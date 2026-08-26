Não é possível falar sobre os principais destaques da rodada sem colocar Mohammed Al-Issa em primeiro lugar, depois de ele ter feito uma das partidas mais empolgantes no nível individual, liderando o Al-Ettifaq na goleada sobre o Al-Tadamon por 10 a 1, na maior vitória da rodada de abertura.

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Al-Issa não se contentou em marcar um ou dois gols, mas se impôs como protagonista principal da partida, após anotar um "super hat-trick" completo, tornando-se o jogador com o maior saldo de gols na rodada.

Destacou-se por suas movimentações dentro da área, pela rapidez em aproveitar as oportunidades e pela tranquilidade no último toque, confirmando que possui um faro de gol diferenciado e a capacidade de transformar o domínio de sua equipe em números no placar.