transformar as oportunidades que lhe chegam em gols decisivos.

  • Turki Al-Ghamil: o herói da virada do Al-Hilal

    Na partida entre Al-Hilal e Al-Faisaly, Turki Al-Ghamdi surgiu como um dos jogadores mais influentes da rodada, depois de liderar o "Líder" na virada de uma desvantagem por um gol para uma vitória de 2 a 1, marcando os dois gols de sua equipe em apenas três minutos.

    O Al-Faisaly começou a partida com força e marcou o gol da vantagem aos dois minutos, mas Al-Ghamdi interveio na hora certa e recolocou o Al-Hilal na partida com um gol aos 26 minutos, voltando apenas três minutos depois para completar a remontada e dar a vantagem à sua equipe.

    O que Al-Ghamdi apresentou não se limita a marcar dois gols, mas revela também sua capacidade de lidar com a pressão e de aparecer no momento em que sua equipe precisa de um jogador que faça a diferença. E sua transformação, em três minutos, de um jogador que buscava a reação a um protagonista que conduz o Al-Hilal à vitória fez dele um dos nomes mais destacados a chamar a atenção na rodada.