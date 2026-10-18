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Magia de Lionel Messi! Craque do Inter Miami marca dois gols espetaculares contra o Atlanta United e amplia vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro da MLS
Messi rouba a cena em Atlanta
O Inter Miami abriu o placar pouco antes do intervalo, quando German Berterame marcou aos 45 minutos, com Messi desempenhando papel decisivo na construção da jogada. Depois do intervalo, porém, o craque argentino brilhou para deixar a vitória fora do alcance do adversário.
Aos 56 minutos, o jogador de 39 anos cortou da direita para o meio, tabelou rapidamente com Berterame, driblou um defensor do Atlanta e finalizou rasteiro para o gol. Apenas quatro minutos depois, Luis Suarez lançou Messi em um contra-ataque. Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ele superou seu marcador e bateu o goleiro Lucas Hoyos.
O ex-atacante do Miami Fafa Picault descontou para os donos da casa em uma cobrança de pênalti no fim da partida, mas os visitantes garantiram os três pontos com tranquilidade no Mercedes-Benz Stadium.
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“Ele nunca deixa de surpreender”
O técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, não demorou a elogiar seu principal jogador após mais uma atuação decisiva para a vitória. Ele destacou a dedicação incansável do veterano e o quanto ele gosta de jogar futebol na Flórida.
“Ele nunca deixa de surpreender o mundo”, disse Gonzalez após o apito final. “Quer dizer, sinceramente, não consigo acreditar que um cara como ele, aos 39 anos, esteja fazendo o que está fazendo. E o que mais me deixa feliz é ver que ele está realmente feliz. Por estar feliz, ele dá tudo de si. Ele se diverte e se sente em casa.”
Gonzalez também ressaltou o impacto de Messi no nível de exigência de todo o elenco. “Como sempre digo, ele nos leva a melhorar a cada dia. É uma alegria imensa tê-lo aqui”, acrescentou. “Sempre que o vejo, ele me faz sorrir. Ele continua me surpreendendo o tempo todo.”
Rumo aos mil gols
Os dois gols de sábado levaram Messi a 25 na temporada e abriram uma vantagem de seis gols na disputa pela Chuteira de Ouro da MLS. Ele também está empatado com Son Heung-min, do LAFC, na liderança de assistências da liga (15), tornando-se o primeiro jogador da história da competição a atingir essa marca em três temporadas consecutivas.
Com os dois gols, Messi chegou à extraordinária marca de 936 na carreira, e seu técnico está plenamente confiante de que o atacante alcançará os quatro dígitos. “Sim, acredito que ele chegará a 1.000 gols”, afirmou Gonzalez. “Tenho fé nisso. Sei que ele vai conseguir, porque adora desafios, estabelece metas para si mesmo e, como já conquistou todo o resto, esta não será uma exceção.”
A vitória foi a terceira consecutiva do Inter Miami e consolidou ainda mais a equipe na segunda colocação da Conferência Leste, atrás do Nashville. Em contrapartida, o Atlanta United de Tata Martino segue na 14ª posição, com suas chances de classificação para os playoffs seriamente prejudicadas.
- Icon Sportswire
Voltando as atenções para os Red Bulls
Com a vaga nos playoffs já garantida, o Inter Miami buscará manter a fase dominante quando visitar o New York Red Bulls no próximo sábado.
Messi chega ao confronto em uma fase impressionante, com participação em gols em 13 partidas consecutivas e quatro gols marcados em apenas três jogos desde sua aposentadoria da seleção argentina contra Benin no início deste mês. O Inter Miami contará com a magia do argentino para manter a pressão sobre o Nashville na liderança da Conferência Leste.
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