O Inter Miami abriu o placar pouco antes do intervalo, quando German Berterame marcou aos 45 minutos, com Messi desempenhando papel decisivo na construção da jogada. Depois do intervalo, porém, o craque argentino brilhou para deixar a vitória fora do alcance do adversário.

Aos 56 minutos, o jogador de 39 anos cortou da direita para o meio, tabelou rapidamente com Berterame, driblou um defensor do Atlanta e finalizou rasteiro para o gol. Apenas quatro minutos depois, Luis Suarez lançou Messi em um contra-ataque. Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ele superou seu marcador e bateu o goleiro Lucas Hoyos.

O ex-atacante do Miami Fafa Picault descontou para os donos da casa em uma cobrança de pênalti no fim da partida, mas os visitantes garantiram os três pontos com tranquilidade no Mercedes-Benz Stadium.



