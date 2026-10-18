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Má notícia para Luis Enrique! PSG confirma que Nuno Mendes sofreu uma lesão na coxa e ficará fora do grande confronto contra o Barcelona
Mendes é desfalque para confronto europeu
Enrique enfrenta um grande problema na defesa enquanto o Paris Saint-Germain se prepara para o confronto decisivo com o Barcelona pela Champions League. O clube francês confirmou oficialmente que o lateral-esquerdo Mendes não estará disponível para a partida no Parque dos Príncipes.
O defensor de 22 anos sofreu uma lesão na coxa durante uma partida recente do clube em competição nacional, e exames posteriores revelaram que a lesão é mais grave do que se temia inicialmente. É uma notícia frustrante para o ex-jogador do Sporting CP, que tem sido peça fundamental da defesa do PSG quando está plenamente recuperado.
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Da precaução à lesão confirmada
A lesão ocorreu durante a vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Strasbourg, na noite de sábado. Mendes entrou no segundo tempo, aos 53 minutos, mas não conseguiu terminar a partida e deixou o campo pouco antes do apito final. O clube divulgou um boletim médico oficial informando que o jogador está O jogador foi afastado após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado por várias semanas.
Antes da divulgação dos resultados definitivos dos exames, ainda havia uma esperança de que o problema fosse leve. Após a vitória sobre o Strasbourg, Luis Enrique foi cauteloso ao falar sobre a condição do jogador. “Não sei se podemos chamar isso de lesão, mas decidimos jogar com um jogador a menos porque não queríamos correr riscos”, disse o treinador ao L'Equipe.
O técnico espanhol preferiu terminar o jogo com dez jogadores a arriscar agravar a lesão de seu lateral-esquerdo titular, mas os exames realizados na manhã de domingo trouxeram a má notícia: o prazo de recuperação seria curto demais para o confronto com o Barcelona.
Dilema tático para Luis Enrique
A ausência de Mendes ocorre em um momento especialmente ruim diante da ameaça específica que o adversário representa. As jogadas de ataque do Barcelona frequentemente passam pela jovem sensação Lamine Yamal, e o sucesso anterior de Mendes ao neutralizar o ponta em compromissos pela seleção indicava que ele era o candidato ideal para a tarefa. Sem seu lateral-esquerdo titular, Enrique precisa encontrar uma maneira de parar um dos jovens talentos mais criativos do futebol mundial sem comprometer o equilíbrio ofensivo de sua equipe.
As opções disponíveis no elenco oferecem alguns caminhos à comissão técnica. Lucas Digne é o substituto mais natural e tem experiência para entrar em campo em um jogo dessa importância. No entanto, Digne teve dificuldades em confrontos anteriores com pontas de elite e muita velocidade, o que levanta a possibilidade de Enrique buscar outra solução. Outro forte candidato é Lucas Hernandez, que recentemente tem atuado sobretudo como zagueiro, mas ganhou destaque como lateral-esquerdo de nível mundial.
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Soluções internas e profundidade do elenco
Como alternativa, o técnico pode optar por uma solução mais experimental que já funcionou no passado. Warren Zaïre-Emery, a jovem revelação do clube, já atuou como lateral em períodos de suspensão ou lesão de outros jogadores. Embora seja originalmente um meio-campista central, sua capacidade física e inteligência tática permitem que ele se adapte a diferentes funções em campo.
Essa mudança exigiria uma reorganização do meio-campo, possivelmente dando a Joao Neves um papel mais importante. Escalar Zaïre-Emery na lateral esquerda daria ao PSG uma configuração com o lateral atuando mais por dentro, o que poderia ajudar o time a dominar a disputa no meio-campo sem perder a presença física necessária para enfrentar os atacantes técnicos do Barcelona.
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