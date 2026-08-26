A segunda edição da liga "Joy" de elite sub-21 começou com um ritmo ofensivo marcante, depois que a primeira rodada registrou 36 gols e a aparição de uma série de talentos de forma excepcional, o que confirmou que o torneio não se limita apenas à competição coletiva, mas representa uma verdadeira plataforma para descobrir nomes capazes de fazer a diferença no futuro.
Entre grandes vitórias e uma queda surpreendente do atual campeão Al-Hazem, cinco jogadores se destacaram especificamente com uma atuação ofensiva marcante, depois que cada um deles teve influência direta no resultado de sua equipe, seja marcando gols, seja conduzindo o time à vitória ou apresentando uma atuação individual digna de elogios.