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Madonna exibe a nova camisa do Chelsea! A ícone da música dança com a camisa inédita do Blues em um vídeo com a Gymskin, semanas depois de o jogador de golfe Justin Rose tê-la usado no PGA Tour
O uniforme do Chelsea que vazou volta a aparecer em um evento de grande visibilidade
Madonna parece ter “confirmado” o design da nova camisa titular do Chelsea depois de usar a camisa ainda não lançada em um vídeo ao lado do criador de conteúdo britânico Gymskin. A dupla foi filmada dançando em cima de uma mesa dentro da casa da cantora em Londres, e os fãs rapidamente identificaram a camisa azul da Nike. A aparição deu ainda mais força às especulações em torno do uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27. A camisa usada por Madonna tinha o mesmo design visto anteriormente no jogador de golfe Justin Rose no início deste mês.
Rose gerou especulações na internet
Rose, conhecido torcedor do Chelsea, chegou ao PGA Championship em Aronimink vestindo a camisa antes de sua primeira rodada, ao lado de Scottie Scheffler e Matt Fitzpatrick. O sétimo colocado no ranking mundial respondeu à atenção nas redes sociais com um emoji de camiseta e um emoji de olhos, dando mais indícios de que o design exibido publicamente poderia ser o próximo uniforme de casa do Chelsea.
Madonna também não se pronunciou publicamente sobre o visual da camisa, embora o envolvimento da cantora tenha imediatamente chamado a atenção tanto dos torcedores de futebol quanto do público da cultura pop na internet.
O Chelsea parece estar pronto para uma renovação na próxima temporada
A camisa que vazou marca uma mudança notável em relação aos uniformes recentes do Chelsea para jogos em casa. O design inclui uma gola tradicional e detalhes em amarelo, enquanto o emblema do clube aparece sem a borda circular que figurava no emblema desde 2005. Ambas as versões usadas publicamente por Madonna e Rose também não exibiam o nome do patrocinador na frente da camisa. Esse design clean corresponde às imagens que vazaram anteriormente na internet relacionadas ao próximo uniforme do clube. O uniforme faz parte da parceria de longa data do Chelsea com a Nike, que assinou um contrato de 15 anos com o clube no valor de 900 milhões de libras em 2016. Apesar do número crescente de aparições públicas, o Chelsea ainda não revelou oficialmente a camisa.
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O lançamento oficial está previsto para breve
Espera-se que o Chelsea divulgue oficialmente o novo uniforme titular nas próximas semanas, à medida que a expectativa em torno do design continua a crescer. A participação de figuras mundialmente conhecidas, como Madonna e Rose, já conferiu ao uniforme uma visibilidade significativa antes mesmo de seu lançamento oficial.