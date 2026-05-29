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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Madonna exibe a nova camisa do Chelsea! A ícone da música dança com a camisa inédita do Blues em um vídeo com a Gymskin, semanas depois de o jogador de golfe Justin Rose tê-la usado no PGA Tour

Chelsea
Premier League

Madonna se tornou a mais recente celebridade a ser vista usando a camisa inédita do Chelsea, fabricada pela Nike, para a temporada 2026/27. A ícone do pop apareceu em um vídeo nas redes sociais ao lado da marca Gymskin, semanas depois que o jogador de golfe e torcedor de longa data do Chelsea, Justin Rose, exibiu o uniforme no PGA Championship.

  • O uniforme do Chelsea que vazou volta a aparecer em um evento de grande visibilidade

    Madonna parece ter “confirmado” o design da nova camisa titular do Chelsea depois de usar a camisa ainda não lançada em um vídeo ao lado do criador de conteúdo britânico Gymskin. A dupla foi filmada dançando em cima de uma mesa dentro da casa da cantora em Londres, e os fãs rapidamente identificaram a camisa azul da Nike. A aparição deu ainda mais força às especulações em torno do uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27. A camisa usada por Madonna tinha o mesmo design visto anteriormente no jogador de golfe Justin Rose no início deste mês.



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  • Rose gerou especulações na internet

    Rose, conhecido torcedor do Chelsea, chegou ao PGA Championship em Aronimink vestindo a camisa antes de sua primeira rodada, ao lado de Scottie Scheffler e Matt Fitzpatrick. O sétimo colocado no ranking mundial respondeu à atenção nas redes sociais com um emoji de camiseta e um emoji de olhos, dando mais indícios de que o design exibido publicamente poderia ser o próximo uniforme de casa do Chelsea.

    Madonna também não se pronunciou publicamente sobre o visual da camisa, embora o envolvimento da cantora tenha imediatamente chamado a atenção tanto dos torcedores de futebol quanto do público da cultura pop na internet.



  • O Chelsea parece estar pronto para uma renovação na próxima temporada

    A camisa que vazou marca uma mudança notável em relação aos uniformes recentes do Chelsea para jogos em casa. O design inclui uma gola tradicional e detalhes em amarelo, enquanto o emblema do clube aparece sem a borda circular que figurava no emblema desde 2005. Ambas as versões usadas publicamente por Madonna e Rose também não exibiam o nome do patrocinador na frente da camisa. Esse design clean corresponde às imagens que vazaram anteriormente na internet relacionadas ao próximo uniforme do clube. O uniforme faz parte da parceria de longa data do Chelsea com a Nike, que assinou um contrato de 15 anos com o clube no valor de 900 milhões de libras em 2016. Apesar do número crescente de aparições públicas, o Chelsea ainda não revelou oficialmente a camisa.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O lançamento oficial está previsto para breve

    Espera-se que o Chelsea divulgue oficialmente o novo uniforme titular nas próximas semanas, à medida que a expectativa em torno do design continua a crescer. A participação de figuras mundialmente conhecidas, como Madonna e Rose, já conferiu ao uniforme uma visibilidade significativa antes mesmo de seu lançamento oficial.