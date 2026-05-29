Madonna exibe a nova camisa do Chelsea! A ícone da música dança com a camisa inédita do Blues em um vídeo com a Gymskin, semanas depois de o jogador de golfe Justin Rose tê-la usado no PGA Tour

Rose, conhecido torcedor do Chelsea, chegou ao PGA Championship em Aronimink vestindo a camisa antes de sua primeira rodada, ao lado de Scottie Scheffler e Matt Fitzpatrick. O sétimo colocado no ranking mundial respondeu à atenção nas redes sociais com um emoji de camiseta e um emoji de olhos, dando mais indícios de que o design exibido publicamente poderia ser o próximo uniforme de casa do Chelsea.

Madonna também não se pronunciou publicamente sobre o visual da camisa, embora o envolvimento da cantora tenha imediatamente chamado a atenção tanto dos torcedores de futebol quanto do público da cultura pop na internet.







