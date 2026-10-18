A lesão ocorreu durante a vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Strasbourg, na noite de sábado. Mendes entrou no segundo tempo, aos 53 minutos, mas não conseguiu terminar a partida e deixou o campo pouco antes do apito final. O clube divulgou um boletim médico oficial informando que o jogador está O jogador foi afastado após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado por várias semanas.

Antes da divulgação dos resultados definitivos dos exames, ainda havia uma esperança de que o problema fosse leve. Após a vitória sobre o Strasbourg, Luis Enrique foi cauteloso ao falar sobre a condição do jogador. “Não sei se podemos chamar isso de lesão, mas decidimos jogar com um jogador a menos porque não queríamos correr riscos”, disse o treinador ao L'Equipe.

O técnico espanhol preferiu terminar o jogo com dez jogadores a arriscar agravar a lesão de seu lateral-esquerdo titular, mas os exames realizados na manhã de domingo trouxeram a má notícia: o prazo de recuperação seria curto demais para o confronto com o Barcelona.



